Путін заявив, що продовжуватиме війну та планує створити "санітарну зону" на території України, - росЗМІ

Президент РФ Володимир Путін під час свого чергового терміну планує продовжити війну проти України.

Про це російський диктатор розповів під час виступу у своєму виборчому штабі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Він заявив, що нібито висока явка на виборах пов'язана з "драматичними подіями", які "переживає країна".

"Ми змушені в прямому сенсі слова зі зброєю в руках захищати інтереси наших громадян", - сказав Путін.

Також він розповів про виклики під час свого нового терміну: "вирішувати завдання спецоперації, зміцнювати обороноздатність і збройні сили".

Та додав, що всім правоохоронним органам буде дано вказівки виявляти всіх, хто зі зброєю воює проти Росії.

Крім того, президент РФ сказав, що Росія "за мирні переговори, але тільки якщо не через те, що у супротивника патрони закінчуються".

Диктатор також заявив, що Росія може в якийсь момент створити "санітарну зону" на територіях України. Глибина її нібито буде такою, щоб складно було подолати "засобам ураження, насамперед іноземного виробництва".

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