"Вибори" Росії на окупованих територіях України є недійсними та черговим порушенням міжнародного права, - МЗС Німеччини
У МЗС Німеччини заявили, що результати російських "виборів" нікого не здивують, оскільки вони є ані вільними, ані чесними.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві МЗС Німеччини.
"Псевдовибори у Росії не є ані вільними, ані чесними, їхній результат нікого не здивує. Правління Путіна є авторитарним, він спирається на цензуру, репресії та насильство. "Вибори" на окупованих територіях України є недійсними та черговим порушенням міжнародного права", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+4 Алекс Скела
показати весь коментар17.03.2024 19:15 Відповісти Посилання
+3 Володимир шева
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+2 Urs
показати весь коментар17.03.2024 19:38 Відповісти Посилання
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Ну хіба самим не соромно від цього безпорадного скиглення?
в казці ідіоти зрозуміли, що король голий.
Але в реальному житті ідіоти залишаються ідіотами до кінця..