Росіяни обстріляли Сумщину 60 разів за минулий день, внаслідок цього 1 людина загинула та ще 1 зазнала поранень, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 60 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 341 вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську ОВА.

Як зазначається,обстрілів зазнали Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Тростянецька, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади.

Великописарівська громада: здійснено авіаційні удари пуски ФАБ МПК з літака тактичної авіації (9 вибухів), пуски КАБ з літака тактичної авіації (14 вибухів), мінометні обстріли (24 вибухи), обстріли з РСЗВ (20 вибухів), артилерії (20 вибухів).

Внаслідок авіаційного удару ФАБ МПК по селищу Велика Писарівка пошкоджено нежитлову будівлю, магазин, філію будинку культури, бібліотеку, центр культурних послуг, відділення лікарні, дитячий садочок, 15 приватних домоволодінь, багатоповерховий будинок, газопровід.

В результаті авіаудару загинув один мешканець громади. Ще один місцевий мешканець отримав поранення.

Внаслідок авіаційного удару ФАБ МПК по селищу Велика Писарівка пошкоджено нежитлову будівлю, магазин, філію будинку культури, бібліотеку, центр культурних послуг, відділення лікарні, дитячий садочок, 15 приватних домоволодінь, багатоповерховий будинок, газопровід. В результаті авіаудару загинув один мешканець громади. Ще один місцевий мешканець отримав поранення. Есманьська громада: ворог бив з артилерії (2 вибухи) та мінометів (13 вибухів).

Охтирська громада: зафіксовано ракетний удар "Іскандер-М" (2 ракети).

Середино-Будська громада: 9 мін скинули росіяни на територію громади.

Свеська громада: здійснено мінометні обстріли (4 вибухи).

Білопільська громада: ворог бив з артилерії (52 вибухів) та мінометів (5 вибухів), АГС (29 вибухів), РСЗВ (22 вибухи).

Миропільська громада: зафіксовано обстріл з РСЗВ (32 вибухи) та артилерії (4 вибухи).

Краснопільська громада: були мінометні обстріли (22 вибухів) та артобстріл (1 вибух).

Хотінська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.

Ворожбянська громада: ворог вдарив з РСЗВ (15 вибухів) та артилерії (6 вибухів).

Новослобідська громада: відбулася атака БпЛА типу FPV дрон-камікадзе (1 вибух) та обстріл з мінометів (16 вибухів).

Шалигинська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).

Сумська громада: здійснено ракетний обстріл (2 вибухи). Були пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури.

Юнаківська громада: відбулася атака БпЛА типу FPV дрон-камікадзе (1 вибух) та скид з БпЛА вибухових пристроїв ВОГ(4 вибухи).

Конотопська громада: завдано ракетний удар по м. Конотоп. Пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури. Попередньо - без постраждалих.

Крім того, в ОВА закликають жителів прикордонних населених пунктів потурбуватися про свою безпеку і евакуюватися.

Читайте також: Три групи російських диверсантів намагалися прорватися на Сумщину, - Держприкордонслужба