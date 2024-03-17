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Чехія запропонує заборонити імпорт зерна з РФ до Європи на саміті ЄС, - ЗМІ

зерно

Чехія запропонує наступного тижня на засіданні Європейської Ради заборонити імпорт російського та білоруського зерна до Європейського Союзу.

Про це заявив міністр сільського господарства Чехії Марек Виборний в ефірі Чеського телебачення, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Novinky.

"Ми будемо наполягати на тому, щоб зернові та олійні культури були у списку санкцій і не потрапляли до Європи", - зазначив Виборний.

Прем'єр-міністр Петр Фіала представить позицію Чеської Республіки на засіданні Європейської Ради наступного тижня.

За даними Євростату, минулого року з Росії до ЄС було імпортовано 1,5 мільйона тонн зерна, що більше, ніж до війни в Україні. Наприклад, Іспанія, де був неврожай, імпортувала в рази більше.

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"Немає жодної причини, чому ми повинні підтримувати агресора, купуючи російське зерно в Європі", - наголосив Виборний.

За словами міністра, немає ніякої небезпеки, що ціни на харчові продукти фундаментально зростуть після можливої заборони на імпорт російського зерна.

"Чехія має надлишки для експорту, надлишки були в усьому світі", - додав міністр.

Член парламентського комітету з питань сільського господарства від опозиційного руху ANO Маргіта Балаштикова підтримала б заборону, але, за її словами, її буде важко забезпечити.

"Потрібно буде проводити митні перевірки, вагони повинні бути опечатані, інакше трейдери зможуть це обійти", - зауважила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Європарламенті закликали до негайного ембарго на агропродукцію з РФ та Білорусі

Автор: 

зерно (3133) імпорт (2640) росія (66021) Чехія (1654) Євросоюз (13648)


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Топ коментарі
+19
Всі борються з росією ,а польскі фермери з Україною.
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17.03.2024 18:37 Відповісти
+13
(у захваті):
Просто блискавична реакція!
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17.03.2024 18:36 Відповісти
+11
Все зерно, яке поставляє росія в Європу, в крові українських жінок і дітей. Як воно може лізти в горло людей, які за свободу,за демократію, за правду?
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17.03.2024 18:37 Відповісти
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(у захваті):
Просто блискавична реакція!
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17.03.2024 18:36 Відповісти
просто в 2023 году немного изменилась орбита Земли
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17.03.2024 18:45 Відповісти
Всі борються з росією ,а польскі фермери з Україною.
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17.03.2024 18:37 Відповісти
По-перше,які вони фермери,а по-друге,чому тільки польські?Вся європа з оркостаном торгує,і не тільки європа.
На словах підтримка,насправді абивства українців спонсорують.
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17.03.2024 18:44 Відповісти
Є нюанс: польща заборонила ввезення українського зерна ще рік тому, а російське не забороняла. польські фермери звинувачують у своїх збитках Україну, а не росію, яка постачає увесь цей час зерно у польщу. польські фермери - це ті хто блокує український кордон, а російський чомусь ніхто не блокує
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17.03.2024 18:56 Відповісти
у Польщі немає кордонів з кацапією
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17.03.2024 21:26 Відповісти
Чудову новину ви повідомили. У московитів зникла Калінінградська область. І тепер поляки не межують з оркостаном..
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17.03.2024 21:51 Відповісти
Дебіл детектед.
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17.03.2024 23:59 Відповісти
Все зерно, яке поставляє росія в Європу, в крові українських жінок і дітей. Як воно може лізти в горло людей, які за свободу,за демократію, за правду?
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17.03.2024 18:37 Відповісти
Яка заборона, вони можуть бути тільки стурбовані, та глибоко занепокоєні, варто подивитися на Польщу, якій по прутню що досі торгує з мордером, да що там сусіди в нас 15 газопроводів які перетинають Україну та ідуть до Європи, як газ так і нафта качається з оркостану, і всім добре.
Як казала "бородата бабушка " - Бабло побеждаєт ЗЛО !
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17.03.2024 18:46 Відповісти
а чому цього не сталося ще десять років тому???
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17.03.2024 18:49 Відповісти
польща єдина країна ЄС, яка заборонила ще рік тому ввезення українського зерна, а російське чомусь не заборонила. І чому? Мені дуже цікаво.
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17.03.2024 18:53 Відповісти
тому що зелені мародери при владі!
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17.03.2024 19:49 Відповісти
Дякуємо Чехії, за слушну пропозицію щодо краденого московитами в Україні зерна! Краденим в Україні зерном, не можна користуватися, бо воно в Українській Крові!!
Слава Україні!!
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17.03.2024 18:54 Відповісти
Макрон з Шольцем не підуть на "ескалацію"
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17.03.2024 19:00 Відповісти
Угорщина заблокує цю ініціативу
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17.03.2024 19:03 Відповісти
Ну то починайте з Польщі. Туди зерно з мордору летить аж гуде.
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17.03.2024 19:11 Відповісти
От, дійсно цікаво чому польскі рольници не блокують російський кордон і не нищать російську продукцію?
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17.03.2024 19:21 Відповісти
не було соціального замовлення від виборців.
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17.03.2024 19:58 Відповісти
Это надо было делать 2 г назад. А заменить нашим зерном. И говорилось это--- но не сделалось. Теперь поздно.
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17.03.2024 23:12 Відповісти
 
 