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"Вибори" Росії на окупованих територіях України є недійсними та черговим порушенням міжнародного права, - МЗС Німеччини

німеччина

У МЗС Німеччини заявили, що результати російських "виборів" нікого не здивують, оскільки вони є ані вільними, ані чесними.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві МЗС Німеччини.

"Псевдовибори у Росії не є ані вільними, ані чесними, їхній результат нікого не здивує. Правління Путіна є авторитарним, він спирається на цензуру, репресії та насильство. "Вибори" на окупованих територіях України є недійсними та черговим порушенням міжнародного права", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

Німеччина (7479) окупація (6746) Фейкові вибори (113)


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Топ коментарі
+4
Німці!
Ну хіба самим не соромно від цього безпорадного скиглення?
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17.03.2024 19:15 Відповісти
+3
По цимбалам на вибори в росії..Чекаємо вже на Наші Вибори ( без порушень напевно колись пройдуть ))).

в казці ідіоти зрозуміли, що король голий.

Але в реальному житті ідіоти залишаються ідіотами до кінця..
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17.03.2024 19:21 Відповісти
+2
у реальному житті кількість ідіотів у соціумі є величиною більш-менш сталою. Питання тільки у тому, в якій кількості вони приходять до виборчих дільниць. Якщо дєбілізор їх енергійно призве у слушний момент (бажано на Новорічні свята), то іх кількість може легко перевищити кількість адекватних виборців.
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17.03.2024 19:38 Відповісти
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Німці!
Ну хіба самим не соромно від цього безпорадного скиглення?
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17.03.2024 19:15 Відповісти
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17.03.2024 19:24 Відповісти
Якби було соромно, то не б скиглення.
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17.03.2024 19:35 Відповісти
Навічіть німців пане Скела. Покажіть їм приклад, як це потрібно робити. Забігаючи на перед можу угадати, що від нас буде сильний вечірній відос про помсту і визволення окупованих територій. Тільки пройшло вже 5 років, а території тк і не звільнили. Впевнений, що це зроблять вже інші уряд, Верховна Рада і Президент.
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17.03.2024 19:47 Відповісти
По цимбалам на вибори в росії..Чекаємо вже на Наші Вибори ( без порушень напевно колись пройдуть ))).

в казці ідіоти зрозуміли, що король голий.

Але в реальному житті ідіоти залишаються ідіотами до кінця..
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17.03.2024 19:21 Відповісти
у реальному житті кількість ідіотів у соціумі є величиною більш-менш сталою. Питання тільки у тому, в якій кількості вони приходять до виборчих дільниць. Якщо дєбілізор їх енергійно призве у слушний момент (бажано на Новорічні свята), то іх кількість може легко перевищити кількість адекватних виборців.
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17.03.2024 19:38 Відповісти
***** на міжнародне право наклав більш ніж за весь час наклав в чемодан.
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17.03.2024 19:23 Відповісти
ця заява якось зупинить процес виборів ? просто кисень на вуглекислий газ перероблюють
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17.03.2024 19:23 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1769330602589737172 кацапи голосують за путіна у Горловці
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17.03.2024 19:30 Відповісти
Тобто на болотах т.з. вибори леітимн?
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17.03.2024 19:43 Відповісти
"Вибори" на окупованих територіях України є недійсними, але їх результати ми все одно визнаємо.
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17.03.2024 20:32 Відповісти
Що це за муйня- або признаєте вибори або ні. Як можна не признати вибори на якихось територіях а в цілому признати, що це за формула тупості?
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17.03.2024 20:55 Відповісти
 
 