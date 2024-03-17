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Вступ України до ЄС до 2030 року - реалістичний термін, - посол Матернова

матернова,катаріна

Україна може стати повноправним членом Євросоюзу до кінця 2030 року. Такі часові рамки для вступу є реалістичними.

Про це заявила посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Так посол відповіла на запитання, чи не змінився її минулорічний прогноз щодо терміну до 2030 року.

"Насправді ні. Не змінився. Я пам'ятаю про нашу розмову. Це було ще до рішення Європейської ради про переговори з Україною. Я впевнена, що це реалістичні часові рамки", - зауважила вона.

Разом з тим Матернова висловила думку, що "безумовно, наступний період буде цікавим".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переговори про вступ України до ЄС можуть розпочатися вже навесні, - посол Матернова

Автор: 

членство в ЄС (1297) Матернова Катаріна (81)


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Топ коментарі
+10
При проукраїнському президентові строки можуть суттєво зменшитися. Безвіз вам у приклад.
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17.03.2024 19:46 Відповісти
+8
А чому тільки до 2030 року? Нам же Володя Херпіду обяцяв через рік-два, а пройшло вже 5 років.
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17.03.2024 19:44 Відповісти
+7
Трошки задрали ці ванги. Невідомо що через місяць буде.
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17.03.2024 19:41 Відповісти
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17.03.2024 19:26 Відповісти
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17.03.2024 19:28 Відповісти
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17.03.2024 19:32 Відповісти
риже падло все зробило, щоби продати Україну
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17.03.2024 19:43 Відповісти
Так, це було вже.
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17.03.2024 19:44 Відповісти
він якраз достатньо вдало саботував всє хотєлкі ***** починаючи з Тузли і закінчуючи януковощем
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17.03.2024 19:47 Відповісти
а причина саботажу відома, чи .........просто ще час не прийшов?
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17.03.2024 20:08 Відповісти
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17.03.2024 19:43 Відповісти
Матербожа Матернова підспівує хору про прекрасне майбутнє.
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17.03.2024 19:27 Відповісти
просто натякає єрмакам, що їм треба протриматись до 30-го року. Ну, щоб хоч залишитись живими.
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17.03.2024 19:41 Відповісти
23 рік? Редактори у машині часу?
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17.03.2024 19:28 Відповісти
За яким календарем?
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17.03.2024 19:29 Відповісти
...все умовно і відносно
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17.03.2024 19:31 Відповісти
до 2030 року всі українці повтікають в країни ЄС!
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17.03.2024 19:31 Відповісти
то не українці, то крінж. най тікають.
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17.03.2024 19:33 Відповісти
Залишиться одна подоляцька ботва у країні мрій зеленого Іуди. Зробили себе разом, імбецили.
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17.03.2024 21:26 Відповісти
Українця питають:
- Як ви думаєте, чи є життя на Марсі?
Українець похмуро:
- Теж нема... (с)
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17.03.2024 19:31 Відповісти
Формула мира вступу в ЕС для Украины: 3-4 года после избрания Украинской Власти.
Увидите на примере Молдовы при условии переизбрания Майи Санду в этом году.
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17.03.2024 19:32 Відповісти
Формула вступу України до ЄС - її наявність.
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17.03.2024 19:37 Відповісти
Это необходимое условие, но не достаточное.
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17.03.2024 19:41 Відповісти
я з вами згоден що передпосилкою є вигнання зевлади
але найкоротшим шляхом я є перемирʼя
краще зберегти пів-України з про-західною владою чим у кордонах 91 з про-совковою
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17.03.2024 22:12 Відповісти
"Перемирие" с Ху#лом приведёт к возобновлению войны в течение короткого времени. Лучший вариант мира- стирать с лица жилые кварталы мааацквы. Причём каждый день и по жребию- типа "Спортлото".
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17.03.2024 22:18 Відповісти
у 30му нам буде вже пох на той єс
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17.03.2024 19:38 Відповісти
Нам пох. Дітям і онукам нашим - нє пох.
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17.03.2024 19:42 Відповісти
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17.03.2024 20:35 Відповісти
Якщо пАртньйори будуть і далі так затримувати допомогу військову, а поляки блокувати кордон то в 30-му дійсно вже буде по***...
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17.03.2024 19:46 Відповісти
Нагадало анігдот.

- Борис Маркович, а сколько Вам лет?
- Ох, деточка, 89...
- Я б Вам не дала!)
- Та мне уже и не надо.
---------------------------------------
Такими темпами.... а мо воно вже й не треба те ЄС?
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17.03.2024 19:41 Відповісти
нам не треба - дітям і онукам нашим треба. вчитись бачити трохи далі, ніж під своїм носом.
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17.03.2024 19:43 Відповісти
то діти й онуки і так можуть їхати вчитись за кордон, перепон немає
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17.03.2024 19:46 Відповісти
"вчитись за кордон" тут не по темі взагалі.
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17.03.2024 20:12 Відповісти
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17.03.2024 20:45 Відповісти
Трошки задрали ці ванги. Невідомо що через місяць буде.
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17.03.2024 19:41 Відповісти
А чому тільки до 2030 року? Нам же Володя Херпіду обяцяв через рік-два, а пройшло вже 5 років.
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17.03.2024 19:44 Відповісти
До 2030 року до батареї можуть доїхати лише самі вушка (с)
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17.03.2024 19:45 Відповісти
При проукраїнському президентові строки можуть суттєво зменшитися. Безвіз вам у приклад.
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17.03.2024 19:46 Відповісти
Доречі, про безвіз. Щось мені здається, що то був хитририй розводняк від ЄС, щоб виманити до себе побільше робочих рук.
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17.03.2024 20:21 Відповісти
По безвізу неможливо було легально працювати у єс.
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17.03.2024 20:45 Відповісти
Геть айтішників!
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17.03.2024 20:52 Відповісти
А Вава Кріварожскій і єво бабушка протів...
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17.03.2024 19:53 Відповісти
При теперішніх виб***ках при владі нас ЄС взагалі не світить.
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17.03.2024 19:54 Відповісти
6 років це "нескінченно далеко" для першокласника, це майже все його життя.
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17.03.2024 20:14 Відповісти
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17.03.2024 20:53 Відповісти
Тому й триндить. Бо хз, що до літа буде.
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17.03.2024 20:22 Відповісти
3.14здоболка. В нинішньому вигляді Україна не потрібна ЄС взагалі.
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17.03.2024 20:13 Відповісти
А угорщина - потрібна?
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17.03.2024 20:46 Відповісти
Угорщина не була автократією на той час, коли вона вступала в ЄС.
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18.03.2024 08:11 Відповісти
"чергова лицемірна брехня від ЄС для України і її народу ,
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17.03.2024 20:29 Відповісти
Вона не в темі, бо не знає того що робить Зеленський !
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18.03.2024 08:10 Відповісти
Комунізм більш реалістично..
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17.03.2024 20:32 Відповісти
Якщо ЄС на той час ще буде існувати!
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17.03.2024 20:39 Відповісти
Та як буйно квітне корупція порівняно з минулим, то і 10 років не вистачить. Всіх ловлять заводять справи а сідають тільки такі як Червінській. Про яку Європу розмовляєм? Татарових з Єрмаками там дуже чекають. Не кажу вже про НАТО і все новітнє озброєння що буде виміняно працівниками МО, УкрОборонПрому і опи на маєточок або грошенятка.
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17.03.2024 20:58 Відповісти
Кому вони це впарюють? Невідомо, чим і як війна закінчиться, і що від України взагалі залишиться, і в якому стані. Якщо зелений Іуда узурпує владу, то ніяке ЄС нас не візьме, їм і Орбанів достатньо. ,
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17.03.2024 21:29 Відповісти
Абаждем под дождём после дождичка по четвергам. Идиоты!
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17.03.2024 23:16 Відповісти
скорее бы вступить в ЕС.
за отопление и прочее будем платить как в ЕС. раза в 2-4 больше.
ЗП не факт, что поднимутся, но то такое.
главное - чтобы нами управляли из Брюселя, а не местные. глядишь меньше украдут
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17.03.2024 23:38 Відповісти
Кому ця лапша потрібна?! Не буде ніякого вступу ні тепер ні в близькому майбутньому.
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18.03.2024 00:53 Відповісти
Trofim
Цілком погоджуюсь!
За 35 років (з1989-го) не спромоглись прийняти банальний закон
Про обовязкове державне медичне страхування. За 35 років, Карл!
Про що балакать?
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18.03.2024 08:47 Відповісти
Пощастило млять з сусідами з одної сторони росія і білорусь, а з другої Угорщина і Польща🤦
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18.03.2024 06:22 Відповісти
Якщо в цей час Україна не залишиться діктатурою.
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18.03.2024 07:59 Відповісти
 
 