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Путін є великою загрозою для Європи. Балістична ракета з РФ здатна долетіти й до нас, - міністр оборони Іспанії Роблес

роблес

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що російський диктатор Володимир Путін є "величезною загрозою для сусідніх країн", а балістична ракета Росії може досягти її країни.

Про це вона сказала в інтерв’ю газеті La Vanguardia, передає Цензор.НЕТ із посиланням на El Mundo.

За її словами, російський диктатор Володимир Путін є величезною загрозою для сусідніх країн і міжнародної спільноти в цілому.

"Сьогодні балістична ракета з Росії цілком може досягти Іспанії. Іноді в мене виникає відчуття, що ми не усвідомлюємо небезпеку, яка існує зараз. І не тільки в Україні; також у секторі Газа та в Сахелі, де я дуже песимістично оцінюю ситуацію" - сказала Роблес.

Міністерка оборони Іспанії зазначила, що загроза для Європи "тотальна та абсолютна".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Є реальний ризик нападу РФ на країни НАТО, - міністр оборони Іспанії Роблес

"Все, що вам потрібно зробити, це послухати останні заяви Путіна, в яких він говорить про можливість ядерної агресії. Європа має усвідомлювати, що небезпека дуже близька, це не гіпотеза, а реальна ситуація. Країни, що межують із Росією, це дуже добре розуміють", - наголосила вона.

За словами Роблес, Іспанія продовжить робити все, що в її силах, щоб допомогти Україні.

"Підтримка України означає не лише захист її територіальної цілісності, але й щось набагато важливіше, а саме мир і цінності, які характеризують демократичне співіснування в Європі і яким явно загрожує Путін", - додала вона.

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Автор: 

Європа (1877) Іспанія (928) росія (66021) Роблес Маргарита (17)


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Топ коментарі
+6
Маргариті Роблес за здоровий глузд-респект...
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17.03.2024 22:58 Відповісти
+4
То збільшуйте витрати на оборону до 2% ВВП! Гроші можете взяти в пшекських фермерів!
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17.03.2024 23:36 Відповісти
+4
О, тореадоры проснулись? А кто все побережье особо в районе Гибралтара продавал 20 лет назад целыми км и домами виллами вдоль и поперек? Вот теперь выпускайте против ракет деда длинного с копьём, что мельницы рубал издалека! Хоть поржем! Нам терять уже нечего.
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17.03.2024 23:44 Відповісти
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Маргариті Роблес за здоровий глузд-респект...
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17.03.2024 22:58 Відповісти
Роблес обліж...
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17.03.2024 23:02 Відповісти
Так згідно заяв наших великих керманічів подоляків буданова ракети у раши повинні були скінчитися півроку тому але вони зараз ще більше іх використовують по нам так шо іспанці і інші все бачать і роблять виводи а в нас єдиний марафон льє теплу сечу для народу вже 2 роки і в них все так гарно 70 % правдивої інфи не озвучують інше в красивє конфетті
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17.03.2024 23:09 Відповісти
Пишуть, що за результатами опрацьованих 25% бюлетнів 88% зомбаків за пуйло

І типу у бєлгородской області взяли ще один населений пункт. А як там вибори проводять?
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17.03.2024 23:09 Відповісти
То збільшуйте витрати на оборону до 2% ВВП! Гроші можете взяти в пшекських фермерів!
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17.03.2024 23:36 Відповісти
О, тореадоры проснулись? А кто все побережье особо в районе Гибралтара продавал 20 лет назад целыми км и домами виллами вдоль и поперек? Вот теперь выпускайте против ракет деда длинного с копьём, что мельницы рубал издалека! Хоть поржем! Нам терять уже нечего.
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17.03.2024 23:44 Відповісти
Що таке? Більше не хочеться кацапські військові кораблі приймати в своїх портах?
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18.03.2024 00:00 Відповісти
Щось не дуже віриться в реальність "прозріння"...
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18.03.2024 05:28 Відповісти
А шо такое?
Розвиднилося?
Не этого радо реально бояться, сеньйора, ракета бахнула - и все.
Кому- то не повезло...
А вот когда орда придет в ваши дома, когда в КАЖДЫЙ ДОМ, в каждую квартиру вломятся немытые месяцами, провонявшие пОтом, дерьмом и порохом нелюди с автоматами , озверевшие от безнаказанности, вкуса вашей крови и желания насиловать все, что шевелится -
не повезет ВСЕМ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ.
И не думайте, что живущие рядом с вами много лет руССкие встанут рядом с вами защищаться!
Они присоединятся К СВОИМ- убивать, грабить, пытать и насиловать.
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18.03.2024 07:29 Відповісти
 
 