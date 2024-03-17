Ракетний удар РФ по Миколаєву: 1 людина загинула, постраждало 8 осіб, з них 1 дитина (оновлено)

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару РФ по Миколаєву збільшилася.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій.

"У Миколаєві внаслідок ракетних ударів загинула 1 особа (померла в лікарні)", - йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, загалом внаслідок російської атаки сьогодні постраждало 6 осіб, з них 1 дитина.

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"Станом на 20.00. 1 особа загинула (чоловік 1974 р.н. помер у лікарні), постраждало 8 осіб, у т.ч. 1 дитина, (дівчинка 2013 р.н.)", - повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.