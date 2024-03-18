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Новини Війна
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Путін заявив, що продовжуватиме війну та планує створити "санітарну зону" на території України, - росЗМІ

путін

Президент РФ Володимир Путін під час свого чергового терміну планує продовжити війну проти України.

Про це російський диктатор розповів під час виступу у своєму виборчому штабі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Він заявив, що нібито висока явка на виборах пов'язана з "драматичними подіями", які "переживає країна".

"Ми змушені в прямому сенсі слова зі зброєю в руках захищати інтереси наших громадян", - сказав Путін.

Також він розповів про виклики під час свого нового терміну: "вирішувати завдання спецоперації, зміцнювати обороноздатність і збройні сили".

Та додав, що всім правоохоронним органам буде дано вказівки виявляти всіх, хто зі зброєю воює проти Росії.

Крім того, президент РФ сказав, що Росія "за мирні переговори, але тільки якщо не через те, що у супротивника патрони закінчуються".

Диктатор також заявив, що Росія може в якийсь момент створити "санітарну зону" на територіях України. Глибина її нібито буде такою, щоб складно було подолати "засобам ураження, насамперед іноземного виробництва".

Читайте також: Путін набрав майже 88% голосів на президентських "виборах" у РФ, - дані екзитполу. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

путін володимир (24111) Фейкові вибори (113)


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Топ коментарі
+85
В Белгородской, Курской, Ростовской областях будет санитарная зона.

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18.03.2024 00:36 Відповісти
+76
Це тобі вже давно потрібні санітари ...
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18.03.2024 00:35 Відповісти
+35
граница санитарной зоны по Уралу.
она же граница между Украиной и Китаем.
в санитарной зоне зачистка рузких фашистов и нациков .
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18.03.2024 00:47 Відповісти
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Ми також створюєм-у Курській,Белгородській областях.
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18.03.2024 07:08 Відповісти
Ничего Украина не делает. Все эти шоу только в интернете. Собственно это наши тик-ток войска. Россия приносит разруху и смерть в Украину, Украина решила поиграть в тик-ток. Но в тик-токе войны не выигрываются.
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18.03.2024 08:03 Відповісти
Сумнівне твердження. Нічого серйозного там не відбувається
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18.03.2024 08:04 Відповісти
Ну то зайдіть,на їхні телеграм канали та подивіться що там відбувається, дуже здивуєтесь.
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18.03.2024 08:45 Відповісти
Редчайший д лбойоб
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18.03.2024 06:28 Відповісти
Так генеральный штаб как раз и воюет против россии.
Всех повязать, вместе с главнокомандующим.
А потом - санитары.
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18.03.2024 07:33 Відповісти
Коли ти вже **** здохнеш ,а глубіний російський народ порозумнішає ? це вже ким треба бути що б знову обрати терориста ,злочинця і паскуду яка є невїзною в 123 країни світу чи так хочется бути ізгоями ?
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18.03.2024 07:35 Відповісти
Буде санітарна зона на максимальну дальність дії зброї, яка є в ЗСУ. Але, як в тому анекдоті "є маленький нюанс".
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18.03.2024 07:54 Відповісти
Сумна доля приграніччю
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18.03.2024 07:54 Відповісти
Схоже що чемоданчика малувато, потрібна вже 'санітарна зона".
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18.03.2024 07:59 Відповісти
Якщо на українській території і буде санітарна зонч, то лише там, де утримуватимуть міжнародного злочинця пуцина після його арештв у випадку визнання його неосудним через психічне захворювання.
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18.03.2024 08:04 Відповісти
То-біш, воно вже розуміє, що без санітарів йому не обійтися - це прогресс...
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18.03.2024 08:07 Відповісти
Саме страшне те, що мрії хворої людини, мрії терориста підтримує за 80% кацапів. Виходить, що про це мріє вся Цапія, такі вони були, є і будуть. Це не люди - це потвори. Повезло тим народам, які далеко від цього вбивці, терориста і маніяка.
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18.03.2024 08:11 Відповісти
А згадайте СРСР 80-х років.
Коли чехи, чи словаки, чи угорці, чи югослави питали нас -
ну що ж ви такі бідні, нема у вас ні джинсів, ні кросовок,
а ми не мали що відповісти крім: "ЗАТЕ У НАС РАКЕТИ !"
І ми ще й вірили, що "захищаємо соціалістичний табір" !
Що вони нам винні.
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18.03.2024 08:34 Відповісти
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18.03.2024 08:24 Відповісти
Гєостратег ********** перевів більшу частину своїх резервів у юані а економіка Кітаю зараз входить у піке
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18.03.2024 08:51 Відповісти
цілковита *****, що ***** - агент ЦРУ.
Думаю, що саме за це Яр тебе чмирть.
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18.03.2024 16:00 Відповісти
якщо ти настільки дебіл - то будеш і моїм особистим ворогом
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18.03.2024 17:13 Відповісти
щоб ти здохла, мразота провокаційна
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18.03.2024 19:56 Відповісти
Ну мало шо плануе старий пирдун *****. Цей дрищ мріяв взяти Київ за три дні, а коли отримав по соплям від України, почав кукурікати, що добазарився з блазнем в Стамбулі про здачу нашої неньки на милість кацапам. З різних джерел стало відомо, що про таке він і домовився з блазнем, а тут приїхав Борис Джонсон і всьо пропало, і Київ кацапам не так вже і треба. Що тут скажеш, коли у фюрера кацапії поїшав дах, то це явні признаки старечаї деменції.
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18.03.2024 08:54 Відповісти
У Чорному морі санітарна зона майже створена))
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18.03.2024 08:54 Відповісти
Він вже створив санітарну зону захопивши 30 % земель України на яких постійно ведеться гаряча війна знищуючи послідовно українців. Нажаль так є.
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18.03.2024 09:18 Відповісти
для тих, хто не зрозумів. Це офіційна заява про знищення всього, населених пунктів, інфраструктури на відстані до 100-150 км від окупованих теріторій і кордону рифи.
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18.03.2024 10:18 Відповісти
А може й по Дніпро.
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18.03.2024 13:31 Відповісти
Гулаг
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18.03.2024 10:18 Відповісти
а скільки там відсотків ***** явки намалювали?? Мільонів 240? )))
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18.03.2024 10:19 Відповісти
А Байден спит, пока ху.ло обнаглело вконец.
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18.03.2024 11:10 Відповісти
А ми вже не плануємо, бо зробили. Могила для нього вже готова.
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18.03.2024 11:49 Відповісти
почему его не хоронят?
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18.03.2024 12:38 Відповісти
Нам треба створити санітарну зону на теріторіїМосковії. Це Ростовська, Белгордська, Курська, Вітебська області та Кубань.
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18.03.2024 12:54 Відповісти
Для адептов мира любой ценой с парашкой: Парашке не нужен мир с Украиной. Парашке нужно уничтожение Украины-как минимум в виде РБ-чтобы украина стала антизападной и под полным контролем Парашки. Ну и без Крыма,Херсонской,Запорожской,Луганской,и Донецкой областей
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18.03.2024 14:26 Відповісти
--- Доктрина червоного терору щодо України --.розроблена срулем Лейбою Давидовичем
Бронштейном /Троцьким / залишається АКТУАЛЬНОЮ і на день сьогоднішній... Цитую :
" Пам*ятайте... що так чи інакше. а нам необхідно повернути Україну Росії. Без України нема Росії. Без українського заліза.руди.хлібу. солі. Чорнрго моря Росія існувати НЕ може.вона задихнеться.а з нею і ми з вами... Ні на хвилину НЕ забувайте . що Україна має бути нашою... "
( Із директиви для радянських агітатолрів...)
ліліПутіни--це лише сліпо--фанатичні виконавці ... Висновок : поки існує рашо-ординська
клоака-- Україну очікує постійна колотнеча . із витівками засланців-- кремлівських агентяр
І вже.традиційно. обраними по-сліпоті дрімучій- нами ж ...
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18.03.2024 14:29 Відповісти
...яка бридка потвора цей вепсяк жаль,що інволюція зачепила мозок всих на рфії ... .
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18.03.2024 14:34 Відповісти
Одним словом , этого ****** только вешать, на мусорной свалке..
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18.03.2024 14:41 Відповісти
ми йому санітарну зону на хлєбалє намалюєм
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18.03.2024 14:48 Відповісти
Потерпи ***** паганое,скоро украинские дроны устроят санитарную зону в Москве и в твоём вонючем бункере
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18.03.2024 15:34 Відповісти
"Папа Римский Франциск поздравил Путина с избранием президентом России"
Все что надо знать про этого ****** папу римского.
Я не понимаю как может представитель бога на земле как он себя считает поздравлять убийцу тысяч и тысяч невинных людей?Он специально сталкивает лбами украинцев католиков и украинцев других религий.
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18.03.2024 15:41 Відповісти
Пока диванные обмениваются остротами,мой Конотоп подвергается ракетным ударам.Зачетыре дня три атаки.Делать то что будем с этим? Какие решения власти по этому вопросу?
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18.03.2024 16:02 Відповісти
А злодей та ни шутит .........
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18.03.2024 16:32 Відповісти
А злодей та ни шутит .........
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18.03.2024 16:36 Відповісти
крч тебе фуйло половой орган бабушки !
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18.03.2024 16:55 Відповісти
*******.
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18.03.2024 16:56 Відповісти
короче тебе фуйло прищель половой орган бабушки
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18.03.2024 16:57 Відповісти
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