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Новини Війна
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Трамп сподівається, що йому не доведеться вирішувати, чи допомагати Україні зброєю, чи дозволити РФ окупувати території країни

трамп

Колишній президент США Дональд Трамп сподівається, що йому не доведеться щось вирішувати щодо війни РФ проти України, якщо він знову переможе на американських виборах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Fox News.

Трампа запитали, чи продовжить він допомагати Україні зброєю та чи дозволить у разі чого Росії й далі окуповувати українські території.

Він відповів: "Сподіваюсь, що до цього не дійде".

За його словами, до того часу, поки він візьме на себе повноваження президента, пройде багато часу, понад дев'ять місяців. Трамп переконаний, що для війни й політики це "вічність".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп у певний момент подумає про переговори з Путіним, але зрозуміє, що ніяка угода з ним неможлива, - Джонсон

Кандидат у президенти США наголосив, що питання війни в Україні є для нього "дуже болючим", оскільки якби він був президентом, "Путін ніколи б не наважився на вторгнення".

"Я дуже добре знав Путіна, у нас були добрі стосунки. Він би ніколи не зважився на широкомасштабне вторгнення, якби я був президентом. Якби у нас був справжній лідер, Путін би ніколи цього не зробив. Пам'ятаєте, він не робив цього упродовж років, і не було ніякої реальної загрози, що він це зробить. Я говорив з Путіним, я казав: "Ти не можеш цього зробити". Якби я був президентом, люди жили б, і всі ці чудові міста, культура… Їх ніщо не може замінити. Це жахлива ситуація", - додав Трамп.

Читайте також: Трамп не дасть ні копійки Україні у війні з Росією, - Орбан

Автор: 

путін володимир (24111) росія (66021) Україна (5959) Трамп Дональд (6089)


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Топ коментарі
+47
В які дивні часи живимо, шановне панство.
У нас мудрий нарІд в президенти обірає брехливого, нахабного, трусливого і тупого шута - крадія.
В США мудрий нарІд обрав та може знов обрати брехливого нахабного, трусливого і тупого шахрая - крадія.
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18.03.2024 08:44 Відповісти
+31
Два придурки "петляють" та вичікують:
Путін чекає, коли Трамп прийде до влади та перестане підтримувать Україну І тоді РОсії не треба буде "рвать пупа"...
Трамп чекає - поки Путін "розбереться з Україною сам, і трампу залишиться тільки запропонувать Україні "почесну капітуляцію" перед Путіним... Він тоді, "не рвучи пуп", стане "миротворцем"!
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18.03.2024 08:46 Відповісти
+22
Прочитала марення ботоксного, наразі цей рудий. А про фронт майже нічого. Не від США залежить жити чи не жити Україні. А самі українці повинні це вирішувати. Бо наразі є ЗСУ і ті 8 ,які працюють на кожного захисника України. Решта спостерігачі і критиканти . Ні виробництва зброї і техніки, ні мобілізації, ні правди. Так пливуть за течією з надією, що хтось за них усе зробить. Марафон
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18.03.2024 08:45 Відповісти
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В які дивні часи живимо, шановне панство.
У нас мудрий нарІд в президенти обірає брехливого, нахабного, трусливого і тупого шута - крадія.
В США мудрий нарІд обрав та може знов обрати брехливого нахабного, трусливого і тупого шахрая - крадія.
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18.03.2024 08:44 Відповісти
лише кацапи у виграші
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18.03.2024 08:44 Відповісти
....і весь "глобальний південь"

настає їх час - керівників ідіотів, крадіїв та вбивць.
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18.03.2024 08:47 Відповісти
Плюс справа у незмінності влади у козломордих і змінності серед західних лідерів.
хутін має перевагу. Він створив імперію, зв'язки, агентів впливу по всіх куточках земної кулі.
він здатний впливати на вибір та суспільну думку населення західних країн через використання ботоферм
не думайте що те що він тут провернув з вкраїнчиками і в нашому політикумі оминуло і омине інші держави
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18.03.2024 08:52 Відповісти
рыжий поц ты доживи о инаугурации сначала... мастурбатор мечтатель ля..
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18.03.2024 10:06 Відповісти
Так, но і вних мудак у керма. Рідкісний мудак.
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18.03.2024 09:08 Відповісти
Вибачте,але там є імпічмент, демократія і опозиція,а також закони,які в Україні наразі відсутні. Сам Трамп просто чиновник на посаді президента, а не президент-диктатор
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18.03.2024 08:48 Відповісти
Так так, але я говорю за самі факти ізбрання моральних покідьків мудримі нарІдами.
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18.03.2024 09:09 Відповісти
Це мабуть тому, що "мудрий нарід" скрізь одинаковісенький.
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18.03.2024 13:21 Відповісти
Десь так. Правило Парето знаєте?
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18.03.2024 14:24 Відповісти
20 і 80, а як доказ 25% і 73%. Пасіонарії та обивателі.
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18.03.2024 16:59 Відповісти
Отож і воно.
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18.03.2024 18:25 Відповісти
Вишенька на торті, YouTube, канал "НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым"
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18.03.2024 20:22 Відповісти
До речі, він мрії стати діктатором.
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18.03.2024 09:10 Відповісти
мудрий нарід знайде собі нового популіста-імператора
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18.03.2024 10:08 Відповісти
Це поки він другий раз не взяв кермо у руки. Перший раз він ще не міг його утримати назавжди - коло нього було забагато нормальних людей, що його стримували, та ще й ковід, та вибори, які йому не вдалося вкрасти, хоч він і дуже хотів.
А зараз, якщо не дай бог таки дорветься знов до керма, він його вже до смерті нікому не віддасть! Для цього він уже оточив себе невменьками, що виконують найдикіші його забаганки всупереч здоровому глузду і навіть своїй репутації. І вже зараз серед мага лунають ідеї поховати демократію як найпоганішу систему влади, і зробити монархію з королем Дональдом!
Вибравши трампа Штати підпишуть собі смертний вирок! Бо він прийде НАЗАВЖДИ!
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18.03.2024 10:16 Відповісти
Таке враження що наш боневтік і рижий клоун трампушка від однієї матері
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18.03.2024 13:18 Відповісти
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18.03.2024 14:25 Відповісти
Здасть Україну хутіну за свій борг в 500 млн. дол.

ото й все......
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18.03.2024 08:45 Відповісти
Прочитала марення ботоксного, наразі цей рудий. А про фронт майже нічого. Не від США залежить жити чи не жити Україні. А самі українці повинні це вирішувати. Бо наразі є ЗСУ і ті 8 ,які працюють на кожного захисника України. Решта спостерігачі і критиканти . Ні виробництва зброї і техніки, ні мобілізації, ні правди. Так пливуть за течією з надією, що хтось за них усе зробить. Марафон
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18.03.2024 08:45 Відповісти
"хтось чось дасть і якось воно буде" - Україна без руля та вітрил

Україні потрібен Гетьман !

і ЯО
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18.03.2024 08:49 Відповісти
Так,але читала блог від Геращенко, так позиви написати про випадки коли президент України мав додатковий термін. Це відносно легітимності зе. Гетьман потрібний, але уже не Порошенко, а також відведи вас від зе
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18.03.2024 08:54 Відповісти
Гетьман-херувим ?
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18.03.2024 09:12 Відповісти
вже одного мальчика-нєзнанчіка вибрали у 2019 р.

Парубій казав що буде весело, але промовчав, що до кривавих сліз
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18.03.2024 09:21 Відповісти
Чекаємо на нового сипатого брехливого паяца у білих шатах із теленімбом. А Порошенко не покатить бо хвабрику у ліпеццьку не продав.
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18.03.2024 10:48 Відповісти
З чистими руками, які даже нічого не врали !
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18.03.2024 13:25 Відповісти
як не Порошенко, то зелена погань?
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18.03.2024 13:07 Відповісти
Що таке, оце ваше ЯО?
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18.03.2024 09:14 Відповісти
Якось Обійдеться
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18.03.2024 13:28 Відповісти
Два придурки "петляють" та вичікують:
Путін чекає, коли Трамп прийде до влади та перестане підтримувать Україну І тоді РОсії не треба буде "рвать пупа"...
Трамп чекає - поки Путін "розбереться з Україною сам, і трампу залишиться тільки запропонувать Україні "почесну капітуляцію" перед Путіним... Він тоді, "не рвучи пуп", стане "миротворцем"!
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18.03.2024 08:46 Відповісти
Що ви несете,><уйло не чекає,а планомірно знищує Україну!І українців!
Чекало воно до 24.02.22!
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18.03.2024 08:55 Відповісти
Не верещи! Загальна мобілізація Росією оголошена? Економіка повністю переведена на військові рейки? Поки що НІ! Саме про оце "вичікування" я і кажу!
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18.03.2024 08:59 Відповісти
навіщо їм мобілізація?
у них і так людей вистачає
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18.03.2024 09:06 Відповісти
І саме для цього вони найманців по усьому світу вербують? Крім того - озброювать і одягать їх хто буде?
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18.03.2024 09:11 Відповісти
найманець коштує дешевше
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18.03.2024 09:13 Відповісти
Хто тобі таке сказав? Путін?
Якби найманці були "найдешевшими" - всі армії світу стали-б "найманими"
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18.03.2024 09:16 Відповісти
сам вважаю.
свого громадянина треба виростити, для цього витратити купу ресурсів та грошей
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18.03.2024 09:56 Відповісти
Вважай! Я тобі не заважатиму!
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18.03.2024 10:02 Відповісти
Це ви верещите на незнайому і набагато старшу людину.Тикають незнайомим людям і переходять на особистості тільки кацапчуки.
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18.03.2024 10:21 Відповісти
А наскільки ти "старший"? Мені вже більше шестидесяти... Якщо ти "набагато старший" за мене - то може у тебе вже маразм починається?
І до чого тут "особистість"? Я просто відповів на твою "пред"яву" у моїй "некомпетентності"!
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18.03.2024 10:27 Відповісти
оголошена, але таємно і на ТОТ. 300 тисяч збираються набрати від 20 до 30. Всі ТОТ увійдуть організаціонно у південний віськовий округ. 1 і 2 корпусів окремих вже не буде.
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18.03.2024 10:23 Відповісти
Я вже писав: ті "сотні тисяч" треба одягти озброїть та навчить
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18.03.2024 10:30 Відповісти
Ты специально вчера зарегистрировался чтобы написать эту "новость"? Скоро эти "блогеры" вместе с "бизнесом" будут в качестве мяса брошены на фронт, тогда и почитаем что они напишут.
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18.03.2024 10:04 Відповісти
Не дивитися тре - а збирать манатки і на рідні болота в зад вертатися а не по Європам шлятися.
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18.03.2024 10:22 Відповісти
а я дивлюсь ютуберів з штатів. соляра і бензин в районі долара, але заробітки вдесятеро. От дурний же я - дивлюся ненависних тобі піндосів, еге ж?
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18.03.2024 10:25 Відповісти
влучно!
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18.03.2024 08:56 Відповісти
І ця недолуга і недалека істота стане лідером наймогутнішої держави в світі?
Те що зараз відчуваю до американців яскравий приклад "іспанського сорому".
Хоча наш нарід теж гарнюнього уклоніста під час війни вибрав
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18.03.2024 08:47 Відповісти
Трамп хайпожер, але далеко не дурень.
І не хоче брати на себе зайву відповідальність.

Зеленський - хайпожер, але круглий дурень.
І бігає від відповідальності - хоча це його прямий обов'язок Президента і Верховного Головнокомандувача (прада, смішно його так називати?).

Хайпожери-шоумени - вони такі - хоробрі на екранах - сцикливі в житті.
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18.03.2024 08:50 Відповісти
Рижий підор
Ще не вибрали,а воно із себе бога корчить
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18.03.2024 08:52 Відповісти
Трамп - це позиція єврейських націоналістів, які міцно зв'язані з кремлівськими вихрестами. Це ключ до розуміння всієї політики Трамп-Путін, Ворон ворону очі не виклює.
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18.03.2024 08:54 Відповісти
Яку муйню ти зараз написав!Кров,гімно,пісок і цукор.
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18.03.2024 09:16 Відповісти
Якщо молода людина чогось не знає, вона йде в школу.
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18.03.2024 09:43 Відповісти
Дитино,з тебе ще можуть бути люди.Ти все правильно зрозумів.
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18.03.2024 10:17 Відповісти
причесався прилизався в нові труси вбрався
а як прийшов до дівчини
на порозі всрався
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18.03.2024 08:57 Відповісти
Еге ж ліпить з себе крутого мачо, а "сонний Дід" реально вигріб війну вже два роки!

Дасть Бог, ще 5 років буде Україні бопомагати
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18.03.2024 09:16 Відповісти
Якщо знову "правильно порахують" голоси, як минулого разу, і переможе Байден, президентом буде не він, а Камала Херріс. Бо Байден недієздатний. Ви тоді навіть крапельної допомоги не отримаєте. Єдина ваша надія - це Трамп. Моліться за його перемогу!
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18.03.2024 10:03 Відповісти
Кремлівська методичка від кремлебота.
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18.03.2024 10:47 Відповісти
скоріше - упоротий трампіст.
І такі є в середовищі "порохоботів"
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18.03.2024 17:28 Відповісти
Президент Трамп Джону Дейли: «Я угрожал Владимиру Путину бомбардировкой Москвы, если Россия вторгнется в Украину»
https://www.tmz.com/2022/03/04/donald-trump-john-daly-threatened-bomb-moscow-putin-invaded-ukraine/
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18.03.2024 08:58 Відповісти
може Хельсинки?

На перемовинах з буйлом в Хельсинки рудий не знав де знаходиться😂
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18.03.2024 09:17 Відповісти
на манежі знову пудель путіна і знову рветься до Білого Дому
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18.03.2024 09:11 Відповісти
не йди в президенти - вирішувати не доведеться, все просто
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18.03.2024 09:22 Відповісти
****** та й годі, недалеко він пішов " від руського корабля".
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18.03.2024 09:23 Відповісти
Рижий клоун, зелений клоун, клоун маразматик *******! Не політична арена, цирк якийсь!😁
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18.03.2024 09:27 Відповісти
А в чому він не правий... Байден нічого не зробив перед війною щоб її зупинити... а просто поставляв в Україну зброю для партизанської боротьби... щоб орки тут застрягли як в афгані.... а не для того щоб ми відбили атаку...

Та і потім як пішло із заборони передати модернізовані польскі Міг29... та і продовжилось капельним постачанням озброєння, просто щоб Україна довше протрималась.... Тому що по заявам адміністрації вони бояться що в разі нашої перемоги до влади в раші може прийти неадекватний політик...

Та і в результаті довгої війни штати мають економічну вигоду... це рекордні збройні контракти... та американські компанії які знаходяться в Азії отримують раша ресурси з великим дисконтом заробляючи міліарди, що стримує інфляцію в самих штатах від надмірного друку доллара...

Також всім нагадаю диряві санкції, а без західних компонентів раша б немогла після 22 року зробити ні однієї ракети, літака та навість Іскандер яким нас обстрілюють.... Шахед також із західних компонентів
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18.03.2024 09:30 Відповісти
Дурень думкою багатіє.
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18.03.2024 09:32 Відповісти
Путинская шлюха.
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18.03.2024 09:58 Відповісти
Самовпевнений ідіот!!!
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18.03.2024 10:12 Відповісти
Трамп має надію, що зеленський впорається і виконає оманську угоду. Зеленський же з 22 року готував капітуляцію у березні, потім зірвав мобілізацію, на днях відмовився від прямої військової допомоги стран НАТО - введення військ до України.
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18.03.2024 10:22 Відповісти
А на хіба такий президент-тугодум потрібний Америці?
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18.03.2024 10:40 Відповісти
Судя по комментам, все поливают грязью Трампа. А по ФАКТУ : ху.ло действительно сидело как мышь под веником при Трампе. Давайте судить не по каким то фразам, ПЕРЕСКАЗАННЫЕ журналюками, а по ДЕЛАМ. Так вот на деле Байден ОТКАЗАЛ в поставках оружия по Ленд Лизу - за который проголосовал Конгресс. И так не дал Украине дальнобойных АТАКАМС, F-16, Абрамс и т.д и т.п. Только пипеточные поставки. И это ФАКТ.
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18.03.2024 10:56 Відповісти
***** сиділо як миша і тихенько готувалось захопити Україну. І в чому заслуга трамперса?
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18.03.2024 15:20 Відповісти
Главное ФАКТЫ. Нападение произошло при Байдене. А готовилось ***** или не готовилось это ДОМЫСЛЫ. Заслуга Трампа в том что он дал Джавелины, что и СПАСЛО ситуацию в первые месяцы войны.
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18.03.2024 18:19 Відповісти
брешеш! Вкотре! Ті 38 пускових Джавелінів не зіграли жодної ролі в "СПАСЛО ситуацию в первые месяцы войны" (тим більше, вони збаріались в Яворові).
Якщо вже які Джавеліни спасали - то це ті Джавеліни (і Стінгери, та інше озброєння), які надіслав Байден в Бориспіль за тиждень до повномасштабного вторгнення.
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18.03.2024 20:40 Відповісти
Розкажи краще нам про рептілоїдів і про "вишки 5-G".
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19.03.2024 02:57 Відповісти
Х..... при фарбованому Донні шикувало в Сирії. Там навчилися знищувати все живе. Знищили біля 400 тис. населення. А Донні похер було. Це він тільки трішки прикусив язика. Нашкребе грошенят і знову буде ласту тягнути за свогокореша з пітерської підворітті.
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18.03.2024 11:50 Відповісти
Это чмо всегда думает только о себе.
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18.03.2024 11:53 Відповісти
Трамп заявив, що розбереться з путіним одразу після виборів, не чекаючи інавгурації, він зупинить війну. Таким чином йому не доведеться постачати зброю в Україну.
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18.03.2024 12:43 Відповісти
брешеш! навпаки, він заявляв, що домовиться з ******, але не конкретизував, про що і як.
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18.03.2024 17:50 Відповісти
Брешеш ти, він заявив, що зробить ***** такі пропозиції, від яких той не зможе відмовитися. А якщо відмовиться, то йому доведеться дати Зеленському всю зброю, яка в Америки є.
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18.03.2024 21:29 Відповісти
Якраз ти брешеш, тому що його месага "дати Зеленському всю зброю, яка в Америки є" - це просто передвиборча брехня "за всьо харошеє"; бо всю зброю, навіть її поодинокі зразки, ******* США Україні ніяк не віддасть за визначенням, тим більше владі ЄрЗе.
Тому ***** відмовиться від будь-яких пропозицій, окрім легалізації окупацї вже захоплених територій, і Трамп про це прекрасно знає. А з його намаганням розвалити НАТО цілком вірогідно, що з свого боку він обіцятиме невступ України до НАТО.

Ще раз, в підсумку: він казав про пропозиції *****, а не про ультиматуми. Вняв?
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18.03.2024 23:22 Відповісти
Він ще ніколи не робив таких відвертих заяв на підтримку путіна і твердої власної позиції блокувати всіма способами допомоги Україні, аби полегшити шлях знищення України путіним на чолі рашисто-фашистів.
Це його вже мрія аби все вирішилось з нашою долею до його можливого президенства.
Нічого так не хочеться трампу як довести світу, що в його силах ким би він не був зараз, ким йому бути потім прислуговуватись диктаторам, особливо кривавим, бо сам він для себе мріє саме про цей статус найбільше за все.
Нажаль, я в ньому бачу підростаючого путіна тільки з більшими можливостями знищувати незгодних, приручати безвільних, мати рабів і робити те, що в голову збреде без жодних для нього наслідків.
У Трампа абсолюстно відсутня честь, совість, віра, людяність - він стерілізований від цих «рудиментів» цивілізоіпного світа.
Все, що не можна покласти в банк, або в кішеню, все що не дає ЙОМУ, саме ЙОМУ вагомих дивідендів, він вмкинув на сиітник.
Влада і гроші, а ще покорність і раби в якому б статусі вони не були, це єдине чим він марить з ранку до ночі, і солодке «предвкушеніє» помсти всім кому він схоче.
Для світу це біда страшна.
Від одного путіна в Світу подол завертається, від двох і мідним тазом накриється.
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18.03.2024 13:33 Відповісти
воно ідіот
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18.03.2024 15:12 Відповісти
в контексті інфи трампіська відповідь "Сподіваюсь, що до цього не дійде" на запитання про подальшу допомогу Україні зброєю в разі його обрання означає "скоріше, ні".
І ніяк інакше.
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18.03.2024 17:22 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/chto-ozhidaet-ukrainu-v-sluchae-pobedy-trampa/ Что ожидает Украину в случае победы Трампа?

В случае победы Трампа Украину ожидает движение в сторону от Запада к России.
Данная власть не является про-украинской по убеждению, она просто движется в геополитическом коридоре, который рисует Запад. А Запад - это на 75% США.
Точно так же украинская власть будет двигаться в геополитическом коридоре, который будет рисовать Трамп.
Более того, нам не нужно гадать ЧТО и КАК будет делать украинская власть, ведь эта власть УЖЕ действовала полтора года при Трампе - с мая 2019 по декабрь 2020. И вы видели, что в это время происходило:
-разминирование границы с РФ, подписание в Париже https://www.ponomaroleg.com/prognozy-ponomarya-pro-formulu-shtajnmajera/ Формулы Штайнмайера ,
-односторонний отвод войск, запрет войскам открывать огонь по врагу,
-сворачивание украинского языка и тд.
Если бы не победил Байден, то далее были бы внесены изменения в Конституцию в плане нейтрального статуса страны, языка, статуса Донбасса и Крыма и тд.
Да, Трамп прав - при нем Путин не напал бы на Украину ибо зачем? Украина и так плыла в его руки.
Вот точно так же и будет снова в случае гипотетической победы Трампа. Только https://www.ponomaroleg.com/tramp-ne-budet-teryat-vremya-im-budet-rukovodit-yarost-i-mest/ быстрее и жестче .
Сначала, конечно, будет подписана заморозка на условиях России.

Автор - О.Пономарь
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18.03.2024 20:15 Відповісти
Як ми можемо щось негативне говорити про американців, якщо під час війни обираємо Зе?!!! А Зе приводить до влади єрмаків, татарових, резнікових тощо
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18.03.2024 22:16 Відповісти
 
 