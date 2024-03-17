Буданов про "вибори" президента РФ: Почався справжній "бунт виборчих урн" - такої кількості зіпсованих бюлетенів та скриньок не було ніколи і ніде в світі

Кирило Буданов прокоментував президентські "вибори" в РФ та розповів про те, що російські активісти псують бюлетені на багатьох виборчих дільницях

Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив у виступі на Форумі російських добровольців, передає Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що так звані вибори Путіна - нелегітимні.

"Який би результат не написала російська центральна виборча комісія - це фальшивка, оскільки вибори не відбулися не лише у прикордонних областях. Велика кількість дільниць не матиме можливості порахувати бюлетені, бо російські активісти, усвідомлюючи всю підлість цих "виборів", псують їх" - зазначив керівник ГУР.

Він додав, що на Росії почався справжній "бунт виборчих урн" - такої кількості зіпсованих бюлетенів та скриньок не було ніколи і ніде в світі.

"Путін розуміє, що в очах світових лідерів, передусім КНР, він стає нестабільним правителем, який не здатен забезпечити порядок на виборах у себе в країні. Він показує себе слабаком перед своїм народом і елітами. Слабкість - це те, чого він боїться найбільше. Те, що зараз відбувається в РФ, послаблює режим загалом і путіна особисто. Ми повинні використати цю слабкість і зробити її додатковою зброєю", - наголосив Буданов.

Також він розповів, що обмежена військова операція опозиційних до Путіна російських збройних формувань у Бєлгородській та Курській областях РФ - лише початок боротьби за їхню рідну країну.

"Громадяни РФ вирішили звільнити свою країну від старої людини та його поплічників, що узурпував владу, незаконно змінив Конституцію і живе в альтернативній реальності зі своїми посіпаками. Війна проти путінського режиму - це законне право громадян вимагати справедливості", - сказав Кирило Буданов.

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