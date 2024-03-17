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Новини Війна
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Британія радить Україні тримати оборону на сході, відмовитися від наступу у 2024 році та зосередитися на ударах по Чорному морі та Криму, - Sunday Times.

умеров,радакін,сирський,шеппс

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс та командувач британської армії Тоні Радакін радять Україні стриматися від наступу на північних і східних ділянках фронту у 2024 році та пропонують піти в глуху оборону, відступивши з деяких проблемних позицій на сході.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Sunday Times

Зазначається, що британські високопосадовці зустрічались із президентом Володимиром Зеленським, міністром оборони Рустемом Умєровим,  а також вперше з головнокомандувачем Олександром Сирським.

Sunday Times підкреслює, що Радакіна турбував той факт, що Сирський може зациклитися на сухопутних боях. При цьому британський командувач протягом двох років намагався сформувати стратегію України відповідно до західної військової доктрини й необхідності наступати на суші, в повітрі й на морі. Адже Радакін бере активну участь у формуванні нового військово-морського флоту України за стандартами НАТО. Він порадив звернути увагу на флот іранського зразка, що складається з легших, більш маневрених кораблів і безпілотників, здатних стримувати Росію в Чорному морі і захищати життєво важливі судноплавні шляхи для українського експорту.

У матеріалі йдеться, що під час зустрічі у Маріїнському палаці Шеппс і Радакін порадили відмовитись від планів щодо наступу на лінії фронту, а натомість утримувати оборону на північному і східному фронтах і в разі необхідності відступати на більш вигідні позиції, які, як сподіваються, зможуть стримати російських окупантів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зараз ми не відправляємо жодних військ в Україну, але нічого не можна виключати у довгостроковій перспективі, - глава МЗС Фінляндії Валтонен

Британські високопосадовці сподіваються, що це дозволить українцям зосередити свої зусилля на Чорному морі і Криму, де за допомогою західних ракет дальнього радіуса дії завдали значних ударів за останні пів року.

Джерела кажуть, що Радакін також переконаний, що саме в ударах по Криму і флоту РФ лежить ключ до успіху України у 2024 році, і що атаки на Крим і знищення російських військових кораблів, зокрема підводних човнів, потрапляють у саме серце "російської ментальності".

"Я вважаю надзвичайно важливим, що Путін знає, що він втрачає Крим, що він втрачає Чорне море. Протягом майже 200 років Чорноморський флот мав можливість проводити навчання в Чорному морі. Наразі в Чорному морі немає жодного військового корабля. Це дає нам уявлення про масштаб українського успіху в Криму", – сказав Шеппс.

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Автор: 

візит (1610) Радакін Тоні (27) Шеппс Грант (63)


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Топ коментарі
+30
Та шо там радити - нам би відбитися - яким хером наступати?
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17.03.2024 14:03 Відповісти
+29
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17.03.2024 14:31 Відповісти
+21
Сунь цзи :

Для того ,що перемогти - наступають при НАДЛИШКУ ресурсів, при їх НЕСТАЧІ діють від оборони ...

Але в нас свій полководець - Великий Зе - він акадєміїв не кончав - тому може бути ,що завгодно ...
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17.03.2024 14:15 Відповісти
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Правила форума Рада форумчан
Та шо там радити - нам би відбитися - яким хером наступати?
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17.03.2024 14:03 Відповісти
Тєорєтіки...
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17.03.2024 14:09 Відповісти
Адмірал Радакін бере активну участь у формуванні нового військово-морського флоту України за стандартами НАТО. Він порадив звернути увагу на флот іранського зразка, що складається з легших, більш маневрених кораблів і безпілотників, здатних стримувати Росію в Чорному морі і захищати життєво важливі судноплавні шляхи для українського експорту

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17.03.2024 14:32 Відповісти
це не наш шлях !
ЗЄлі потрібен "корабель з матросами" для прийому парадів в красних труселях
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17.03.2024 14:38 Відповісти
К созданию наших морских дронов очень плотно приложились именно бриты. Это давно секрет Полишинеля.
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17.03.2024 14:38 Відповісти
Созданию)))) Эти катера бриты продавали в 18 году на дубайской оружейной выставке. Просто они шли без старлинка.
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17.03.2024 19:37 Відповісти
Слушать советы нужно было раньше. И в 2021, и в 2023 - не пришлось бы сейчас умничать.
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17.03.2024 14:36 Відповісти
"москітний флот" при Пороху
нє?
не чули ?
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17.03.2024 15:30 Відповісти
Чули, більшого позориська ще не було. Построїли 10 катерів з яких рашисти більшу частину захватили.
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17.03.2024 20:39 Відповісти
У рашки ВВП в 10 р більшии і акумульована зброя Союзу за 60р - без допомоги нам не встояти
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17.03.2024 16:17 Відповісти
Об этом нужно думать когда быкуем перед союзниками. Не просто же так американцы прислали аж 4 комиссии от Генерального инспектора США, а потом и письмо с перечнем конкретных требований по наведению порядка, как условие для получения помощи. И что? И ничего, насрали на это письмо. Насрали на предостережение послов, насрали на предостережение самых преданных друзей.
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17.03.2024 17:59 Відповісти
Ми так усталі ат вайни
Ат вашей "Мови, Армії і Віри".
А нада проста снять штани
В раком встрєтіть прібліжєньє міра".
Так, подоляцьке?
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17.03.2024 22:30 Відповісти
Зеленые мудни сделают на оборот!!
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17.03.2024 14:05 Відповісти
Ти можеш в любий момент з Польщі куди ти втік вирушити на фронт і стримувати наших воїнів якщо вони захочуть атакувати словами що це все недоречно і це тільки на шкоду
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17.03.2024 14:07 Відповісти
Я не втик а живу 15 лет
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17.03.2024 15:26 Відповісти
Як там пшеки та ляхи на польських болотах на кордоні з Україною роблять ?
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17.03.2024 14:09 Відповісти
"Очень жаль, что все, кто "умеют" руководить государством, уже работают таксистами и парикмахерами." - Франсуа Миттеран французский политический деятель 1916-1996г.
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17.03.2024 14:11 Відповісти
В Українi навпаки...нажаль....
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17.03.2024 14:20 Відповісти
Одному пощастило - з коміків - потрапив у президенти .
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17.03.2024 15:02 Відповісти
ще не відомо якби не він, то скільки б сьогодні відкрилося у раші нових заводів рошен....

Найдовша і захоплююча подорож починається зі слів - я знаю найкоротшу дорогу до перемоги .
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17.03.2024 15:18 Відповісти
Падаляк, перелогінься, грубо працюєш))
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17.03.2024 22:33 Відповісти
Чи це само найвеличніший лідор?🥴
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17.03.2024 22:34 Відповісти
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17.03.2024 14:31 Відповісти
Незрозуміло,чому подібні речі вивалюються на загал? Явна лажа. Чергова.
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17.03.2024 14:10 Відповісти
Угу, деяким треба вже роти позашивати. Що нашим, шо закордонним..
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17.03.2024 14:33 Відповісти
наступало дурне , зараз подивилося на карту і уху їло хто пре на нас , можливо дослухається
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17.03.2024 14:12 Відповісти
Сунь цзи :

Для того ,що перемогти - наступають при НАДЛИШКУ ресурсів, при їх НЕСТАЧІ діють від оборони ...

Але в нас свій полководець - Великий Зе - він акадєміїв не кончав - тому може бути ,що завгодно ...
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17.03.2024 14:15 Відповісти
Сунь Цзы Искусство войны https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjw-OT9q6GEAxW0hv0HHT5OALAQFnoECBQQAQ&url=https%3A%2F%2Flibrebook.me%2Fthe_art_of_war&usg=AOvVaw3eWmW2sq6OlAzi9B-0YF79&opi=89978449 孫子兵法

Избегайте своего врага там, где он силён, и нападайте там, где он слаб.

Бывают дороги, по которым не идут; бывают армии, на которые не нападают; бывают крепости, из-за которых не борются; бывают местности, из-за которых не сражаются; бывают повеления государя, которых не выполняют.



Как говорил Конфуций?

Учение без размышления бесполезно, но и размышление без учения опасно.
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17.03.2024 14:50 Відповісти
Дякую за класні цитати)))
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17.03.2024 14:57 Відповісти
Это все сильно "в лоб". Наступать нам сейчас невыгодно да и особо нечем, но в конце года придет Трамп и придется с большой вероятностью подписывать мир по текущим границам. И вот толку будет от ударов по Крыму? Дальше уже ни наступлений, ничего не будет, мост они отстроят, в ЧФ переведут корабли с других флотов. И мы снова у разбитого корыта.
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17.03.2024 20:43 Відповісти
Найдовша і захоплююча подорож починається зі слів - я знаю найкоротшу дорогу до перемоги .
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17.03.2024 20:50 Відповісти
Дякуємо за поради, але краще дайте крилаті ракети у внликій кількості, щоб було чим по мосту та військових базах в Криму гатити!
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17.03.2024 14:16 Відповісти
треба розуміти війна тільки тут, у всій європі мир, спокій. почнеться олімпіада про війну в світі згадувати перестануть
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17.03.2024 14:16 Відповісти
Для чого Україні щось радити?
Як так розумію що союзники яких важко назвати союзниками мають на меті схилити Україну до заморозки конфлікту та залишення захоплених територій Росії
Чому не дають зброю ?
Бо тоді Україна буде вибивати рашистів
А ЄС та США це не треба
І безпекові угоди які підписали на майбутній можливий конфлікт теж не будуть діяти
Буде дипломатія але не допомога зброєю
Для чого Україні сидіти в глухій обороні весь час?
Контрнаступ робиться не тільки щоб повернути території але й зайняти більш вигідні позиції
І якщо Україна буде постійно слухати де стріляти а де ні від цього толку не буде
Кажуть бити по Криму ?
Але ракет теж треба тисячі мати
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17.03.2024 14:19 Відповісти
Отож бо !

коли в тебе нічого немає доводиться слухати
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17.03.2024 14:24 Відповісти
Разве трудно понять, шо союзники , для нашей же пользы, просят не куда стрелять, а стрелять , обороняясь, чтобы не уложить в землю половину украинских мужиков и при этом измотать и вынудить какцапов к капитуляции?
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17.03.2024 14:38 Відповісти
Кто даст оружие Зеленскому Ермаку Подоляку! ?? Оружие не дают солдатам а дают командирам! Так что мы заложники Квартала!
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17.03.2024 15:25 Відповісти
Британія на жаль давно вже не Велика і її поради насправді нічого не значать. Тепер велика то лише Україна, бо лупить москаля як ніхто інший і не мріяв. Треба стрімкіше рухатися з визволеного Бєлгорода на Москву і ставити крапку у цій катавасії.
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17.03.2024 14:20 Відповісти
Ще б далекобійну зброю й дозвіл лупити в повну силу по території расасєї..
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17.03.2024 14:34 Відповісти
Щоб захистити Суми,Харків і взагалі все прикордоння,далекобійна зброя не потрібна.Досить артилерії,ствольної і реактивної,і *********** побільше.
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17.03.2024 15:15 Відповісти
Доки мокші не будуть отримувати реально дзеркальні відповіді - нічого не буде. Треба щоб у них постійно вили сирени, прилітало по головах. Щоб вони тупо сцялись тільки при згадці про Україну. Розвалити все. Щоб навіть заправок не залишилось. Водогони, греблі, трансформатори - все.
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17.03.2024 15:36 Відповісти
ніхто б нам не вказував як і шо робить, була б своя зброя. між тим є конкретні прізвища, винні в тому, що зараз Україна залишилась без власної зброї!
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17.03.2024 14:21 Відповісти
Дык, об этом в прошлом году и дядя Сэм, и пан Залужный просили главзеба. Только все - шо об стенку горохом, только отскакивает. Зебилу мабуть не понять, шо кацапы еще имеют довольно таки мощную военку Пусть и на 50% потрепанную, как и много чмобиков - все это нужно истощать, с минимальными для нас потерями, до осознания кацапами необходимости закончить войну на условиях мирового сообщества.
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17.03.2024 14:32 Відповісти
ЗЫ... такая просьба актуальна и для ситуации, когда ты имеешь оружие в изобилии.
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17.03.2024 14:34 Відповісти
В нас свій командир з шапіто95. Йому видніше.
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17.03.2024 14:28 Відповісти
Куколди
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17.03.2024 14:30 Відповісти
Пропонується , схоже, відбити Крим та дві області північніше його, і віддати руїни на сході держави московитам. Живуть у вигаданому світі.
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17.03.2024 14:35 Відповісти
А мне сдается - вернуть юго-восток, оставить Крым.
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17.03.2024 14:40 Відповісти
А є сили повертати схід та південь?
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17.03.2024 15:48 Відповісти
,мабуть рашистська агентура в Англії і США ПОРАДИЛИ Міністру оборони Великої Британії Гранту Шеппсу, та командувачу британської армії Тоні Радакіну ,дати "пораду" "зеленим зрадникам в Україні,в який спосіб вони мають виконати "оманські домовленості" з куйлом ,заморозити війну з окупованими українськими територіями на де- кілька десятиліть , і зменшити фінансову і війскову допомогу Західних ,так званих "партнерів" Україні.щоб Україна не змогла відвоювати окупованірашистом території...,??
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17.03.2024 14:40 Відповісти
В Україні вже розігнали тих, кому можна було щось порадити. Залишились лише ті, які слухають прямі накази з Москви . (я про вище керівництво країни та війська).
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17.03.2024 14:42 Відповісти
та на "цензорі" можна набрати і полководців, і президентів, і інших "експертів"...ще й вистачить поділитися з іншими нужденними країнами.
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17.03.2024 16:59 Відповісти
Суцільні радники навкруги! Хотілось би на них подивитись.... у нашої ситуації! З порадами замість зброї!
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17.03.2024 14:48 Відповісти
Вони ніколи не будуть у "нашій" ситуації,бо вони-розумні.
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17.03.2024 15:22 Відповісти
Я бы не относился серьезно к этим паркетным клоунам.
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17.03.2024 14:50 Відповісти
Яка оборона? Вам же найвеличніші генералісімуси ********** сказали: " Міст, Крим, кава, а по дорозі Мелітополь і Маріуполь". Ви що не вірите українській владі?
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17.03.2024 14:52 Відповісти
Оборонні споруди!
Оборонні споруди!
Оборонні споруди!
Снаряди!
Снаряди!
Снаряди!
ППО!
ППО!
ППО!
Замість всього цього - задоволені фізії чінуш…
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17.03.2024 14:57 Відповісти
Интересно чем по крыму бить если не дают дальнобойных ракет? А корабли рашка спрятала
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17.03.2024 15:01 Відповісти
Раніше треба було слухатися розумних людей,а не співати "фортеця Бахмут".
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17.03.2024 15:24 Відповісти
Слушні поради, але зебілля зробить все навпаки
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17.03.2024 15:26 Відповісти
Боже, про який наступ мова, нам би зараз втриматися, а там взагалі може Трумп прийти.
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17.03.2024 15:46 Відповісти
Те про що кажуть Брити - це те ж саме, що казав і каже Залужний. Але тупорилий ішак, після чергового передозу, стоїть на своєму. Це бездарне чмо, яке ще й носить титул верховний ішак, вважає, що воно найгеніальніше.
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17.03.2024 16:53 Відповісти
Британія оптимісти, вважають, що Україна здатна наступати...хоча 30 "леопардів", десяток "челенджерів", а там ще й парочка Ф-16 на підході, чи то через місяць, чи через п'ять...можна до мацкви дійти.
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17.03.2024 16:55 Відповісти
Все залежить від того, чи виділять допомогу США. Виділять-буде контрнаступ, не виділять-доведеться сидіти в обороні.
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17.03.2024 16:57 Відповісти
Дайте ,Буде при комунізму , свої треба мати . У вас доречі усе є тільки міскив не хватає . Вчиться у Японії та Ізраілю .
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17.03.2024 17:00 Відповісти
Тони Радакин - чмо иди в след за рюським караблём. ЗСУ вперёд ! Ломай хребет рашисткой падали! И не вздумайте слушать уродов которые вам кричали остановиться, когда рашисты драпали из Харькова и Херсонеса. Если бы не послушали тогда, и не длали рашистоам окопаться, сейчас бы кофе в Крыму пили.
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17.03.2024 17:11 Відповісти
- Товарищ старшина! Патроны кончились!
- То варищ боец, но вы же коммунист!
...И пулемет застрочил опять... (с)
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17.03.2024 17:14 Відповісти
То варищ
Товарищ
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17.03.2024 18:23 Відповісти
В любом случае на этот раз бить в лоб на Токмак надеюсь не станут...
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17.03.2024 17:20 Відповісти
І тільки журналісти і місцеві коментатори знають що насправді порадили і що робити....
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17.03.2024 18:33 Відповісти
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17.03.2024 19:37 Відповісти
 
 