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Новини
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Частина "вагнерівців" повернулася з Білорусі до РФ, щоб підготувати Росгвардію перед відправкою на фронт в Україні, - "Беларускі Гаюн"

вагнер

Частина найманців ПВК "Вагнера" виїхала з Білорусі до Росії. Ймовірно, вони тренуватимуть формування Росгвардії, щоб підготувати їх для відправки в Україну для участі в бойових діях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що точна кількість найманців, які виїхали з Білорусі, нині невідома.

За даними моніторингової групи, поточну чисельність "вагнерівців" у Білорусі оцінюють у "кілька сотень" осіб.

Протягом місяця вони продовжували проводити навчання в Мінську та Барановичах.

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У першому йдеться про навчальний центр "Воловщина", де під керівництвом "вагнерівців" завершився 6-й набір курсу підготовки військовослужбовців підрозділів спецпризначення Білорусі, зазначає "Гаюн".

"Всього з липня 2023 року по лютий 2024 року через навчання з найманцями ПВК "Вагнер" пройшли понад 1600 осіб", - додає "Гаюн".

У Барановичах на полігоні "Обуз-Лісновський" найманці ПВК "Вагнер" навчали 78 омб. 6-й омбр.

"Серед іншого, заняття торкалися стрілянини з гранатометів, ПТРК "Конкурс", штурм будівель та коригування вогню за допомогою БПЛА", - додали в моніторинговій групі.

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Автор: 

Білорусь (7968) ПВК Вагнер (1542) Росгвардія (99)


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Мозирський НПЗ буде знищено !
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17.03.2024 22:31 Відповісти
Де українції всіх хоронити будуть?
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17.03.2024 22:45 Відповісти
Після цієї новини виникає лише одне логічне запитання: чиїх саме срак в результаті спільного тренування буде порвано більше - зеків чи росгвардійців?
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17.03.2024 23:10 Відповісти
Росгвардия? На фронт? А плешь воблоглазую кто охранять будет?
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17.03.2024 23:24 Відповісти
Бравых дзержинцев будут шныри дрюкать.
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17.03.2024 23:49 Відповісти
Сміх сміхом, але ту всю нечисть потрібно буде утилізовувати.
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18.03.2024 05:32 Відповісти
 
 