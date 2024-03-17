Путін є великою загрозою для Європи. Балістична ракета з РФ здатна долетіти й до нас, - міністр оборони Іспанії Роблес

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що російський диктатор Володимир Путін є "величезною загрозою для сусідніх країн", а балістична ракета Росії може досягти її країни.

Про це вона сказала в інтерв’ю газеті La Vanguardia, передає Цензор.НЕТ із посиланням на El Mundo.

За її словами, російський диктатор Володимир Путін є величезною загрозою для сусідніх країн і міжнародної спільноти в цілому.

"Сьогодні балістична ракета з Росії цілком може досягти Іспанії. Іноді в мене виникає відчуття, що ми не усвідомлюємо небезпеку, яка існує зараз. І не тільки в Україні; також у секторі Газа та в Сахелі, де я дуже песимістично оцінюю ситуацію" - сказала Роблес.

Міністерка оборони Іспанії зазначила, що загроза для Європи "тотальна та абсолютна".

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"Все, що вам потрібно зробити, це послухати останні заяви Путіна, в яких він говорить про можливість ядерної агресії. Європа має усвідомлювати, що небезпека дуже близька, це не гіпотеза, а реальна ситуація. Країни, що межують із Росією, це дуже добре розуміють", - наголосила вона.

За словами Роблес, Іспанія продовжить робити все, що в її силах, щоб допомогти Україні.

"Підтримка України означає не лише захист її територіальної цілісності, але й щось набагато важливіше, а саме мир і цінності, які характеризують демократичне співіснування в Європі і яким явно загрожує Путін", - додала вона.

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