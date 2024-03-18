Якщо спалахне конфлікт між РФ та НАТО, світ буде "за один крок" від Третьої світової війни, - Путін
Російський диктатор Володимир Путін допустив можливість повномасштабного конфлікту між Росією і НАТО, заявивши, що це могло б призвести до Третьої світової війни.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".
"Я думаю, що все можливо в сучасному світі", - зазначив Путін журналістам після завершення "виборів", відповідаючи на запитання, чи можливий повномасштабний конфлікт між Росією і НАТО.
"Зрозуміло для всіх, що це буде за один крок від повномасштабної Третьої світової війни", - додав російський диктатор.
Він додав, "що навряд чи в цьому хтось зацікавлений".
Топ коментарі
+44 Олег Мандрівник #582578
показати весь коментар18.03.2024 08:56 Відповісти Посилання
+28 Денис Власенко #415292
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+27 Dmitry Begemotovich
показати весь коментар18.03.2024 08:57 Відповісти Посилання
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не при путине так при патрушеве случиться
кому это не понятно?
Але світ знайде сили знищити ваше кацапське кодло
Ніякої третьої світової для вас не настане
навіть перша хвиля не вся долетить
другою та третьою може і не бути
"Нет, победит Украина" - ответили украинцы.
"Почему?"
"Потому что россии не будет".
своєю ядрьодною єлдою він вже всім набрид, навіть європейцям
орки спочатку знищать Україну, а потім тільки війна буде в країнах Балтії і Польщі. Більше нічого не буде.
тому гопник їх постійно бере на понт чи покупає чи розводить
І вони диктують завчену безпомічність перед гопниками.
Гавел бувм мудра людина: "Краще 5 років помилок, ніж вічний саботаж".
Жив грішно, і подохне смішно!! Ті хто убивцю охороняють, вони ж його і приберуть! Чаушеску з Каддафі, його уже чекають…
Слава Україні !!,
тоді і буде
Так вже починай, чого у такому разі відкладати?
Але мені здається, що людство давно вже придумало що з цим робити.
Навіть більше скажу, я впевнений, що перша мавпа, що взяла до рук палицю, зробила це для того, щоб ї*анути нею отаке гівняне ЧМО...
ЕВОЛЮЦІЯ *****...
Вже Макрон почав підвищувати голос на ***** , а там далі піде і піде думаю за 2-3 роки буде розвʼязка