Рашисти обстріляли Ворожбу на Сумщині з РСЗВ та артилерії: пошкоджено промислове підприємство та понівечено приватні будинки

17 березня російські окупанти двічі обстріляли місто Ворожба, що на Сумщині. Влучили у промислове підприємство, також пошкоджені приватні будинки місцевих мешканців. Поранених та загиблих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомив голова Ворожбянської громади Андрій Дружченко.

"Перший обстріл був о 11:50, другий о 12:20. Спочатку вдарили з "градів", другий раз вдарили з артилерії. Пошкоджено промислове підприємство, також понівечено до шести житлових будинків. У людей повилітали вікна, пошкоджені дахи. Поранених та загиблих, на щастя немає. Влада надає всю необхідну допомогу", - розповів він.

Наразі триває евакуація із прикордоння Сумщини.

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