Атака дронами на Київщину: працювала ППО, без постраждалих та ворожих влучань
Вчора ввечері ворог у черговий раз атакував Київську область дронами-камікадзе.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
Тривога тривала понад дві години. В області працювали сили ППО.
"Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалі відсутні. Дякуємо нашим силам ППО за вдалу роботу", - йдеться у повідомленні.
Оперативні служби продовжують роботу щодо фіксації наслідків ворожої атаки.
За даними Повітряних сил, загалом по Україні ППО знищила 17 "шахедів" з 22.
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