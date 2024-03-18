Міністри закордонних справ країн Євросоюзу обговорять псевдовибори в РФ

Рада міністрів закордонних справ Європейського Союзу має виступити із заявою щодо "виборів" президента Росії в понеділок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що Міністри закордонних справ Європейського Союзу обговорять у понеділок президентські вибори в Росії, війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході. Вони планують ухвалити спільну заяву стосовно "перемоги на президентських виборах" Володимира Путіна.

Також очікується досягнення домовленості щодо санкцій Євросоюзу проти радикально налаштованих ізраїльських поселенців на Західному березі річки Йордан.

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