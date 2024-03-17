Чехія не визнає проведення Росією нелегітимного виборчого фарсу на ТОТ України, - МЗС

Чеське міністерство закордонних справ заявило, що країна не визнає "вибори" президента РФ, проведені на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву МЗС Чехії.

"Міністерство закордонних справ Чехії наполягає на тому, що президентські вибори, які відбулися в Росії з 15 по 17 березня 2024 року, не були проведені прозоро та демократично", - йдеться у заяві.

Там зазначається, що так звані вибори відбувалися під час загарбницької війни проти України та в контексті систематичного придушення російського громадянського суспільства, незалежних ЗМІ та будь-якої видимості опозиції.

Оскільки кількох кандидатів у президенти, зокрема тих, хто виступає проти агресії проти України, не допустили до виборів. Громадяни Росії не мали доступу до повної та незалежної інформації, а також не мали змоги проголосувати за кандидатів, які виступають проти нинішнього режиму, зазначають у МЗС і додають, що російська влада знову не допустила місію спостерігачів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) спостерігати за процесом голосування.

"Також Росія організувала голосування на окупованих територіях України. Чехія не визнає проведення цього нелегітимного виборчого фарсу в Автономній Республіці Крим і в місті Севастополі та частині Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Окупація вищезазначених територій є порушенням незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України відповідно до Статуту ООН та принципів міжнародного права. Метою Росії є знову легалізація результатів її агресивної політики щодо України. При цьому вона неодноразово порушує міжнародне право, посягаючи на суверенітет іноземних держав", - наголошують у дипвідомстві.

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