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Атака дронами на Київщину: працювала ППО, без постраждалих та ворожих влучань

шахед

Вчора ввечері ворог у черговий раз атакував Київську область дронами-камікадзе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

Тривога тривала понад дві години. В області працювали сили ППО.

"Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалі відсутні. Дякуємо нашим силам ППО за вдалу роботу", - йдеться у повідомленні. 

Також читайте: У Київській області вночі працювала ППО

Оперативні служби продовжують роботу щодо фіксації наслідків ворожої атаки.

За даними Повітряних сил, загалом по Україні ППО знищила 17 "шахедів" з 22

Автор: 

Київська область (4087) ППО (3272) дрони (4892)


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