У ЗСУ на Донбасі закінчуються боєприпаси, вони змушені відступати на другу та третю лінії оборони, - Кірбі

Радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Україні терміново потрібне продовження військової допомоги США, оскільки в українських воїнів закінчуються боєприпаси.

Про це він сказав в інтерв'ю ABC News, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, адміністрація Байдена веде діалог зі спікером Палати представників Майком Джонсоном та його командою для прискорення схвалення допомоги Україні.

Кірбі наголосив, що час має значення.

"У них на Донбасі закінчуються боєприпаси, і тепер вони відступають на другу та третю лінії оборони, оскільки росіяни продовжують намагатися просунутися на захід. Їм потрібна підтримка, і вона нам потрібна зараз", - зазначив Кірбі.

Радник Білого дому додав, що виділення озброєнь Україні не ставить під загрозу національну безпеку США.

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