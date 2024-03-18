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Новини
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Міністри закордонних справ країн Євросоюзу обговорять псевдовибори в РФ

єс

Рада міністрів закордонних справ Європейського Союзу має виступити із заявою щодо "виборів" президента Росії в понеділок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що Міністри закордонних справ Європейського Союзу обговорять у понеділок президентські вибори в Росії, війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході. Вони планують ухвалити спільну заяву стосовно "перемоги на президентських виборах" Володимира Путіна.

Також очікується досягнення домовленості щодо санкцій Євросоюзу проти радикально налаштованих ізраїльських поселенців на Західному березі річки Йордан.

Читайте також: Чехія не визнає проведення Росією нелегітимного виборчого фарсу на ТОТ України, - МЗС

Автор: 

Євросоюз (13648) Фейкові вибори (113)


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Топ коментарі
+5
16.‎03.‎2024

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійарто передав Єрмаку

категоричну вимогу російської влади про припинення підтримки військових дій антипутінської опозиції.

Как министр министру? Может мы что-то проспали и Ермак уже министер?
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18.03.2024 03:06 Відповісти
+4
А що там обговорювати?Зібратись всім Єврозоюзом,Орбана і Фіцо посадити на бутилку і відправити на підвал до Євгена Карася,та визнати старого маразматіка і педофіла,владіміра новорюриковича першого -нелегітимним.Чи знов будуть гратись в Союз Європейських Об'єднаних Сцикунів?
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18.03.2024 02:06 Відповісти
+2
Папа Римский Франциск передал поздравление Владимиру Путину с переизбранием на высший пост в стране

Как сообщил Севастьянов, папа Римский полагает, что Ватикан мог бы частично заменить функции ООН в качестве международной площадки
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18.03.2024 03:04 Відповісти
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А що там обговорювати?Зібратись всім Єврозоюзом,Орбана і Фіцо посадити на бутилку і відправити на підвал до Євгена Карася,та визнати старого маразматіка і педофіла,владіміра новорюриковича першого -нелегітимним.Чи знов будуть гратись в Союз Європейських Об'єднаних Сцикунів?
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18.03.2024 02:06 Відповісти
16.‎03.‎2024

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійарто передав Єрмаку

категоричну вимогу російської влади про припинення підтримки військових дій антипутінської опозиції.

Как министр министру? Может мы что-то проспали и Ермак уже министер?
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18.03.2024 03:06 Відповісти
Папа Римский Франциск передал поздравление Владимиру Путину с переизбранием на высший пост в стране

Как сообщил Севастьянов, папа Римский полагает, что Ватикан мог бы частично заменить функции ООН в качестве международной площадки
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18.03.2024 03:04 Відповісти
Если бы пыня и в ооновский банк спрятал свой левак, то и оон лазаря бы запело.
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18.03.2024 03:10 Відповісти
А що, хіба ще не "спрятав"?
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18.03.2024 03:37 Відповісти
Шо там те выборы... На часi про друге... Внакаазлабадии нет преемственности при смене власти. Кацапы на смех курам как не одно, так чьо-нить другое отчубучат...То Дмитрий Донской клялся в верности свему господину, Хану Золотой Орды, еще и на кресте, совершал крестное целование по своей клятве. Позор предателю димитрашке донскому! То Алексашка Невский, лизал сапог Золотоордынского хана, получая ярлык на княжество, но все равно ордынцы его отравили! То Иван Грозный посохом убил своего сына, то канделябром Екатерина 2-я убила своего мужа, императора петра 3-го, то шарфиком Александр 1-й задушил своего отца императора Павла! То николашка-2 плохо кончил, то Сталин дохлым и обос.аным валялся несколько дней... Ща уже и с пыней , как бы он не пытался сделать верть-круть, но свое круть-верть схлопочет. Тре уже начинать обсасывать будущие риски от выхода на сцьену пыниного сменщика.
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18.03.2024 03:08 Відповісти
Обговорять і пошлють ><уйлу вітання з перемогою на виборах.
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18.03.2024 05:44 Відповісти
Міністри закордонних справ країн Євросоюзу обговорять псевдовибори в РФ

(зловтішно):
Так їм, рузьге падлюкам, і треба!
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18.03.2024 06:49 Відповісти
обговорувати та діяти треба до... а не після того як...
*** він клав на ваші розмови та на вас...
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18.03.2024 16:35 Відповісти
 
 