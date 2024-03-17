ГУР спростувало російські фейки про нібито знищення гелікоптера воєнної розвідки "Black Hawk"

Усі борти "Black Hawk" Головного управління розвідки Міністерства оборони України перебувають в чудовому робочому стан, а їхні екіпажі продовжують виконувати бойові та спеціальні завдання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР.

"Чорноротим пропагандистам та їхнім рабовласникам із кремля, які поширюють фейки про начебто збиття гелікоптера воєнної розвідки України, слід менше зловживати спиртним", - додають у ГУР.

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