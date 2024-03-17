Британія радить Україні тримати оборону на сході, відмовитися від наступу у 2024 році та зосередитися на ударах по Чорному морі та Криму, - Sunday Times.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс та командувач британської армії Тоні Радакін радять Україні стриматися від наступу на північних і східних ділянках фронту у 2024 році та пропонують піти в глуху оборону, відступивши з деяких проблемних позицій на сході.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Sunday Times

Зазначається, що британські високопосадовці зустрічались із президентом Володимиром Зеленським, міністром оборони Рустемом Умєровим, а також вперше з головнокомандувачем Олександром Сирським.

Sunday Times підкреслює, що Радакіна турбував той факт, що Сирський може зациклитися на сухопутних боях. При цьому британський командувач протягом двох років намагався сформувати стратегію України відповідно до західної військової доктрини й необхідності наступати на суші, в повітрі й на морі. Адже Радакін бере активну участь у формуванні нового військово-морського флоту України за стандартами НАТО. Він порадив звернути увагу на флот іранського зразка, що складається з легших, більш маневрених кораблів і безпілотників, здатних стримувати Росію в Чорному морі і захищати життєво важливі судноплавні шляхи для українського експорту.

У матеріалі йдеться, що під час зустрічі у Маріїнському палаці Шеппс і Радакін порадили відмовитись від планів щодо наступу на лінії фронту, а натомість утримувати оборону на північному і східному фронтах і в разі необхідності відступати на більш вигідні позиції, які, як сподіваються, зможуть стримати російських окупантів.

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Британські високопосадовці сподіваються, що це дозволить українцям зосередити свої зусилля на Чорному морі і Криму, де за допомогою західних ракет дальнього радіуса дії завдали значних ударів за останні пів року.

Джерела кажуть, що Радакін також переконаний, що саме в ударах по Криму і флоту РФ лежить ключ до успіху України у 2024 році, і що атаки на Крим і знищення російських військових кораблів, зокрема підводних човнів, потрапляють у саме серце "російської ментальності".

"Я вважаю надзвичайно важливим, що Путін знає, що він втрачає Крим, що він втрачає Чорне море. Протягом майже 200 років Чорноморський флот мав можливість проводити навчання в Чорному морі. Наразі в Чорному морі немає жодного військового корабля. Це дає нам уявлення про масштаб українського успіху в Криму", – сказав Шеппс.

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