Путін набрав майже 88% голосів на президентських "виборах" у РФ, - дані екзитполу. ІНФОГРАФІКА
ЦВК РФ "малює" російському диктатору Володимиру Путіну перемогу на президентських "виборах" із 87,5% голосів за результатами опрацювання 34% бюлетенів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.
За результатами опрацювання 34,26% протоколів російський Центрвиборчком оголосив, що Путін набирає 87,5% голосів. Явка нібито склала 73,33%.
Водночас за даними двох екзитполів – ВЦВГД і ФОМ, Путін набирає понад 87% голосів, що є рекордним показником. Попередній рекорд був у нього у 2018 році – 76,69%.
Як повідомляють російські пропагандисти, на окупованих територіях України Путін нібито набирає до 95% голосів.
Так, в окупованій частині Донецької області за нього нібито проголосувало 95,23%, Луганській – 94,12%, Запорізькій – 92,95%, Херсонській – 88,12%.
Також рекордний результат "намалювали" Путіну в Чечні – 99,28%.
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@klopojed
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8 год
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