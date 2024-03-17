РФ продовжуватиме загрожувати Європі навіть після кінця правління Путіна, - глава МЗС Латвії Каріньш
Міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Каріньш вважає, що Росія продовжуватиме загрожувати Європі навіть після того, як російський диктатор Володимир Путін піде з посади.
Про це він заявив The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.
"З погляду НАТО, нам ще довго доведеться мати справу з проблемною Росією, небезпечною Росією. Навіть після закінчення цієї війни - а всі війни закінчуються врешті-решт - у нас все одно буде проблема в Росії, яка не буде безпосередньо пов'язана з правлінням Путіна", - припустив міністр.
За його словами, смерть опозиціонера Олексія Навального в колонії та так звані президентські вибори в Росії "лише підкреслюють цей яскравий факт".
"Ми не бачимо жодних ознак того, що у Росії є якийсь рух, який би висунув лідера, що сповідує просвітницькі, ліберальні ідеї. У найближчому майбутньому цього взагалі не передбачається", - резюмував Каріньш.
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"РФ продовжуватиме загрожувати Європі навіть після кінця правління Путіна", вочевидь через подальше традиційне плазування НАТО перед москвою. НАТО ніколи не була організацією, котра здатна на реалізацію поставленною перед нею метою. Йдеться про протистояння РФії та захисту від неї Західного світу. Як свідчить реальність, сьогодні під першочерговою загрозою є ті країни, котрі змушені були бути колись із РФією у Варшавському договору. А найбільшим ворогом для РФії стала країна, котра колись змушена була бути з РФією у колишній "царській державі" та у подальшому і у спільній "союзній країні" СРСР. Це свідчить про те, що остання імперії, якою є РФія, може функціонувати лише завдяки постійного поглинання "ентропії", тобто частки іншої території. Отож, це має бути не лише країна, що колись входила до складу СРСР, а і будь який сусід по континенту, спроможний змінити соціально-економічні умови (ентропію) в межах "останньої імперії".