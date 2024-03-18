Путін заявив, що продовжуватиме війну та планує створити "санітарну зону" на території України, - росЗМІ
Президент РФ Володимир Путін під час свого чергового терміну планує продовжити війну проти України.
Про це російський диктатор розповів під час виступу у своєму виборчому штабі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Він заявив, що нібито висока явка на виборах пов'язана з "драматичними подіями", які "переживає країна".
"Ми змушені в прямому сенсі слова зі зброєю в руках захищати інтереси наших громадян", - сказав Путін.
Також він розповів про виклики під час свого нового терміну: "вирішувати завдання спецоперації, зміцнювати обороноздатність і збройні сили".
Та додав, що всім правоохоронним органам буде дано вказівки виявляти всіх, хто зі зброєю воює проти Росії.
Крім того, президент РФ сказав, що Росія "за мирні переговори, але тільки якщо не через те, що у супротивника патрони закінчуються".
Диктатор також заявив, що Росія може в якийсь момент створити "санітарну зону" на територіях України. Глибина її нібито буде такою, щоб складно було подолати "засобам ураження, насамперед іноземного виробництва".
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Всех повязать, вместе с главнокомандующим.
А потом - санитары.
Коли чехи, чи словаки, чи угорці, чи югослави питали нас -
ну що ж ви такі бідні, нема у вас ні джинсів, ні кросовок,
а ми не мали що відповісти крім: "ЗАТЕ У НАС РАКЕТИ !"
І ми ще й вірили, що "захищаємо соціалістичний табір" !
Що вони нам винні.
Думаю, що саме за це Яр тебе чмирть.
Бронштейном /Троцьким / залишається АКТУАЛЬНОЮ і на день сьогоднішній... Цитую :
" Пам*ятайте... що так чи інакше. а нам необхідно повернути Україну Росії. Без України нема Росії. Без українського заліза.руди.хлібу. солі. Чорнрго моря Росія існувати НЕ може.вона задихнеться.а з нею і ми з вами... Ні на хвилину НЕ забувайте . що Україна має бути нашою... "
( Із директиви для радянських агітатолрів...)
ліліПутіни--це лише сліпо--фанатичні виконавці ... Висновок : поки існує рашо-ординська
клоака-- Україну очікує постійна колотнеча . із витівками засланців-- кремлівських агентяр
І вже.традиційно. обраними по-сліпоті дрімучій- нами ж ...
Все что надо знать про этого ****** папу римского.
Я не понимаю как может представитель бога на земле как он себя считает поздравлять убийцу тысяч и тысяч невинных людей?Он специально сталкивает лбами украинцев католиков и украинцев других религий.