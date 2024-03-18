Трамп сподівається, що йому не доведеться вирішувати, чи допомагати Україні зброєю, чи дозволити РФ окупувати території країни

Колишній президент США Дональд Трамп сподівається, що йому не доведеться щось вирішувати щодо війни РФ проти України, якщо він знову переможе на американських виборах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Fox News.

Трампа запитали, чи продовжить він допомагати Україні зброєю та чи дозволить у разі чого Росії й далі окуповувати українські території.

Він відповів: "Сподіваюсь, що до цього не дійде".

За його словами, до того часу, поки він візьме на себе повноваження президента, пройде багато часу, понад дев'ять місяців. Трамп переконаний, що для війни й політики це "вічність".

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Кандидат у президенти США наголосив, що питання війни в Україні є для нього "дуже болючим", оскільки якби він був президентом, "Путін ніколи б не наважився на вторгнення".

"Я дуже добре знав Путіна, у нас були добрі стосунки. Він би ніколи не зважився на широкомасштабне вторгнення, якби я був президентом. Якби у нас був справжній лідер, Путін би ніколи цього не зробив. Пам'ятаєте, він не робив цього упродовж років, і не було ніякої реальної загрози, що він це зробить. Я говорив з Путіним, я казав: "Ти не можеш цього зробити". Якби я був президентом, люди жили б, і всі ці чудові міста, культура… Їх ніщо не може замінити. Це жахлива ситуація", - додав Трамп.

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