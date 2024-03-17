Путін є великою загрозою для Європи. Балістична ракета з РФ здатна долетіти й до нас, - міністр оборони Іспанії Роблес
Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що російський диктатор Володимир Путін є "величезною загрозою для сусідніх країн", а балістична ракета Росії може досягти її країни.
Про це вона сказала в інтерв’ю газеті La Vanguardia, передає Цензор.НЕТ із посиланням на El Mundo.
За її словами, російський диктатор Володимир Путін є величезною загрозою для сусідніх країн і міжнародної спільноти в цілому.
"Сьогодні балістична ракета з Росії цілком може досягти Іспанії. Іноді в мене виникає відчуття, що ми не усвідомлюємо небезпеку, яка існує зараз. І не тільки в Україні; також у секторі Газа та в Сахелі, де я дуже песимістично оцінюю ситуацію" - сказала Роблес.
Міністерка оборони Іспанії зазначила, що загроза для Європи "тотальна та абсолютна".
"Все, що вам потрібно зробити, це послухати останні заяви Путіна, в яких він говорить про можливість ядерної агресії. Європа має усвідомлювати, що небезпека дуже близька, це не гіпотеза, а реальна ситуація. Країни, що межують із Росією, це дуже добре розуміють", - наголосила вона.
За словами Роблес, Іспанія продовжить робити все, що в її силах, щоб допомогти Україні.
"Підтримка України означає не лише захист її територіальної цілісності, але й щось набагато важливіше, а саме мир і цінності, які характеризують демократичне співіснування в Європі і яким явно загрожує Путін", - додала вона.
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І типу у бєлгородской області взяли ще один населений пункт. А як там вибори проводять?
Розвиднилося?
Не этого радо реально бояться, сеньйора, ракета бахнула - и все.
Кому- то не повезло...
А вот когда орда придет в ваши дома, когда в КАЖДЫЙ ДОМ, в каждую квартиру вломятся немытые месяцами, провонявшие пОтом, дерьмом и порохом нелюди с автоматами , озверевшие от безнаказанности, вкуса вашей крови и желания насиловать все, что шевелится -
не повезет ВСЕМ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ.
И не думайте, что живущие рядом с вами много лет руССкие встанут рядом с вами защищаться!
Они присоединятся К СВОИМ- убивать, грабить, пытать и насиловать.