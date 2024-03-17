"Вибори" Росії на окупованих територіях України є недійсними та черговим порушенням міжнародного права, - МЗС Німеччини

У МЗС Німеччини заявили, що результати російських "виборів" нікого не здивують, оскільки вони є ані вільними, ані чесними.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві МЗС Німеччини.

"Псевдовибори у Росії не є ані вільними, ані чесними, їхній результат нікого не здивує. Правління Путіна є авторитарним, він спирається на цензуру, репресії та насильство. "Вибори" на окупованих територіях України є недійсними та черговим порушенням міжнародного права", - йдеться у повідомленні.

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