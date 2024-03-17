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Путін набрав майже 88% голосів на президентських "виборах" у РФ, - дані екзитполу. ІНФОГРАФІКА

путін

ЦВК РФ "малює" російському диктатору Володимиру Путіну перемогу на президентських "виборах" із 87,5% голосів за результатами опрацювання 34% бюлетенів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

За результатами опрацювання 34,26% протоколів російський Центрвиборчком оголосив, що Путін набирає 87,5% голосів. Явка нібито склала 73,33%.

Водночас за даними двох екзитполів – ВЦВГД і ФОМ, Путін набирає понад 87% голосів, що є рекордним показником. Попередній рекорд був у нього у 2018 році – 76,69%.

Екзитпол "виборів" президента РФ

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Як повідомляють російські пропагандисти, на окупованих територіях України Путін нібито набирає до 95% голосів.

Так, в окупованій частині Донецької області за нього нібито проголосувало 95,23%, Луганській – 94,12%, Запорізькій – 92,95%, Херсонській – 88,12%.

Також рекордний результат "намалювали" Путіну в Чечні – 99,28%.

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Автор: 

путін володимир (24111) росія (66021) Фейкові вибори (113)


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Топ коментарі
+38
О. А чого так мало? Малюйте вже 120%!
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17.03.2024 21:44 Відповісти
+25
Sergejs Roze 🇱🇻
@klopojed
·
8 год
Латвийская полиция сообщает, что за четыре часа проверила документы 351 гражданина РФ, пришедшего на "выборы" в Риге, из них у 14 просрочены виды на жительство, а один вообще не имеет документов на нахождение в Латвии
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17.03.2024 21:50 Відповісти
+23
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17.03.2024 21:56 Відповісти
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а а а а, шо так мала?!?
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18.03.2024 09:17 Відповісти
Вже не сильно пам*ятаю,але такі показники були тільки в Брежнева !!
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18.03.2024 10:10 Відповісти
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