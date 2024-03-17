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Новини Війна
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РФ продовжуватиме загрожувати Європі навіть після кінця правління Путіна, - глава МЗС Латвії Каріньш

каріньш

Міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Каріньш вважає, що Росія продовжуватиме загрожувати Європі навіть після того, як російський диктатор Володимир Путін піде з посади.

Про це він заявив The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.

"З погляду НАТО, нам ще довго доведеться мати справу з проблемною Росією, небезпечною Росією. Навіть після закінчення цієї війни - а всі війни закінчуються врешті-решт - у нас все одно буде проблема в Росії, яка не буде безпосередньо пов'язана з правлінням Путіна", - припустив міністр.

За його словами, смерть опозиціонера Олексія Навального в колонії та так звані президентські вибори в Росії "лише підкреслюють цей яскравий факт".

"Ми не бачимо жодних ознак того, що у Росії є якийсь рух, який би висунув лідера, що сповідує просвітницькі, ліберальні ідеї. У найближчому майбутньому цього взагалі не передбачається", - резюмував Каріньш.

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Автор: 

Європа (1877) путін володимир (24111) росія (66021) Каріньш Кріш’яніс (41)


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Топ коментарі
+5
Жодного сумніву. Бо там понад сто мільйонів таких самих ******.
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17.03.2024 21:19 Відповісти
+4
Нікуди він не піде. Ще 6 років, то як мінімум, ця істота буде паскудити нам та усьому світу.
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17.03.2024 21:21 Відповісти
+3
Молимось, щоб гигнули всі його клони..
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17.03.2024 21:32 Відповісти
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Жодного сумніву. Бо там понад сто мільйонів таких самих ******.
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17.03.2024 21:19 Відповісти
Нікуди він не піде. Ще 6 років, то як мінімум, ця істота буде паскудити нам та усьому світу.
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17.03.2024 21:21 Відповісти
ну у всього світу він може радше відсмоктати, а от Україна на жаль так захлинається в крові
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17.03.2024 21:23 Відповісти
Молимось, щоб гигнули всі його клони..
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17.03.2024 21:32 Відповісти
Ну.., хоч хтось почав це розуміти!!! Бо інші все шукають ,,хаароших" ,,руськіх"!
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17.03.2024 21:21 Відповісти
Продовжуватиме,та не так,як за путіна.Має бути "свій" хрущов,який засудить культ особи,так як історія любить повторюватись(іронія).
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17.03.2024 21:33 Відповісти
Кацапська імперія має розвалитись на нормальні національні країни. Самі кацапи мали б краще зникнути - розчинитись в тих країнах, разом з руzzкім ізиком, толстоєвськими, 288 памфилівцями, зоєй нєвськой та алєксандром космодемʼянським…
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17.03.2024 21:35 Відповісти
Ліберальська демагогія показала свою повну нікчемність. Дурнуваті "рожеві поні" цього не второпали. І, схоже, не второпають. Аж доки до них не завітають "асвабадітєлі ат унітазав". Та пізно буде.
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17.03.2024 21:42 Відповісти
Мордор має розпастися на улуси!
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17.03.2024 21:46 Відповісти
Кацапська природа -хоч здохнути самому, але не дати сусідам добре жити.
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17.03.2024 21:55 Відповісти
звісно що продовжуватиме, бо росіяни на Марс разом з Маском не улетять.
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17.03.2024 22:05 Відповісти
Серце мені віщує, що ***** лякатиме Європу ще довго після своєї смерті!
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17.03.2024 22:12 Відповісти
"ОСТАННЯ ІМПЕРІЯ"
"РФ продовжуватиме загрожувати Європі навіть після кінця правління Путіна", вочевидь через подальше традиційне плазування НАТО перед москвою. НАТО ніколи не була організацією, котра здатна на реалізацію поставленною перед нею метою. Йдеться про протистояння РФії та захисту від неї Західного світу. Як свідчить реальність, сьогодні під першочерговою загрозою є ті країни, котрі змушені були бути колись із РФією у Варшавському договору. А найбільшим ворогом для РФії стала країна, котра колись змушена була бути з РФією у колишній "царській державі" та у подальшому і у спільній "союзній країні" СРСР. Це свідчить про те, що остання імперії, якою є РФія, може функціонувати лише завдяки постійного поглинання "ентропії", тобто частки іншої території. Отож, це має бути не лише країна, що колись входила до складу СРСР, а і будь який сусід по континенту, спроможний змінити соціально-економічні умови (ентропію) в межах "останньої імперії".
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17.03.2024 22:16 Відповісти
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17.03.2024 22:32 Відповісти
Вічний злий дух Кремля.
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17.03.2024 23:23 Відповісти
 
 