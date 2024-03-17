Вступ України до ЄС до 2030 року - реалістичний термін, - посол Матернова

Україна може стати повноправним членом Євросоюзу до кінця 2030 року. Такі часові рамки для вступу є реалістичними.

Про це заявила посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Так посол відповіла на запитання, чи не змінився її минулорічний прогноз щодо терміну до 2030 року.

"Насправді ні. Не змінився. Я пам'ятаю про нашу розмову. Це було ще до рішення Європейської ради про переговори з Україною. Я впевнена, що це реалістичні часові рамки", - зауважила вона.

Разом з тим Матернова висловила думку, що "безумовно, наступний період буде цікавим".

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