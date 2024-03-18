Після виборів Путін ще більше зміцнився, все може стати набагато гірше, - глава МЗС Фінляндії Валтонен

Міністр ЗС Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що російський диктатор Володимир Путін після виборів зміцнив позиції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bayerischer Rundfunk.

"Я думаю, що ми загалом продовжуємо недооцінювати Путіна і його силу. Ми повинні розуміти, що ситуація може стати набагато гіршою", - заявила Валтонен, коментуючи загрозу, яка виходить від Росії.

Вона також розкритикувала заяву лідера парламентської фракції СДПН Рольфа Мютценіха про можливе заморожування війни в Україні.

"Якщо ми на Заході намагаємося заморозити війну або стримуватися і сподіваємося, що це призведе до її закінчення, то ми просто помиляємося. Ви просто повинні встановити межі для таких лідерів як Путін. Ви повинні зупинити їх, тому що інакше вони не зупиняться", - наголосила міністр.

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Вона високо оцінила підтримку, яку Німеччина надає Україні, висловивши сподівання, що "Німеччина і надалі відіграватиме цю значнішу роль, не тільки в плані підтримки України, а й з метою подальшого розширення загальних сил стримування, спільної оборони".