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Рашисти обстріляли Ворожбу на Сумщині з РСЗВ та артилерії: пошкоджено промислове підприємство та понівечено приватні будинки

сумщина

17 березня російські окупанти двічі обстріляли місто Ворожба, що на Сумщині. Влучили у промислове підприємство, також пошкоджені приватні будинки місцевих мешканців. Поранених та загиблих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомив голова Ворожбянської громади Андрій Дружченко.

"Перший обстріл був о 11:50, другий о 12:20. Спочатку вдарили з "градів", другий раз вдарили з артилерії. Пошкоджено промислове підприємство, також понівечено до шести житлових будинків. У людей повилітали вікна, пошкоджені дахи. Поранених та загиблих, на щастя немає. Влада надає всю необхідну допомогу", - розповів він. 

Наразі триває евакуація із прикордоння Сумщини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти знищили центр селища Велика Писарівка на Сумщині. ФОТО

Автор: 

обстріл (29128) Сумська область (3871)


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Прикрі наслідки, тупого голосування у 2019 році за приблуд95, папріколу…
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17.03.2024 16:31 Відповісти
Pandamonium

@RudijLis

Поки нам пхають новини про Сибірський батальон бурятів, що захопив якусь дєрєвню на росіє, прикордонні села Сумщини просто знищують. Кількість обстрілів підвищується щодня, і сягає аж до 500 вибухів на добу - міномети, артилерія, авіаціяа. На відео - Великописарівська громад
https://twitter.com/i/status/1769364599927714074
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17.03.2024 17:03 Відповісти
Бажаю щоб знищили ворога, а не дрочили його комариними укусами тіктокерів з якихось рускіх формувань. Хто розуміє, як страждає пригранич'я Сумщини, місто Суми? Здається ця піар акція затягнулась. Вімкніть мізки. Якщо нічим не прикрити цівільне населення і проводити такі акції по тиканню палкою в ведмедя, то це просто безвідповідально та непрофесійно.
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18.03.2024 12:16 Відповісти
 
 