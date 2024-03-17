РФ продовжуватиме загрожувати Європі навіть після кінця правління Путіна, - глава МЗС Латвії Каріньш

Міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Каріньш вважає, що Росія продовжуватиме загрожувати Європі навіть після того, як російський диктатор Володимир Путін піде з посади.

Про це він заявив The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.

"З погляду НАТО, нам ще довго доведеться мати справу з проблемною Росією, небезпечною Росією. Навіть після закінчення цієї війни - а всі війни закінчуються врешті-решт - у нас все одно буде проблема в Росії, яка не буде безпосередньо пов'язана з правлінням Путіна", - припустив міністр.

За його словами, смерть опозиціонера Олексія Навального в колонії та так звані президентські вибори в Росії "лише підкреслюють цей яскравий факт".

"Ми не бачимо жодних ознак того, що у Росії є якийсь рух, який би висунув лідера, що сповідує просвітницькі, ліберальні ідеї. У найближчому майбутньому цього взагалі не передбачається", - резюмував Каріньш.

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