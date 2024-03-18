Кількість поранених у Миколаєві зросла до 9, серед них - двоє дітей

Внаслідок вчорашніх ракетних ударів по Миколаєву поранено 9 людей, зокрема 2 дитини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що вдень, 17 березня, о 13:55 та 14:07 ворог вдарив балістикою по інфраструктурному обʼєкту в Миколаєві, випустивши з тимчасово окупованого Криму дві ракети, ймовірно Іскандер-М. Внаслідок ракетної атаки в лікарні загинула одна людина, ще дев’ятеро людей зазнали поранення, з них двоє дітей.

"Постраждалим надається вся необхідна медична допомога. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, цивільні автомобілі. Також зруйновані ділянки мережі зовнішнього освітлення, частина трамвайних колій та контактної мережі. Ведуться відновлювальні роботи", - інформує Кім.

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Також, за його словами, вчора, 17 березня, об 11:39 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.