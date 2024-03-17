Чехія запропонує заборонити імпорт зерна з РФ до Європи на саміті ЄС, - ЗМІ

Чехія запропонує наступного тижня на засіданні Європейської Ради заборонити імпорт російського та білоруського зерна до Європейського Союзу.

Про це заявив міністр сільського господарства Чехії Марек Виборний в ефірі Чеського телебачення, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Novinky.

"Ми будемо наполягати на тому, щоб зернові та олійні культури були у списку санкцій і не потрапляли до Європи", - зазначив Виборний.

Прем'єр-міністр Петр Фіала представить позицію Чеської Республіки на засіданні Європейської Ради наступного тижня.

За даними Євростату, минулого року з Росії до ЄС було імпортовано 1,5 мільйона тонн зерна, що більше, ніж до війни в Україні. Наприклад, Іспанія, де був неврожай, імпортувала в рази більше.

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"Немає жодної причини, чому ми повинні підтримувати агресора, купуючи російське зерно в Європі", - наголосив Виборний.

За словами міністра, немає ніякої небезпеки, що ціни на харчові продукти фундаментально зростуть після можливої заборони на імпорт російського зерна.

"Чехія має надлишки для експорту, надлишки були в усьому світі", - додав міністр.

Член парламентського комітету з питань сільського господарства від опозиційного руху ANO Маргіта Балаштикова підтримала б заборону, але, за її словами, її буде важко забезпечити.

"Потрібно буде проводити митні перевірки, вагони повинні бути опечатані, інакше трейдери зможуть це обійти", - зауважила вона.

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