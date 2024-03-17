На Олімпійських іграх в Парижі може бути до 40 російських спортсменів, - віцепрезидент МОК Коутс

На Олімпіаді в Парижі зможуть виступати до 40 російських спортсменів під нейтральним прапором.

Про це розповів віцепрезидент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Джон Коутс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Коутс не впевнений, скільки саме російських спортсменів у нейтральному статусі виступлять у Парижі, але повідомлення про те, що їх приїде приблизно 40, можуть бути близькими до істини.

Він пояснив складність із підрахунком тим, що російські спортсмени не будуть входити до складу будь-якої збірної.

"Всі, хто готувався в російських військових клубах, не їдуть. Я не знаю, але, вочевидь, деякі спортсмени можуть вирішити не їхати, якщо вони не представлятимуть Росію", - зазначив віцепрезидент.

У виданні нагадують, що в грудні 2023 року МОК вирішив, що атлети з Росії та Білорусі, які виступають в індивідуальних видах спорту, зможуть виступити на Іграх у Парижі у 2024 році в нейтральному статусі. Це означає, що такі спортсмени виступатимуть під олімпійським, а не національним прапором, а в разі їхньої перемоги не лунатиме гімн країни.

Тоді міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів рішуче засудити рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо допуску росіян і білорусів до Олімпійських ігор у Парижі під нейтральним прапором.

Нещодавно мер Парижу Анн Ідальго заявила, що не хоче присутності росіян та білорусів на Олімпіаді в своєму місті.

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