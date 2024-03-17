На Олімпійських іграх в Парижі може бути до 40 російських спортсменів, - віцепрезидент МОК Коутс
На Олімпіаді в Парижі зможуть виступати до 40 російських спортсменів під нейтральним прапором.
Про це розповів віцепрезидент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Джон Коутс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Коутс не впевнений, скільки саме російських спортсменів у нейтральному статусі виступлять у Парижі, але повідомлення про те, що їх приїде приблизно 40, можуть бути близькими до істини.
Він пояснив складність із підрахунком тим, що російські спортсмени не будуть входити до складу будь-якої збірної.
"Всі, хто готувався в російських військових клубах, не їдуть. Я не знаю, але, вочевидь, деякі спортсмени можуть вирішити не їхати, якщо вони не представлятимуть Росію", - зазначив віцепрезидент.
У виданні нагадують, що в грудні 2023 року МОК вирішив, що атлети з Росії та Білорусі, які виступають в індивідуальних видах спорту, зможуть виступити на Іграх у Парижі у 2024 році в нейтральному статусі. Це означає, що такі спортсмени виступатимуть під олімпійським, а не національним прапором, а в разі їхньої перемоги не лунатиме гімн країни.
Тоді міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів рішуче засудити рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо допуску росіян і білорусів до Олімпійських ігор у Парижі під нейтральним прапором.
Нещодавно мер Парижу Анн Ідальго заявила, що не хоче присутності росіян та білорусів на Олімпіаді в своєму місті.
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Олімпійськи ігри 1936 року.
Гутцайт у 2018 році був одним із https://m.facebook.com/photo.php?fbid=10204514912749480&set=a.3738713483056&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAP58uuH87QQcn9fwyLIcWqCNGy56BRLeMJkz3v3-*****************************************************************-riRUp-beMv_dhoXI_PK389OuPeyN1DfEH4YeG1jmMluJ10UPk6FAw-kM1aWSyYSbKzBLJpBCUKYUbs-YV0a8UyyDuSxEmTp3EM1XdrwpllirtCTrTt7STSnqXSGqc50qEgRuGr0897EK8m2sKHtPbhYdHXUcvyH1bVcEVQFQ1JkuWu_PXLJP&__tn__=-R співвласників російського ООО "Альтаир" (СТО "Чемпіон" в Лубні під Москвою) разом з двома відомими російськими фехтувальниками Ільгаром Мамедовим та Станіславом Поздняковим ( зараз обіймає посаду президента Олімпійського комітету Росії).
Наразі серед співзасновників "Альтаиру" Гутцайт не числиться, однак https://www.list-org.com/company/4580794/show/founders_history#founders історія змін в російських реєстрах вказує, що свою частку він передав Мамедову.
Ільгар Мамедов - багаторічний головний тренер збірної Росії з фехтування, має звання полковника Збройних Сил РФ.
За часів президентства Леоніда Кучми та Віктора Януковича Гутцайт отримував ордени "За заслуги 3-х ступенів за спортивні досягнення і внесок у розвиток олімпійського спорту.
2019 року на позачергових парламентських виборах мав балотуватися до Верховної Ради від "Слуги народу". Був у прохідній частині списку під номером 81
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