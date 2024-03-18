Атака "шахедів": у Хмельницькій області ППО знешкодила безпілотник, одна людина зазнала поранення

Під час атаки ворожих безпілотників у Хмельницькій області було чути вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", в межах області сили ППО ЗСУ знешкодили один БПЛА типу "Shahed".

Внаслідок атаки постраждала жителька нашої області 1976 року народження. Її госпіталізували до лікарні з травмою правого плеча та обличчя. Надається медична допомога. Загрози її життю немає. Крім того, є пошкодження приватного будинку", - йдеться в повідомленні.

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