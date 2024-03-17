Рашисти обстріляли Ворожбу на Сумщині з РСЗВ та артилерії: пошкоджено промислове підприємство та понівечено приватні будинки
17 березня російські окупанти двічі обстріляли місто Ворожба, що на Сумщині. Влучили у промислове підприємство, також пошкоджені приватні будинки місцевих мешканців. Поранених та загиблих немає.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомив голова Ворожбянської громади Андрій Дружченко.
"Перший обстріл був о 11:50, другий о 12:20. Спочатку вдарили з "градів", другий раз вдарили з артилерії. Пошкоджено промислове підприємство, також понівечено до шести житлових будинків. У людей повилітали вікна, пошкоджені дахи. Поранених та загиблих, на щастя немає. Влада надає всю необхідну допомогу", - розповів він.
Наразі триває евакуація із прикордоння Сумщини.
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Прикрі наслідки, тупого голосування у 2019 році за приблуд95, папріколу…
@RudijLis
Поки нам пхають новини про Сибірський батальон бурятів, що захопив якусь дєрєвню на росіє, прикордонні села Сумщини просто знищують. Кількість обстрілів підвищується щодня, і сягає аж до 500 вибухів на добу - міномети, артилерія, авіаціяа. На відео - Великописарівська громад
https://twitter.com/i/status/1769364599927714074