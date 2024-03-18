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Після виборів Путін ще більше зміцнився, все може стати набагато гірше, - глава МЗС Фінляндії Валтонен

путін

Міністр ЗС Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що російський диктатор Володимир Путін після виборів зміцнив позиції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bayerischer Rundfunk.

"Я думаю, що ми загалом продовжуємо недооцінювати Путіна і його силу. Ми повинні розуміти, що ситуація може стати набагато гіршою", - заявила Валтонен, коментуючи загрозу, яка виходить від Росії.

Вона також розкритикувала заяву лідера парламентської фракції СДПН Рольфа Мютценіха про можливе заморожування війни в Україні.

"Якщо ми на Заході намагаємося заморозити війну або стримуватися і сподіваємося, що це призведе до її закінчення, то ми просто помиляємося. Ви просто повинні встановити межі для таких лідерів як Путін. Ви повинні зупинити їх, тому що інакше вони не зупиняться", - наголосила міністр.

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Вона високо оцінила підтримку, яку Німеччина надає Україні, висловивши сподівання, що "Німеччина і надалі відіграватиме цю значнішу роль, не тільки в плані підтримки України, а й з метою подальшого розширення загальних сил стримування, спільної оборони".

Автор: 

путін володимир (24111) Фінляндія (1328)


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Топ коментарі
+7
Він може стати хорошим тобто в труні.
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18.03.2024 09:33 Відповісти
+7
Після виборів нічого не змінилось. Економіка ********** стабільно скочується в прірву. Рівень життя кацапського бидла падає. Влада ***** як була безмежною, так і лишається. Саме ***** старіє і шукає наступника який би гарантував йому "кефір і сортір" якомога далі від Гааги. В випадку поразки обміняє частину ********** на Далекому Сході на притулок в Китаї. Так що нам все оце бикувате вякання ***** вже звичне - "білий шум". "Нам своє робить" і головне, щоб *****стан не отримав передишку для накопичення військових засобів для чергових руйнівних "сво".
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18.03.2024 09:41 Відповісти
+5
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18.03.2024 09:43 Відповісти
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Він може стати хорошим тобто в труні.
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18.03.2024 09:33 Відповісти
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18.03.2024 09:43 Відповісти
Мавзолей... в мацкві однушка--
Для прієзжих - розкладушка...
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18.03.2024 09:45 Відповісти
перед смертью часто появляется несвойственная ситуации активность умирающего не исключение...
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18.03.2024 10:03 Відповісти
Якшо рашка чєлом б"є сцарю - то як інакше - крєпчає
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18.03.2024 09:33 Відповісти
Після виборів нічого не змінилось. Економіка ********** стабільно скочується в прірву. Рівень життя кацапського бидла падає. Влада ***** як була безмежною, так і лишається. Саме ***** старіє і шукає наступника який би гарантував йому "кефір і сортір" якомога далі від Гааги. В випадку поразки обміняє частину ********** на Далекому Сході на притулок в Китаї. Так що нам все оце бикувате вякання ***** вже звичне - "білий шум". "Нам своє робить" і головне, щоб *****стан не отримав передишку для накопичення військових засобів для чергових руйнівних "сво".
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18.03.2024 09:41 Відповісти
Потужна аналітика але далека від дійсності.а так хай думають що зміцнилася і більше нам допомагають.
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18.03.2024 09:47 Відповісти
Каких выборов? На расее за всю её историю никогда не было выборов
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18.03.2024 09:42 Відповісти
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18.03.2024 09:45 Відповісти
Останні дні Чаушеску. Так закінчуються диктатури. ФОТО, ВІДЕО
https://www.istpravda.com.ua/articles/4d165b98cca3a/
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18.03.2024 09:46 Відповісти
Непонятно с чего они это взяли? Сила Путина только в его возможностях, будут возможности - будет эскалация, не будет возможностей - не будет эскалации. А выборы так называемые тут совсем ни при чем.
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18.03.2024 09:48 Відповісти
Сіла фсбешної хунти закінчиться на черговому пердьожині
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18.03.2024 09:54 Відповісти
Наївні? Лукаві? Хіба на кацапії щось змінилося за останні 24 роки? 🤔
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18.03.2024 09:56 Відповісти
Де змінилося - якшо в Брудній Воді то Брудна Вода це не кацапстан ( так самі кацапи кажуть ), до речі - ви в нас тойво хохол чи просто не дуже розвинутий в книгочитанні?
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18.03.2024 10:38 Відповісти
Ви на запитання все таки не відповіли - до речі вам скіко рочків шановний ?
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18.03.2024 13:21 Відповісти
Стіко рочків а критичного мислення так і ненажили - бо якби мали критичне мислення то би знали шо любий індивід при тих нафтодолярах шо падали на кацапстан підняв шось там десь там ( правда чого не прибрали лайняні калюжі у Якутську ось це питання ).
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18.03.2024 13:38 Відповісти
Нагуляйте дрібку критичного мислення тоді і поспілкуємося ( наведу приклад - в Україні ніту нафтодолярів але і лайняних калюж ніту , і це при тому шо як дехто кричить шо ми найбідніша країна Європи ).
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18.03.2024 13:47 Відповісти
Ці вибори були для проформи.
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18.03.2024 10:04 Відповісти
Лапки к верху, Валтонен. Путин же такой страшный и сильный!...
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18.03.2024 10:25 Відповісти
Це була простенька піар-акція щоб показати що "позиції путіна зміцнились". Нічого спільного з реальністю.
Для довбайопів...
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18.03.2024 10:35 Відповісти
Очередное блеяние. А в это время у ЗСУ бонально не хватает снарядов, а в США эти снаряды утилизируют от переизбытка. Не говоря уже о АТАКАМС , абрамс и т.д.
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18.03.2024 11:07 Відповісти
еще как укрепится! и москали это скоро почувствуют на собственных шкурах.
они же хотели вернуть сталина, но там где сталин, там и берия с ежовым.
а там где они ....
московия начала расконсервацию советских концлагерей системы гулаг.
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18.03.2024 11:13 Відповісти
Путін зміцниться тільки тоді, коли країни визнають ці горе-вибори.
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18.03.2024 12:40 Відповісти
 
 