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На Олімпійських іграх в Парижі може бути до 40 російських спортсменів, - віцепрезидент МОК Коутс

олімпіада

На Олімпіаді в Парижі зможуть виступати до 40 російських спортсменів під нейтральним прапором.

Про це розповів віцепрезидент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Джон Коутс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Коутс не впевнений, скільки саме російських спортсменів у нейтральному статусі виступлять у Парижі, але повідомлення про те, що їх приїде приблизно 40, можуть бути близькими до істини.

Він пояснив складність із підрахунком тим, що російські спортсмени не будуть входити до складу будь-якої збірної.

"Всі, хто готувався в російських військових клубах, не їдуть. Я не знаю, але, вочевидь, деякі спортсмени можуть вирішити не їхати, якщо вони не представлятимуть Росію", - зазначив віцепрезидент.

У виданні нагадують, що в грудні 2023 року МОК вирішив, що атлети з Росії та Білорусі, які виступають в індивідуальних видах спорту, зможуть виступити на Іграх у Парижі у 2024 році в нейтральному статусі. Це означає, що такі спортсмени виступатимуть під олімпійським, а не національним прапором, а в разі їхньої перемоги не лунатиме гімн країни.

Тоді міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів рішуче засудити рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо допуску росіян і білорусів до Олімпійських ігор у Парижі під нейтральним прапором.

Нещодавно мер Парижу Анн Ідальго заявила, що не хоче присутності росіян та білорусів на Олімпіаді в своєму місті.

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Автор: 

МОК (173) Олімпіада (687) росія (66021)


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Топ коментарі
+6
Вы хотели сказать, 40 росийских агентов? Вот ети два тоже будут?
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17.03.2024 21:42 Відповісти
+5
І на х@ вони в Парижі?
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17.03.2024 21:46 Відповісти
+2
Диверсанти
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17.03.2024 21:59 Відповісти
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Еуропейці старанно намагаються йти у північно-південному напрямку.
І виходить же, *****!
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17.03.2024 21:42 Відповісти
Привіт з Берліну…
Олімпійськи ігри 1936 року.
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17.03.2024 22:18 Відповісти
У нашого голови НОКУ - гутцайта, бізнес на росії... тут би з себе почати, а не на "європейців" кивати.
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17.03.2024 22:24 Відповісти
Вадим гутцайт мав бізнес із нинішнім президентом Національного олімпійського комітету росії.

Гутцайт у 2018 році був одним із https://m.facebook.com/photo.php?fbid=10204514912749480&set=a.3738713483056&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAP58uuH87QQcn9fwyLIcWqCNGy56BRLeMJkz3v3-*****************************************************************-riRUp-beMv_dhoXI_PK389OuPeyN1DfEH4YeG1jmMluJ10UPk6FAw-kM1aWSyYSbKzBLJpBCUKYUbs-YV0a8UyyDuSxEmTp3EM1XdrwpllirtCTrTt7STSnqXSGqc50qEgRuGr0897EK8m2sKHtPbhYdHXUcvyH1bVcEVQFQ1JkuWu_PXLJP&__tn__=-R співвласників російського ООО "Альтаир" (СТО "Чемпіон" в Лубні під Москвою) разом з двома відомими російськими фехтувальниками Ільгаром Мамедовим та Станіславом Поздняковим ( зараз обіймає посаду президента Олімпійського комітету Росії).

Наразі серед співзасновників "Альтаиру" Гутцайт не числиться, однак https://www.list-org.com/company/4580794/show/founders_history#founders історія змін в російських реєстрах вказує, що свою частку він передав Мамедову.

Ільгар Мамедов - багаторічний головний тренер збірної Росії з фехтування, має звання полковника Збройних Сил РФ.

За часів президентства Леоніда Кучми та Віктора Януковича Гутцайт отримував ордени "За заслуги 3-х ступенів за спортивні досягнення і внесок у розвиток олімпійського спорту.

2019 року на позачергових парламентських виборах мав балотуватися до Верховної Ради від "Слуги народу". Був у прохідній частині списку під номером 81
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17.03.2024 22:28 Відповісти
Вы хотели сказать, 40 росийских агентов? Вот ети два тоже будут?
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17.03.2024 21:42 Відповісти
І на х@ вони в Парижі?
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17.03.2024 21:46 Відповісти
Диверсанти
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17.03.2024 21:59 Відповісти
В кожного в сумці буде по 3 літра мельдонію.
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17.03.2024 22:03 Відповісти
Вроде бы и разрешили, но никого не пустили. Умно.
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17.03.2024 22:05 Відповісти
Стандартного рожка вже й не хватить. Треба кулеметний.
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17.03.2024 22:06 Відповісти
Треба провести в Парижі Олімпійські ігри окремо московії. Для віцепрезидента Міжнародного олімпійського комітету () Джон Коутс. І чинного Президента. А після війни за правилами Олімпійського руху провести вже для всього світу.
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17.03.2024 22:12 Відповісти
Короче, Ваня, вы в Париже
Нужны - как в бане пассатижи © 😁
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18.03.2024 04:40 Відповісти
Єдине питання до МОК - для чого? Вчергове показати, які ви там безхребетні, чи "спорт вне политики"?
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18.03.2024 05:36 Відповісти
 
 