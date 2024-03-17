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Новини
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У Миколаєві прогриміли вибухи, ОВА повідомляє про "прильоти", є поранені (оновлено)

вибух

Вдень, 17 березня, у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунав вибух. Тривогу у регіоні оголосили через загрозу балістики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал мера міста Олександра Сєнкевича.

"Вибух у Миколаєві. Зʼясовуємо. Надам інформацію згодом", - зазначив він.

"Був прильот по Миколаєву. З місця, що прилетіло по Одесі. І повторний пуск такий же", - зазначив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Згодом і Сєнкевич, і Кім повідомили про другий вибух у Миколаєві.

"На зараз 2 постраждалих середньої важкості", - повідомив Кім об 14.30.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Біля Миколаєва пролунав вибух

Автор: 

вибух (4518) Миколаїв (1815) ракети (4068)


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Топ коментарі
+18
Весь час повертаєшся до думки, що цього могло не статись, якщо обрали б у 19-му не *******…
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17.03.2024 14:34 Відповісти
+8
Чим? Нам би НПЗ розваляти пошвидше,а по ваті толку мало.
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17.03.2024 14:28 Відповісти
+7
У Миколаєва і залишилося тільки триматися і молитися Богу. Але в цому винні і самі миколаївці і нарід 73% по всій Україні, який під час війни у 2019 році замість будівників ракет, САУ, танків, дронів привели до влади дорожних прорабів. Заамість простої логіки вони повірили в казку кіно про Голобородько.
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17.03.2024 15:09 Відповісти
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уже бахнули второй раз
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17.03.2024 14:09 Відповісти
А чому не прогриміли десь в Костромі? "Нє бьом па гражданскім" давно не проходить.
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17.03.2024 14:19 Відповісти
Чим? Нам би НПЗ розваляти пошвидше,а по ваті толку мало.
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17.03.2024 14:28 Відповісти
Та проклята територія повністю мілітаризована. Куди не попади-там щось йде на геноцид українців. Навіть в школу,де сітки оркам на фронт плетуть. Хто жалів гітлерюгенд? Ніхто. Ну їх всіх нах.
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17.03.2024 14:54 Відповісти
Я згоден.Але краще громити стратегічні якісь цілі.А потім вата з голодухи сама себе зжере
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17.03.2024 23:16 Відповісти
І те і те..
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18.03.2024 01:02 Відповісти
Скоріше б знищили пускові установки у Криму та й в інших місцях.
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17.03.2024 14:33 Відповісти
наша авиация поднялась в небо дай то Бог чтобы Искандер М накрыли и сук покромсали хотя бы после отстрела...им на сбор надо 15 минут и 10 минут чтобы уехать с ложбины..
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17.03.2024 14:33 Відповісти
Весь час повертаєшся до думки, що цього могло не статись, якщо обрали б у 19-му не *******…
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17.03.2024 14:34 Відповісти
Зате він турбується про інфраструктуру Миколаєва. Якраз на часі. "Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури провело відкриті торги на будівництво багаторівневої транспортної розв'язки на трасі М-14. Це перший етап будівництва об'їзної дороги Миколаєва.

На сайті Prozorro повідомляється, що у торгах взяли участь дві компанії: консорціум "Євротрансміст" і ТОВ "Автомагістраль-Південь".

Переможцем стала Автомагістраль-Південь з пропозицією 1,94 млрд грн (на дві гривні менше, ніж запропонував Євротрансміст).

Роботи потрібно виконати протягом року - до квітня 2025року."

https://mail.ukr.net/touch/sendmsg/reply/17103734491062132104
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17.03.2024 15:02 Відповісти
Дивні, правда, 2 гривні, може помилка якась.
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17.03.2024 15:04 Відповісти
Та ні, скоріш за все конкурс замовний, друга компанія була для "масовки".
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17.03.2024 15:11 Відповісти
Так, замовна, Але 2 гривні при мільярдах - це вже регіт над мешканцями Миколаєва.
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17.03.2024 15:56 Відповісти
То не тільки над миколаївцями. Нажаль, тендери так проводяться й проводились здавна...(
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17.03.2024 16:30 Відповісти
Та якось раніше різницю робили у тисячі при сумах тендеру на мільони.
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17.03.2024 23:39 Відповісти
А шо Ви від банди клованів очікуєте? Стібуться як можуть..
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17.03.2024 23:41 Відповісти
насправді все гірше...ця розв'язка сегмент обїздної дороги с мостовим переходом...так про той мост більше 30 років точаться розмови...ще не починали. Але декілька разів робили проект, бо він тільки 5 років діє, потім треба переробляти
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17.03.2024 22:28 Відповісти
І саме зараз потрібно витратити 2 млрд.? І це ж тільки початок.
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17.03.2024 23:30 Відповісти
ти не зрозумів. То не просто витрати, то витрати в НІКУДИ! Моста для якого розв'язку будуть зробити НЕМА і НЕ БУДЕ!
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18.03.2024 10:29 Відповісти
Та що ж тут незрозумілого, для того і написано.
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18.03.2024 10:35 Відповісти
Наверное сдали бы всю Украину без единого выстрела как сдали крым и дамбас
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17.03.2024 16:45 Відповісти
Мабуть ти довпойоп…
або падлюка…
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17.03.2024 20:43 Відповісти
Миколаїв тримайтеся. Так хочеться щоб вгатили чимось по кримському мосту і щоб він у топ нахер
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17.03.2024 14:36 Відповісти
У Миколаєва і залишилося тільки триматися і молитися Богу. Але в цому винні і самі миколаївці і нарід 73% по всій Україні, який під час війни у 2019 році замість будівників ракет, САУ, танків, дронів привели до влади дорожних прорабів. Заамість простої логіки вони повірили в казку кіно про Голобородько.
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17.03.2024 15:09 Відповісти
Амеби, *** -- проголосували за інфузорію туфельку!
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17.03.2024 16:44 Відповісти
 
 