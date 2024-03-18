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Вибори президента РФ відбулися з порушенням міжнародного права, - МЗС Польщі

вибори,фейкові

Президентські вибори в Росії 15-17 березня були проведені з порушенням міжнародного права, зокрема Статуту ООН, тому вони не є законними, вільними та чесними

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні сайту міністерства закордонних справ Польщі.

"Президентські вибори в Росії не можна вважати законними, вільними та чесними. 15-17 березня 2024 року в Росії відбулися так звані президентські вибори. Голосування проходило в умовах найжорстокіших репресій проти населення, що унеможливило вільний демократичний вибір", - сказано на сайті.

Зазначається, що всупереч міжнародному праву, "вибори" були організовані й на тимчасово окупованих територіях України: в Автономній Республіці Крим та Севастополі, а також на території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Голосування також проводилося в молдавському Придністров'ї та регіонах Цхінвал/Південна Осетія та Абхазія, що належать Грузії.

"Таким чином організовані "вибори" не можна вважати законними, вільними та чесними", - зазначили у польському МЗС.

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У МЗС Польщі також зазначили, що з початку вторгнення в Україну, російська влада значно посилила репресії проти політичної опозиції, громадянського суспільства, неурядових організацій та незалежних ЗМІ, а також "всіх громадян, які наважуються критикувати дії російської влади, включаючи агресію проти України". Трагічною кульмінацією цих дій у відомстві назвали смерть опозиційного політика Олексія Навального у виправній колонії.

Послідовне запровадження репресивного законодавства, що обмежує громадянські свободи та права, у тому числі політичні, військова цензура, політично мотивовані кримінальні справи та недопуск до участі у виборах кандидатів, які виражають антивоєнні погляди, означає, що ці "вибори" не можуть вважатися ні вільними, ні вільними, ні чесними.

"Польща послідовно та рішуче засуджує подібні дії. Ми також заперечуємо проти недопуску незалежних російських спостерігачів до участі у спостереженні за процесом голосування та незапрошенні спостерігачів ОБСЄ", - наголошується в повідомленні.

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Особливого засудження, йдеться у заяві, заслуговують незаконні рішення кремлівської влади про проведення виборів на тимчасово окупованих територіях України. Це порушення міжнародного права, зокрема Статуту Організації Об'єднаних Націй, і не може розглядатися інакше як чергова спроба підірвати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

"Польща не визнає організацію та результати "виборів" на цих територіях. Росія має понести відповідальність за їх організацію та проведення на українських територіях. Польща незмінно підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах", - наголошується у заяві.

Автор: 

вибори (6720) росія (66021) МЗС Польщі (217) Фейкові вибори (113)


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Топ коментарі
+3
Путіну з 88% ще потрібно дорости до північно - корейського Кіма.

Контроль Кім Чен Ина за владу під загрозою після того, як у 2023 році за його партію проголосували лише 99,91%.
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18.03.2024 06:40 Відповісти
+3
Та немає у рашці ніякої опозиції ...
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18.03.2024 06:45 Відповісти
+2
Чи й не новина.
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18.03.2024 06:39 Відповісти
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Чи й не новина.
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18.03.2024 06:39 Відповісти
Путіну з 88% ще потрібно дорости до північно - корейського Кіма.

Контроль Кім Чен Ина за владу під загрозою після того, як у 2023 році за його партію проголосували лише 99,91%.
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18.03.2024 06:40 Відповісти
Але Чечня - вже майже чеченська Північна Корея.
Найбільше голосів у відсотковому співвідношенні путін отримав у Чеченській Республіці, де за нього віддали 98,99% голосів.
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18.03.2024 07:25 Відповісти
Моцно сказано. ООН також стурбований та занепокоєний. Але України від того не легше.
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18.03.2024 06:41 Відповісти
Та немає у рашці ніякої опозиції ...
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18.03.2024 06:45 Відповісти
Хальт! Папірен! Айн-цвай - вибірай !!!
(и попробуй нє вибрать, ****)
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18.03.2024 06:47 Відповісти
То не вибори, то процедура перепризначення пристаркуватого маняка на посаду *********** паРаші тупим рабським оточенням!
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18.03.2024 07:46 Відповісти
Ну відніміть ці голоси (мінус 5-6 млн), толку то від цього
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18.03.2024 07:56 Відповісти
Бжезинський правильно написав, що новий світовий порядок буде на руїнах росії,
і за рахунок росії..
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18.03.2024 08:28 Відповісти
У Чяушеску було більше....це його не врятувало
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18.03.2024 08:28 Відповісти
У Чаушеску були румуни, а не те скрєпне лайно, яке має путєн.
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18.03.2024 08:38 Відповісти
Тут я згодна
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18.03.2024 08:48 Відповісти
чому вибори путіна на росії чомусь всі називають виборами якогось президента, вибори без вибору, це цирк з конями, а не вибори...
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18.03.2024 09:00 Відповісти
 
 