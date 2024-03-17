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ГУР спростувало російські фейки про нібито знищення гелікоптера воєнної розвідки "Black Hawk"

hawk,black

Усі борти "Black Hawk" Головного управління розвідки Міністерства оборони України перебувають в чудовому робочому стан, а їхні екіпажі продовжують виконувати бойові та спеціальні завдання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР. 

"Чорноротим пропагандистам та їхнім рабовласникам із кремля, які поширюють фейки про начебто збиття гелікоптера воєнної розвідки України, слід менше зловживати спиртним", - додають у ГУР.

Також читайте: Українські гелікоптери навалюють окупантам під Авдіївкою. ВIДЕО

Автор: 

вертоліт (882) ГУР (545)


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Топ коментарі
+12
Кацапи хронічні брехуни і мразь ,
коли брешуть про знищення " Black Hawk" ,
що означає ,, чорний яструб "😠
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17.03.2024 17:14 Відповісти
+11
Война не схиляється. Українці потужно воюють та кожного дня вбивають більше тисячі нелюдів , схиляя хід війни на свій бік.
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17.03.2024 17:15 Відповісти
+8
Військова частина у Придністров'ї атакована дроном-камікадзе, сталися вибух та пожежа, - Міністерство Держбезпеки Придністров'я
Відео - https://t.me/our_odessa/63671


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17.03.2024 17:24 Відповісти
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До сраки той вертоліт!
На чий бік війна схиляється?
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17.03.2024 17:10 Відповісти
Война не схиляється. Українці потужно воюють та кожного дня вбивають більше тисячі нелюдів , схиляя хід війни на свій бік.
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17.03.2024 17:15 Відповісти
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17.03.2024 17:25 Відповісти
ти теж потужно воюєш з німеччини,звиздіти не означає воювати,дістали "хитродупівояки"
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17.03.2024 18:50 Відповісти
Кацапи хронічні брехуни і мразь ,
коли брешуть про знищення " Black Hawk" ,
що означає ,, чорний яструб "😠
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17.03.2024 17:14 Відповісти
Та брешуть, аж капєц. Про Хаймарс, і про пускові Петріота, і про вертольоти. Це мабуть, чергова "брехня", яку пізніше речники збройних сил визнають правдою?
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17.03.2024 17:43 Відповісти
Не пали контору.
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17.03.2024 18:29 Відповісти
"Накусь - выкусь вам" Ми 8/24 - Black Hawk
Все правда.
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17.03.2024 18:30 Відповісти
Недопрацьовує, Оманська свора в Україні!

Фюлер адік з Німеччини, теж сам собі «керував на фронті», замість відсторонених та розумних генералів Вермахту ….
Докерувався, гнида… Зеля, теж пішов, за таким же сценарієм Оманських інвесторів!! Пильнуймо за Україною, підтримуймо Захисників Уураїни!!
У приблуд95, строк добігає кінця!!!
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17.03.2024 17:16 Відповісти
Військова частина у Придністров'ї атакована дроном-камікадзе, сталися вибух та пожежа, - Міністерство Держбезпеки Придністров'я
Відео - https://t.me/our_odessa/63671


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17.03.2024 17:24 Відповісти
Попередньо знищено гелікоптер Мі-8 мгб придністров'я
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17.03.2024 17:29 Відповісти
Ще відео https://t.me/our_odessa/63670?single
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17.03.2024 17:32 Відповісти
шось більше схоже шо сам згорів ...
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17.03.2024 17:36 Відповісти
это шахед кацапский залетел
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17.03.2024 17:35 Відповісти
Интересно , в Приднестровье складские штабеля снарядов - под открытым небом?
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17.03.2024 17:45 Відповісти
Типо, дружественный Молдове легион "Свобода России" начал освобождать Приднестровье от кацапов .
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17.03.2024 17:47 Відповісти
а шо там в Придністров'ї догорае
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17.03.2024 17:29 Відповісти
Так там не спиртне, а аргентинська мука 😁
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17.03.2024 17:32 Відповісти
Сообщали про вертолет Ми-8 подбитый который на видео
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17.03.2024 17:34 Відповісти
Хочеться вірити. Але якби ця інформація була не від будангівців!
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17.03.2024 17:35 Відповісти
Перевагу надаєте салавйову чи скабєйевай?
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17.03.2024 17:43 Відповісти
Просто пам"ятаю всі прогнози буданги,починаючи ,що ракет у рашистів залишилось на дві-три атаки, до закінчення війни в 22,23 і тепер чекаю.чергову дату в 24 році! Їз останнього, про дуже" важливу" операцію на Тендрівській косі,де загинули бійці 73 центру морських оерацій! Елітні бійці!!!
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17.03.2024 18:46 Відповісти
На Z-каналах пишут что Ми-24.
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17.03.2024 19:58 Відповісти
Вряд ли рисковали американскими вертолетами. Для этого надо быть совсем тупым.
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17.03.2024 17:49 Відповісти
 
 