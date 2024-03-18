Міністри закордонних справ країн Євросоюзу обговорять псевдовибори в РФ
Рада міністрів закордонних справ Європейського Союзу має виступити із заявою щодо "виборів" президента Росії в понеділок.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зазначається, що Міністри закордонних справ Європейського Союзу обговорять у понеділок президентські вибори в Росії, війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході. Вони планують ухвалити спільну заяву стосовно "перемоги на президентських виборах" Володимира Путіна.
Також очікується досягнення домовленості щодо санкцій Євросоюзу проти радикально налаштованих ізраїльських поселенців на Західному березі річки Йордан.
Топ коментарі
+5 Остап Покотило
показати весь коментар18.03.2024 03:06 Відповісти Посилання
+4 Лис Микита #575773
показати весь коментар18.03.2024 02:06 Відповісти Посилання
+2 Остап Покотило
показати весь коментар18.03.2024 03:04 Відповісти Посилання
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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійарто передав Єрмаку
категоричну вимогу російської влади про припинення підтримки військових дій антипутінської опозиції.
Как министр министру? Может мы что-то проспали и Ермак уже министер?
Как сообщил Севастьянов, папа Римский полагает, что Ватикан мог бы частично заменить функции ООН в качестве международной площадки
(зловтішно):
Так їм, рузьге падлюкам, і треба!
*** він клав на ваші розмови та на вас...