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Новини Війна
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У ЗСУ на Донбасі закінчуються боєприпаси, вони змушені відступати на другу та третю лінії оборони, - Кірбі

кірбі

Радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Україні терміново потрібне продовження військової допомоги США, оскільки в українських воїнів закінчуються боєприпаси.

Про це він сказав в інтерв'ю ABC News, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, адміністрація Байдена веде діалог зі спікером Палати представників Майком Джонсоном та його командою для прискорення схвалення допомоги Україні.

Кірбі наголосив, що час має значення.

"У них на Донбасі закінчуються боєприпаси, і тепер вони відступають на другу та третю лінії оборони, оскільки росіяни продовжують намагатися просунутися на захід. Їм потрібна підтримка, і вона нам потрібна зараз", - зазначив Кірбі.

Радник Білого дому додав, що виділення озброєнь Україні не ставить під загрозу національну безпеку США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білий дім наполягає на просуванні законопроєкту з $60 млрд допомоги Україні: Він матиме двопартійну підтримку, якщо буде винесений на голосування

Автор: 

боєприпаси (2295) допомога (8442) США (23375) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+34
А мені згадалось. що зараз ситуація краща ніж останні три місяці. Шо. не вірити Зе?
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17.03.2024 20:36 Відповісти
+31
Чомусь знов згадалось-з такими друзями і вороги не потрібні...
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17.03.2024 20:33 Відповісти
+19
зе не хвилюють снаряди, інша справа дороги і телемарафет
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17.03.2024 20:46 Відповісти
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Ленд-лиз (сотни танков, самолетов ...... боеприпасы) проголосованы двумя палатами Конгресса в май 2022, но у Байдена были другие планы, Ленд-лиз был заблокирован.
Читаю украинские СМИ, спасибо Байдену за помощь .... население верит в этот фейк.
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18.03.2024 06:25 Відповісти
Це ж які цинічні тварюки, сидять в теплих кабінетах, їздять домой до жінки з дітьми, мають мабуть ще коханок. Лягають спати та зовсім їх не турбують що де то там в Україні яку вони обеззброїли гинуть люди, країна втрачає территорию. Та тільки все тому що США порахували що так в найближчі 10-15 років їм буде зиск з цього.Роблят гарну міну при поганій грі.
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17.03.2024 22:16 Відповісти
Відсутність снарядів то вина 73%, зеленої влади і особисто ЗЕ!
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17.03.2024 22:21 Відповісти
якшо зброї нема і *********** нах ще 500 т. "ухилянтів" ловити , чи може ними ракети збивати будуть ..
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17.03.2024 22:37 Відповісти
Як нащо?Щоб утілізувати в окопах.
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18.03.2024 10:43 Відповісти
Сколько времени можно лапшу вешать??
Отдайте украинские 4.2 млрд долларов, которые застряли в Пентагоне.
Как говорят военные США, на складах находятся 4 млн. боеприпасов, которые запланировано уничтожить, отдайте их ВСУ!!
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18.03.2024 06:17 Відповісти
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