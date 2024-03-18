Атака дронами на Київщину: працювала ППО, без постраждалих та ворожих влучань

Вчора ввечері ворог у черговий раз атакував Київську область дронами-камікадзе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

Тривога тривала понад дві години. В області працювали сили ППО.

"Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалі відсутні. Дякуємо нашим силам ППО за вдалу роботу", - йдеться у повідомленні.

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Оперативні служби продовжують роботу щодо фіксації наслідків ворожої атаки.

За даними Повітряних сил, загалом по Україні ППО знищила 17 "шахедів" з 22.