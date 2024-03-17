Частина "вагнерівців" повернулася з Білорусі до РФ, щоб підготувати Росгвардію перед відправкою на фронт в Україні, - "Беларускі Гаюн"

Частина найманців ПВК "Вагнера" виїхала з Білорусі до Росії. Ймовірно, вони тренуватимуть формування Росгвардії, щоб підготувати їх для відправки в Україну для участі в бойових діях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що точна кількість найманців, які виїхали з Білорусі, нині невідома.

За даними моніторингової групи, поточну чисельність "вагнерівців" у Білорусі оцінюють у "кілька сотень" осіб.

Протягом місяця вони продовжували проводити навчання в Мінську та Барановичах.

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У першому йдеться про навчальний центр "Воловщина", де під керівництвом "вагнерівців" завершився 6-й набір курсу підготовки військовослужбовців підрозділів спецпризначення Білорусі, зазначає "Гаюн".

"Всього з липня 2023 року по лютий 2024 року через навчання з найманцями ПВК "Вагнер" пройшли понад 1600 осіб", - додає "Гаюн".

У Барановичах на полігоні "Обуз-Лісновський" найманці ПВК "Вагнер" навчали 78 омб. 6-й омбр.

"Серед іншого, заняття торкалися стрілянини з гранатометів, ПТРК "Конкурс", штурм будівель та коригування вогню за допомогою БПЛА", - додали в моніторинговій групі.

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