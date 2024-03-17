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Ракетний удар РФ по Миколаєву: 1 людина загинула, постраждало 8 осіб, з них 1 дитина (оновлено)

миколаїв

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару РФ по Миколаєву збільшилася.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій.

"У Миколаєві внаслідок ракетних ударів загинула 1 особа (померла в лікарні)", - йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, загалом внаслідок російської атаки сьогодні постраждало 6 осіб, з них 1 дитина.

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"Станом на 20.00. 1 особа загинула (чоловік 1974 р.н. помер у лікарні), постраждало 8 осіб, у т.ч. 1 дитина, (дівчинка 2013 р.н.)", - повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Автор: 

Миколаїв (1815) обстріл (29128) ДСНС (5151)


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Генерал Омельченко, правий! Конституцію треба виконувати, а не ворожок водити в ОПУ!!!
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Слава Україні!
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17.03.2024 19:56 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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17.03.2024 19:57 Відповісти
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17.03.2024 19:56 Відповісти
щось писати не в змозі кожний день знищення міст мирних мешканців
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17.03.2024 20:04 Відповісти
знайома поруч живе, говоре в машині люди сгоріли, четверо
а в нас як завжди..
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17.03.2024 20:18 Відповісти
хай знайома не бреше, та й ти не просувай брехню
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17.03.2024 21:07 Відповісти
з якого дива ви мені тикаєте?!
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21.03.2024 19:22 Відповісти
 
 