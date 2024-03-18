Якщо спалахне конфлікт між РФ та НАТО, світ буде "за один крок" від Третьої світової війни, - Путін

Російський диктатор Володимир Путін допустив можливість повномасштабного конфлікту між Росією і НАТО, заявивши, що це могло б призвести до Третьої світової війни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".

"Я думаю, що все можливо в сучасному світі", - зазначив Путін журналістам після завершення "виборів", відповідаючи на запитання, чи можливий повномасштабний конфлікт між Росією і НАТО.

"Зрозуміло для всіх, що це буде за один крок від повномасштабної Третьої світової війни", - додав російський диктатор.

Він додав, "що навряд чи в цьому хтось зацікавлений".

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