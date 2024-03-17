Вступ України до ЄС до 2030 року - реалістичний термін, - посол Матернова
Україна може стати повноправним членом Євросоюзу до кінця 2030 року. Такі часові рамки для вступу є реалістичними.
Про це заявила посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Так посол відповіла на запитання, чи не змінився її минулорічний прогноз щодо терміну до 2030 року.
"Насправді ні. Не змінився. Я пам'ятаю про нашу розмову. Це було ще до рішення Європейської ради про переговори з Україною. Я впевнена, що це реалістичні часові рамки", - зауважила вона.
Разом з тим Матернова висловила думку, що "безумовно, наступний період буде цікавим".
Топ коментарі
+10 Чайка Київ
показати весь коментар17.03.2024 19:46 Відповісти Посилання
+8 Анатолий К #427424
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+7 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар17.03.2024 19:41 Відповісти Посилання
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МатербожаМатернова підспівує хору про прекрасне майбутнє.
- Як ви думаєте, чи є життя на Марсі?
Українець похмуро:
- Теж нема... (с)
миравступу в ЕС для Украины: 3-4 года после избрания Украинской Власти.
Увидите на примере Молдовы при условии переизбрания Майи Санду в этом году.
але найкоротшим шляхом я є перемирʼя
краще зберегти пів-України з про-західною владою чим у кордонах 91 з про-совковою
- Борис Маркович, а сколько Вам лет?
- Ох, деточка, 89...
- Я б Вам не дала!)
- Та мне уже и не надо.
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Такими темпами.... а мо воно вже й не треба те ЄС?
за отопление и прочее будем платить как в ЕС. раза в 2-4 больше.
ЗП не факт, что поднимутся, но то такое.
главное - чтобы нами управляли из Брюселя, а не местные. глядишь меньше украдут
Цілком погоджуюсь!
За 35 років (з1989-го) не спромоглись прийняти банальний закон
Про обовязкове державне медичне страхування. За 35 років, Карл!
Про що балакать?