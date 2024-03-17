У Миколаєві прогриміли вибухи, ОВА повідомляє про "прильоти", є поранені (оновлено)
Вдень, 17 березня, у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунав вибух. Тривогу у регіоні оголосили через загрозу балістики.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал мера міста Олександра Сєнкевича.
"Вибух у Миколаєві. Зʼясовуємо. Надам інформацію згодом", - зазначив він.
"Був прильот по Миколаєву. З місця, що прилетіло по Одесі. І повторний пуск такий же", - зазначив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Згодом і Сєнкевич, і Кім повідомили про другий вибух у Миколаєві.
"На зараз 2 постраждалих середньої важкості", - повідомив Кім об 14.30.
Топ коментарі
+18 Leonid Mefodovskiy
показати весь коментар17.03.2024 14:34 Відповісти Посилання
+8 Василь Воробець
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+7 Анатолий К #427424
показати весь коментар17.03.2024 15:09 Відповісти Посилання
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