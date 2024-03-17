ГУР спростувало російські фейки про нібито знищення гелікоптера воєнної розвідки "Black Hawk"
Усі борти "Black Hawk" Головного управління розвідки Міністерства оборони України перебувають в чудовому робочому стан, а їхні екіпажі продовжують виконувати бойові та спеціальні завдання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР.
"Чорноротим пропагандистам та їхнім рабовласникам із кремля, які поширюють фейки про начебто збиття гелікоптера воєнної розвідки України, слід менше зловживати спиртним", - додають у ГУР.
Топ коментарі
+12 Amber
показати весь коментар17.03.2024 17:14 Відповісти Посилання
+11 GICKO_ BANAN
показати весь коментар17.03.2024 17:15 Відповісти Посилання
+8 Philip Od
показати весь коментар17.03.2024 17:24 Відповісти Посилання
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На чий бік війна схиляється?
коли брешуть про знищення " Black Hawk" ,
що означає ,, чорний яструб "😠
Все правда.
Фюлер адік з Німеччини, теж сам собі «керував на фронті», замість відсторонених та розумних генералів Вермахту ….
Докерувався, гнида… Зеля, теж пішов, за таким же сценарієм Оманських інвесторів!! Пильнуймо за Україною, підтримуймо Захисників Уураїни!!
У приблуд95, строк добігає кінця!!!
Відео - https://t.me/our_odessa/63671