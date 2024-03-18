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Якщо спалахне конфлікт між РФ та НАТО, світ буде "за один крок" від Третьої світової війни, - Путін

путін

Російський диктатор Володимир Путін допустив можливість повномасштабного конфлікту між Росією і НАТО, заявивши, що це могло б призвести до Третьої світової війни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".

"Я думаю, що все можливо в сучасному світі", - зазначив Путін журналістам після завершення "виборів", відповідаючи на запитання, чи можливий повномасштабний конфлікт між Росією і НАТО.

"Зрозуміло для всіх, що це буде за один крок від повномасштабної Третьої світової війни", - додав російський диктатор.

Він додав, "що навряд чи в цьому хтось зацікавлений".

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Автор: 

НАТО (6537) путін володимир (24111) росія (66021)


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Топ коментарі
+44
Так ваши пропагандоны уже 2 года визжат что воюете с НАТО
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18.03.2024 08:56 Відповісти
+28
Hujlo !!!
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18.03.2024 08:55 Відповісти
+27
Любого диктатор от полномасштабной войны удерживает только сила противника и отсутствие собственных сил. Потому если Ху не напал на НАТО - то только потому что не может.
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18.03.2024 08:57 Відповісти
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Hujlo !!!
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18.03.2024 08:55 Відповісти
розговорився - вибрали новим президентом 😂👍
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18.03.2024 09:04 Відповісти
раз начал с угроз значит сам сцыт кипятком шобы не напало НАТО..
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18.03.2024 10:05 Відповісти
Налякав НАТО обісцяними чмобиками
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18.03.2024 10:27 Відповісти
А цього конфлікту ще немає? НАТО вже під Пітером
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18.03.2024 11:20 Відповісти
война росии с НАТО неминуема
не при путине так при патрушеве случиться
кому это не понятно?
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18.03.2024 11:51 Відповісти
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18.03.2024 09:10 Відповісти
Так ваши пропагандоны уже 2 года визжат что воюете с НАТО
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18.03.2024 08:56 Відповісти
В нього вже старчеський склероз
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18.03.2024 09:05 Відповісти
У нього маразм вже 70 років!😁
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18.03.2024 09:12 Відповісти
Всьому світу погрожує
Але світ знайде сили знищити ваше кацапське кодло
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18.03.2024 08:57 Відповісти
Скільки ще років йому треба виділити на пошуки? Десять мало було?
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18.03.2024 09:14 Відповісти
Любого диктатор от полномасштабной войны удерживает только сила противника и отсутствие собственных сил. Потому если Ху не напал на НАТО - то только потому что не может.
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18.03.2024 08:57 Відповісти
Сцить криса бункерна...
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18.03.2024 08:57 Відповісти
Вже ж показували симуляцію ядерного удару по расєйкє.
Ніякої третьої світової для вас не настане
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18.03.2024 08:57 Відповісти
це симуляція
навіть перша хвиля не вся долетить
другою та третьою може і не бути
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18.03.2024 09:09 Відповісти
Тільки учора на робочому місці обговорювали реальність сьогодення. І те що НАТО уже переступило поріг війни це також реальність. Події минулого тижня в Німеччині про це говорять. Не має сценарію для НАТО не воювати з кацапами
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18.03.2024 08:58 Відповісти
що саме і де переступило НАТО? ви маєте на увазіпалкі промови Макрона?
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18.03.2024 09:23 Відповісти
"В ядреном конфликте победителей не будет" - сказали китайцы.
"Нет, победит Украина" - ответили украинцы.
"Почему?"
"Потому что россии не будет".
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18.03.2024 09:01 Відповісти
Пацан почав биковати
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18.03.2024 09:04 Відповісти
пізно!
своєю ядрьодною єлдою він вже всім набрид, навіть європейцям
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18.03.2024 09:07 Відповісти
До пацана йому далеко,він звичайне старе *****.
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18.03.2024 09:07 Відповісти
Двійник озвучує те що йому наказує патрушев.щоб усі боялися і готує провокацію проти країн Балтії.з такою політикою вони довго не протримаються.
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18.03.2024 09:25 Відповісти
Знову треба стадо баранів лякати НАТО, все як совдепі.
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18.03.2024 09:04 Відповісти
***** Васіліч роздухарився гопник! Схоже що коли Патрушев подохне ця вся гебнява хуцпа почне сипатися?
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18.03.2024 09:04 Відповісти
Патрушев перший, хто хоче придушити буйла і поставити синулю
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18.03.2024 09:08 Відповісти
Звичайно,хоче придушити двійника але поки він йому потрібен.саме цікаве розпочнеться при формуванні нового уряду.
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18.03.2024 09:28 Відповісти
Це буде пі.да кацапів та ***** безо всяких кроків
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18.03.2024 09:04 Відповісти
Поки війна між НАТО і орками виключина. Тому що пострадає їхній спільний бізнес, а це невигідно нікому з них.
орки спочатку знищать Україну, а потім тільки війна буде в країнах Балтії і Польщі. Більше нічого не буде.
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18.03.2024 09:04 Відповісти
Яка нах світова-ХТО за куйла впишеться? Спровокує конфлікт і....запропонує перемовини.
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18.03.2024 09:06 Відповісти
Третя світова вже почалася, але зараз палає в Україні. Чи полум'я розгориться на весь світ залежить від світу.
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18.03.2024 09:07 Відповісти
Третя Світова закінчиться відразу після старту першої російської МБР Бо негайно по Москві вріжуть кілька термоядерних зарядів з ПЧ "Огайо" А без Москви Росія - "вершник без голови"
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18.03.2024 09:08 Відповісти
Так ви вважаєте шо як шо відірвати від тулоба дупу то росіянія сконає?
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18.03.2024 09:15 Відповісти
Дивлячись - яку саме частину "дупи" відірвать Он - "Київському м"яснику" (Ватутіну) лише одна куля в дупу попала - і лікарі не врятували
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18.03.2024 09:20 Відповісти
Так оту шо над плечами. Ту шо ви помилково назвали "головою".
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18.03.2024 09:21 Відповісти
Не займайся "словоблуддям"
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18.03.2024 09:22 Відповісти
Ви думаєте тільки США будуть бити по москвабаду?Якби французи першими не влупили!!!
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18.03.2024 09:24 Відповісти
А яка різниця?
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18.03.2024 09:27 Відповісти
Абсолютно без різниці.Що каменем по голові,що головою об камінь,головне щоб швидкість зіткнення була одинаковою!
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18.03.2024 10:55 Відповісти
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18.03.2024 09:09 Відповісти
Останні події на території Бєлгородської області наочно показують повний хаос і неспроможність російської сторони ефективно протидіяти власне зовнішньому фактору
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18.03.2024 09:13 Відповісти
Гопнік ***** любіт постращать публіку (понти колотіть).

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18.03.2024 09:10 Відповісти
Проблема в тому ЩО ДЕМОКРАТИЧНІ ЛІДЕРИ СВІТУ НЕ ЗНАЮТЬ МЕНТАЛЬНОСТІ ГОПНИКІВ , бо виросли без кгбистской культури.

тому гопник їх постійно бере на понт чи покупає чи розводить
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18.03.2024 09:17 Відповісти
Справа не в гопниках, а в невидимій агентурі Хабаду серед лідерів.
І вони диктують завчену безпомічність перед гопниками.
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18.03.2024 09:27 Відповісти
Цієї агентури і в Україні багато. Ниякоі процедури чистки нихто не пропонує
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18.03.2024 09:34 Відповісти
Чехи почали з ліквідації старої служби безпеки, і де вони сьогодні....
Гавел бувм мудра людина: "Краще 5 років помилок, ніж вічний саботаж".
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18.03.2024 09:38 Відповісти
Воєнний злочинець прутін, знає про свій кінець!

Жив грішно, і подохне смішно!! Ті хто убивцю охороняють, вони ж його і приберуть! Чаушеску з Каддафі, його уже чекають…
Слава Україні !!,
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18.03.2024 09:10 Відповісти
Якщо КНР, КНДР, Іран розпочнуть
тоді і буде
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18.03.2024 09:10 Відповісти
Сдохни, падло.
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18.03.2024 09:12 Відповісти
І шо, воно дума шо його ******** від шлюх кабаєвой та інших виживуть разом з ним?
Так вже починай, чого у такому разі відкладати?
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18.03.2024 09:14 Відповісти
Підлякує
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18.03.2024 09:14 Відповісти
Даром ти тужисься, *****. Захід без сумніву забеспечить нас і снарядами, і ракетами, і необхідною зброею, і буде капаць тобі, ***** і твоїй орді,
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18.03.2024 09:14 Відповісти
*****, не сцы, на Западе тоже есть ЯО!
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18.03.2024 09:18 Відповісти
Китайці не кацапи, вони розумніші. Подивилися на санкціїї введені проти рашки, скільки бабла на війну йде і вирішили не ввязуватися в військові конфлікти, щоб бабло не втрачати. Будуть спокійненько спостерігати, як здохне кацапстан, а потім тихенечко анексують територію від владивостока до Уралу!
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18.03.2024 09:20 Відповісти
Тому забезпечують рашку порохом та безпілотниками у промислових масштабах?КНДР -це китайське ДНР через яке йде постачання снарядів.
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18.03.2024 09:30 Відповісти
можуть спробувати анексувати якщо влада на рашці поміняється і кацапи спробують вийти з під китайського впливу.
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18.03.2024 10:17 Відповісти
Нічого не можу зрозуміть,а ви ц@пи с ким воюєте,вид казали що з НАТО,чи може з інопланетянами.
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18.03.2024 09:23 Відповісти
не розумію чому радіють люди в коментарях,для когось це забавки? такої риторики не було навіть під час протистояння срср та сша в минулому сторіччі...якийсь індукований масований психоз ,колективне божевілля на чолі з )(уйлом,а niд)(уйловники йому підігрують. Здогадайтеся куди полетять перші ядерні ракети для залякування НАТО...чому радіти не розумію
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18.03.2024 09:32 Відповісти
надеюсь что на нато
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19.03.2024 00:11 Відповісти
Там, за поребриком 100 відсотків- хвора країна. На початку 2000 х тисячних приїхав товариш із США і сказав, що на сленгу їхньому пу-тін, означає- тонко срати. Я на їхньму Рамблері і на ихнем собачем язике написав про це. Монітор, напевне, рік ядом мироточив. Це вже тоді було неадекватне суспільство!!!
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18.03.2024 09:34 Відповісти
Очконул бункерный малехо.
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18.03.2024 09:37 Відповісти
І кому цікавий словесний понос болотяного щура?
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18.03.2024 09:41 Відповісти
Я розумію, що кацапав повірити себе на...бати. Але вони ж вже з 2014 роки кричать на всю іванівську, що "ваюют с ната". Типу конфлік вже давно існує з їхніх піздл...вих **...льників. Тут і "нєгри на бЕтЕЕрах", і "кієвская празападная хунта", і "амєріканскіє наемнікі", і "натавскіє біалабараторіі с баєвимі камарамі і нє мєнєє апасними голубямі"... Знову ж таки, расія = 404. Тому царь всіх крєпасних, чекаємо коли ти своїм "дєсантнікам са пскова" віддаси наказ атакувати "логова НАТИ", почни з Аляски.
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18.03.2024 09:44 Відповісти
Якщо спалахне конфлікт між РФ та НАТО, світ буде ДОКЛАДАТИ МАКСИМУМ ЗУСИЛЬ , ЩОБ ЯКНАЙСКОРІШЕ ЗНИЩИТИ КРОВОЖАДНОГО СКАЖЕНОГО РАШИСТСЬКОГО ПСА.КОТРИЙ ВЧОРА ВЖЕР КУСОК ГРУЗІЇ.СЬОГОДНІ ЖЕРЕ уКРАЇНУ ,СКАЖЕНА С..КА.А ЗАВТРА ВІЗЬМЕТЬСЯ ЗА ЄВРОПУ, ЧИ ТО КАЗАХСТАН,
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18.03.2024 09:53 Відповісти
"Третя світова" не означає "ядерна". Воно лякає, але не наважується першим завдати удар. Тим більше ядеркою.
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18.03.2024 09:55 Відповісти
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18.03.2024 10:03 Відповісти
Якжеш це "парускі" - обмазатись гівном і кричати "нітрогайті міня!!!"...
Але мені здається, що людство давно вже придумало що з цим робити.
Навіть більше скажу, я впевнений, що перша мавпа, що взяла до рук палицю, зробила це для того, щоб ї*анути нею отаке гівняне ЧМО...
ЕВОЛЮЦІЯ *****...
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18.03.2024 10:26 Відповісти
А чого черевиком не погрожує світу ? Значить це блеф, а не третя світова. Замурують же демона у перший день .... світової. Назавжди. І бабло згниє не дочекавшись власника !
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18.03.2024 10:30 Відповісти
Яка там третя світова, про що воно меле і багато тупих західних політиканів також? Якщо НАТО візьметься за вирішення проблеми кардинально, то просто швидко рашка отримає 3,14здюлєй і на тому все скінчиться, ніякої третьої світової не буде, ніхто за рашку не впряжеться, навіть бєларускій трахтар, а Китай з ентузіазмом допоможе зачистити від гівна ісконно китайські території.
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18.03.2024 10:40 Відповісти
Світ доречі потроху втрачає страх коли бачить , що московія на 11 році війни не здатна захопити маленьку позаблокову країну ...
Вже Макрон почав підвищувати голос на ***** , а там далі піде і піде думаю за 2-3 роки буде розвʼязка
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18.03.2024 10:44 Відповісти
http://www.planeta.co.ua/tales/cockroach.php
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18.03.2024 11:27 Відповісти
Ванька Каїн та Петрушка 1 теж роздухарились на перемоги. Один перебив все своє оточення за поразки а другий після прутського полону змушений забути про царство планети бабуїнів. Х.,....їх вірний учень і йде по стопам до краху.
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18.03.2024 11:16 Відповісти
Все уже готовы к 3-й мировой, кроме америкосов сцикливых..... Старые пердуны много говорят, стращают, а первые визжат и к бункерам бегут. В старости жить хочется еще дольше, особенно когда бабла на 10 жизней. Как писал К.Маркс, рабам не чего терять, кроме "собственных цепей" рук. А рабов больше, чем господ. Страх постепенно пропадает....., к нему привыкаешь....
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18.03.2024 11:17 Відповісти
Вони не сцикливі, вони хитрі - варять жабу повільно.
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18.03.2024 11:28 Відповісти
Сам цього і бійся.
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18.03.2024 11:24 Відповісти
Не сцы василич, мы тебя не больно убьем.
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18.03.2024 12:21 Відповісти
 
 