Буданов про "вибори" президента РФ: Почався справжній "бунт виборчих урн" - такої кількості зіпсованих бюлетенів та скриньок не було ніколи і ніде в світі
Кирило Буданов прокоментував президентські "вибори" в РФ та розповів про те, що російські активісти псують бюлетені на багатьох виборчих дільницях
Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив у виступі на Форумі російських добровольців, передає Цензор.НЕТ.
Він підкреслив, що так звані вибори Путіна - нелегітимні.
"Який би результат не написала російська центральна виборча комісія - це фальшивка, оскільки вибори не відбулися не лише у прикордонних областях. Велика кількість дільниць не матиме можливості порахувати бюлетені, бо російські активісти, усвідомлюючи всю підлість цих "виборів", псують їх" - зазначив керівник ГУР.
Він додав, що на Росії почався справжній "бунт виборчих урн" - такої кількості зіпсованих бюлетенів та скриньок не було ніколи і ніде в світі.
"Путін розуміє, що в очах світових лідерів, передусім КНР, він стає нестабільним правителем, який не здатен забезпечити порядок на виборах у себе в країні. Він показує себе слабаком перед своїм народом і елітами. Слабкість - це те, чого він боїться найбільше. Те, що зараз відбувається в РФ, послаблює режим загалом і путіна особисто. Ми повинні використати цю слабкість і зробити її додатковою зброєю", - наголосив Буданов.
Також він розповів, що обмежена військова операція опозиційних до Путіна російських збройних формувань у Бєлгородській та Курській областях РФ - лише початок боротьби за їхню рідну країну.
"Громадяни РФ вирішили звільнити свою країну від старої людини та його поплічників, що узурпував владу, незаконно змінив Конституцію і живе в альтернативній реальності зі своїми посіпаками. Війна проти путінського режиму - це законне право громадян вимагати справедливості", - сказав Кирило Буданов.
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Він і тішиться, що такий хитро...опий.
нпз то да а це пусте ніяких великих досягнень поки нема то так зійде
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Реєстрація:17.03.2024
Я тільки не розумію чому це не задовольняє тутешніх - поцреотів .
Чи тобі не пох що він там меле .? Аби кораблі топив .
Ось це все що треба знати і твоя найкраща х-ка товаришу Буданов...
Від оцього що на фото - ***.на .
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сурмиурни заграли,
Час розплати настав! (с)
Коли посилає на дурну смерть найкращих спецпризначенців, то мовчить. А тут розговорився на порожньому місці.
В Чехии выборы проводились только один день - 15 марта. «Видимо российское посольство всерьез предупреждало Москву о тысячах россиян, готовых голосовать против Путина и всячески демонстрировать, что это не выборы, а специальная электоральная операция по переназначению Путина, - пояснил политолог, эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский. - Ну и в Москве решили помешать Праге дать большую антипутинскую картинку. Тем не менее она получилась». По данным опроса службы «Весна», из примерно 1700 голосовавших в посольстве в Праге ответ о своем выборе дали 1310 человек. Из них Путина поддержали 4,1%, почти 25% испортили бюллетень. Около 1000 человек не смогли проголосовать - не хватило времени."
Доречі, то, що буде робити зеленські на своїх виборах.
Так переможемо слава кварталу 95
Якщо не "звільнити свою країну від ** та його поплічників, що узурпував владу, незаконно змінив Конституцію і живе в альтернативній реальності зі своїми посіпаками." Україну доведеться відбудовувати з нуля.