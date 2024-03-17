УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9915 відвідувачів онлайн
Новини
9 164 76

Буданов про "вибори" президента РФ: Почався справжній "бунт виборчих урн" - такої кількості зіпсованих бюлетенів та скриньок не було ніколи і ніде в світі

буданов,кирило

Кирило Буданов прокоментував президентські "вибори" в РФ та розповів про те, що російські активісти псують бюлетені на багатьох виборчих дільницях

Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив у виступі на Форумі російських добровольців, передає Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що так звані вибори Путіна - нелегітимні.

"Який би результат не написала російська центральна виборча комісія - це фальшивка, оскільки вибори не відбулися не лише у прикордонних областях. Велика кількість дільниць не матиме можливості порахувати бюлетені, бо російські активісти, усвідомлюючи всю підлість цих "виборів", псують їх" - зазначив керівник ГУР.

Він додав, що на Росії почався справжній "бунт виборчих урн" - такої кількості зіпсованих бюлетенів та скриньок не було ніколи і ніде в світі.

"Путін розуміє, що в очах світових лідерів, передусім КНР, він стає нестабільним правителем, який не здатен забезпечити порядок на виборах у себе в країні. Він показує себе слабаком перед своїм народом і елітами. Слабкість - це те, чого він боїться найбільше. Те, що зараз відбувається в РФ, послаблює режим загалом і путіна особисто. Ми повинні використати цю слабкість і зробити її додатковою зброєю", - наголосив Буданов.

Також він розповів, що обмежена військова операція опозиційних до Путіна російських збройних формувань у Бєлгородській та Курській областях РФ - лише початок боротьби за їхню рідну країну.

"Громадяни РФ вирішили звільнити свою країну від старої людини та його поплічників, що узурпував владу, незаконно змінив Конституцію і живе в альтернативній реальності зі своїми посіпаками. Війна проти путінського режиму - це законне право громадян вимагати справедливості", - сказав Кирило Буданов.

Читайте також: На "виборах" президента РФ "голосуватимуть" загиблі, полонені та безвісти зниклі окупанти, - ГУР МО

Автор: 

Буданов Кирило (495) ГУР (545) Фейкові вибори (113)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+31
На кого расчитана эта информация??
показати весь коментар
17.03.2024 22:54 Відповісти
+23
Кого це має втішити, га?
показати весь коментар
17.03.2024 22:50 Відповісти
+15
Я так розумію що пану Буданову та ГРУ зайнятися нічим, відтак, вирішили підбити статистику зіпсованих бюлетенів та урн у імітації виборів на паРаші? Чи традиційно вирішили перейняти досвід для майбутніх виборів (якщо вони колись будуть)?
показати весь коментар
17.03.2024 23:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кого це має втішити, га?
показати весь коментар
17.03.2024 22:50 Відповісти
Хитрий зеля не хоче проводити вибори, щоб не псували бюлетені.
Він і тішиться, що такий хитро...опий.
показати весь коментар
18.03.2024 08:02 Відповісти
Нашли чім тішитися дуже це по дитячому но це все такі собі мілкі дії
нпз то да а це пусте ніяких великих досягнень поки нема то так зійде
показати весь коментар
17.03.2024 22:53 Відповісти
На кого расчитана эта информация??
показати весь коментар
17.03.2024 22:54 Відповісти
на дебилов которые слушают - диванного тепличного паркетного позитивного балобола-блогера и псевдо-генерала буданова
показати весь коментар
18.03.2024 01:27 Відповісти
Про нього від воїнів на фронті тільки позитивні відгуки, тільки чомусь от диванні патріоти ним незадоволені
показати весь коментар
17.03.2024 23:02 Відповісти
сьогоднізареєстрований бот розказує про ботів, дуже весело



Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:17.03.2024
показати весь коментар
17.03.2024 23:06 Відповісти
Французький диван нічого гарного про Буданова не чув але чули 12 кацапських нпз.
показати весь коментар
17.03.2024 23:08 Відповісти
Для чого?в спам дурний кацап.
показати весь коментар
17.03.2024 23:21 Відповісти
Те що Буданов любить погомоніти це одне , але свою роботу він виконує на всі 200% . Навіть кацапня це визнає .
показати весь коментар
17.03.2024 23:22 Відповісти
Я знаю . Особливо їх задовольняє коли палають їхні НПЗ і тонуть кораблі . !!
Я тільки не розумію чому це не задовольняє тутешніх - поцреотів .
показати весь коментар
17.03.2024 23:38 Відповісти
Ну як це - до чого ? Він керує військовою розвідкою , яка і - іпе русню в усі дірки підряд . Чи ти думаєш воно там все само по собі якось відбувається , а Буданов про це навіть і не в курсі ?
Чи тобі не пох що він там меле .? Аби кораблі топив .
показати весь коментар
17.03.2024 23:53 Відповісти
о да даже 10 ть раз покушались на него с арестовчием и зе-тряпкой
показати весь коментар
18.03.2024 01:29 Відповісти
Так, так. Особисто літає на дронах
показати весь коментар
18.03.2024 06:46 Відповісти
твой буданов льет вводу и брехню которая не имеет никакой связи с реальностью ..
показати весь коментар
18.03.2024 01:28 Відповісти
То що він говорить називається пропагандою і інформаційною війною, але він знає свою справу,він фанат своєї справи. Поспілкуйся з бійцями Кракену, Артану вони це не зі слів знають
показати весь коментар
18.03.2024 10:03 Відповісти
а нам що від того ??
показати весь коментар
17.03.2024 22:59 Відповісти
Та хоч хай всі зіпсують - Путіну пох. Вже все намальовано . Потрібна була явка .Що фсшбно-навальна "апазіція" і зробила - привела лохів на виборчі дільниці .
показати весь коментар
17.03.2024 23:02 Відповісти
"Папа Римский" или московский, поздравил уже... Не дожидаясь официальных результатов "выборов"
показати весь коментар
17.03.2024 23:02 Відповісти
Жодного прильоту по "виборчих дільницях" на окупованій території за весь день.
Ось це все що треба знати і твоя найкраща х-ка товаришу Буданов...
показати весь коментар
17.03.2024 23:03 Відповісти
Да ладно прилеты, да хоть бы один участок по телефону "заминировали". И номера участков и адреса все известны были.
показати весь коментар
17.03.2024 23:47 Відповісти
Щоб ти завтра волав про фашистів в Україні ? Чи ти з дуба впав ?
показати весь коментар
18.03.2024 10:19 Відповісти
О дегенерал-клоунтенант проснувся. Коли наш новий невиносимий контрнаступ цього року? таки вже дійдем до кавярні в криму? чи хоча б в токмаку?
показати весь коментар
17.03.2024 23:03 Відповісти
Я так розумію що пану Буданову та ГРУ зайнятися нічим, відтак, вирішили підбити статистику зіпсованих бюлетенів та урн у імітації виборів на паРаші? Чи традиційно вирішили перейняти досвід для майбутніх виборів (якщо вони колись будуть)?
показати весь коментар
17.03.2024 23:04 Відповісти
Буданга хоче переконати, що прастьіє уZкіє проти війни і вбивства українців?
показати весь коментар
17.03.2024 23:07 Відповісти
***** на ці бюлетені якось насрати...
показати весь коментар
17.03.2024 23:14 Відповісти
А сам ***** знає про це?
показати весь коментар
17.03.2024 23:15 Відповісти
***** вже отримав перше поздоровлення з перемогою на виборах . І вгадайте від кого !!
Від оцього що на фото - ***.на .
.
показати весь коментар
17.03.2024 23:18 Відповісти
🤮
показати весь коментар
17.03.2024 23:19 Відповісти
🤑 цей смайлик теж підійде.
показати весь коментар
17.03.2024 23:20 Відповісти
Хм-м-м... А я, було діло, подумав про орбана.
показати весь коментар
17.03.2024 23:21 Відповісти
показати весь коментар
17.03.2024 23:21 Відповісти
Чуєш, сурми урни заграли,
Час розплати настав! (с)
показати весь коментар
17.03.2024 23:23 Відповісти
Да чепуха так утверждать. Явка и правда была большая. Особо удивило за кордоном. Есть реальная инфа уже в сети. А отдельные шутки с чернилом, зелёнкой и прочими шутками были и раньше, просто их не замечали. Реально один митинг против был в Чите. Проценты ведь были назначены ещё в январе. Ну все это знали. Пора давно прекратить нам особенно на сладкую макуху вестись.
показати весь коментар
17.03.2024 23:38 Відповісти
Да там никто никакие урны не будет считать. Просто в новостях скажут, что у пуйла 146%. Потом кто-нибудь заметит, исправят на какие-нибудь более правдоподобные 87%. Потом пуйло новости посмотрит и скажет: "А чо так мало?". Ну ещё раз исправят на 99%, ну и на этом "выборы" закончатся.
показати весь коментар
17.03.2024 23:38 Відповісти
Увага! - бот подоляка.
показати весь коментар
17.03.2024 23:39 Відповісти
Черговий кловун 95-го кварталу.

Коли посилає на дурну смерть найкращих спецпризначенців, то мовчить. А тут розговорився на порожньому місці.
показати весь коментар
17.03.2024 23:46 Відповісти
"По данным проекта «Голосуй за рубежом», который собирает результаты экзитполов на избирательных участках в других странах, Путина поддержали 19,3% ответивших респондентов. Это данные на 22.30 мск по 18 странам. Высокий уровень поддержки в центральноазиатских странах (например, 36% за Путина в Узбекистане) и на Кипре (23% и 37% на двух участках). Между тем пятый раз хотят видеть Путина президентом лишь 10% находящихся в Таиланде россиян, в Литве - 4%, в Финляндии - 7%.

В Чехии выборы проводились только один день - 15 марта. «Видимо российское посольство всерьез предупреждало Москву о тысячах россиян, готовых голосовать против Путина и всячески демонстрировать, что это не выборы, а специальная электоральная операция по переназначению Путина, - пояснил политолог, эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский. - Ну и в Москве решили помешать Праге дать большую антипутинскую картинку. Тем не менее она получилась». По данным опроса службы «Весна», из примерно 1700 голосовавших в посольстве в Праге ответ о своем выборе дали 1310 человек. Из них Путина поддержали 4,1%, почти 25% испортили бюллетень. Около 1000 человек не смогли проголосовать - не хватило времени."
показати весь коментар
17.03.2024 23:49 Відповісти
Буданга черговий раз вирішив на Скотососії пропіаритися.
показати весь коментар
18.03.2024 00:03 Відповісти
Дякуємо Кирило, ти вже розповідав про арешт вагнерівців і про каву в Криму. Путін знає що робить, не вчи його дітей робити, він старий кгбіст зі стажем. Путін , бюлєтєній, просто надрукував більше. І все!
Доречі, то, що буде робити зеленські на своїх виборах.
показати весь коментар
18.03.2024 00:08 Відповісти
Генерал піару. У Путлера є результат, визнано диктатором. Він ще вип'є богато української крові. А який результат у Буданова?
показати весь коментар
18.03.2024 00:30 Відповісти
Ещё в самой Раше на данный момент не знают количество испорченных бюллетеней, а оно уже мелет об этом
показати весь коментар
18.03.2024 00:44 Відповісти
Вибори таким режимам- до лампочки і те що на них робиться теж. Вони просто намалюють все що їм теба і все. Режим зноситься військовим або економічним а краще військово-економічним шляхом.
показати весь коментар
18.03.2024 00:46 Відповісти
Треба кількість зіпсованих бюлетенів терміново додати в щоденну статистику Генштабу.
Так переможемо слава кварталу 95
показати весь коментар
18.03.2024 01:01 Відповісти
ДЦП-эшный кирюша такой забавный.
показати весь коментар
18.03.2024 01:08 Відповісти
"Весь мир театр, а люди в нем актеры" - не так вже далеко від істини.
показати весь коментар
18.03.2024 04:47 Відповісти
ДОСТАЛО вже це гламурне дебільне створіння.То у нього жінку траванули-новина №1,то якісь разборки в рашці (спалили торговий центр,меблеву фабрику)-це спецоперація гур.Хто ще вірить йому?Претворили державну службу на шоу кварталу,баби Ванги.
показати весь коментар
18.03.2024 05:25 Відповісти
це їм ніяк не завадило намалювати перемогу *****
показати весь коментар
18.03.2024 06:06 Відповісти
Коли нема чого сказати, ....... а щось сказати треба,..... викликають Буданова.
показати весь коментар
18.03.2024 06:23 Відповісти
Кирило з такими заявами явно переріс свою посаду.
показати весь коментар
18.03.2024 06:38 Відповісти
В 2019 були зіпсовані 13,5 млн бюлетеній 72 дупоголовими виборцями.
Якщо не "звільнити свою країну від ** та його поплічників, що узурпував владу, незаконно змінив Конституцію і живе в альтернативній реальності зі своїми посіпаками." Україну доведеться відбудовувати з нуля.
показати весь коментар
18.03.2024 06:47 Відповісти
Звідки цей гівнюк знає про кількість зіпсованих бюлетнів? Вони вже навіть не "фільтрують базар" - ******* аби *******.
показати весь коментар
18.03.2024 08:15 Відповісти
Аааа так ось чим займається гАалавной розвідник ГРУ, тепер стало більш зрозуміло якого біса він так багато дає інтерв'ю.
показати весь коментар
18.03.2024 08:35 Відповісти
Україні такий президент не потрібен ! Що це за "бунт урн" ? Краще б займався корисними військовими справами ! І не ліз з небритою пикою на перші шпальти газет, як його "друг дитинства" вовочка з Кривого. Якщо є час на пусту балаканину, значить є час і ПОГОЛИТИСЬ, і не бути чмонькою. Секретна служба - це не РЕКЛАМА. Як президентство - це не ВІДЕО. Насамперед народ хоче побачити справи. А не пики.
показати весь коментар
18.03.2024 10:28 Відповісти
 
 