У США почала роботу кампанія зі збору коштів для конгресменів, які підтримують Україну

У США розпочала роботу нова група активістів, яка отримала назву "Американська Україна". Організація збиратиме кошти для конгресменів, які виступають за підтримку України у війні з Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Засновником нової організації є Джед Санден, який раніше створив Kyiv Post - найстарішу англомовну газету України, раніше він був її власником.

"Ми хочемо зібрати гроші на підтримку конгресменів, які підтримують Україну", – сказав Санден у коментарі виданню The Hill. American Ukraine PAC прагне зібрати "гроші на їхні кампанії".

Для обох американських партій протягом наступних місяців організація планує зібрати кошти під час двадцяти заходів.

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"Українська громада має багато союзників у Конгресі, які підтримують нас і підтримують Україну. Ми зобов’язані підтримувати їхні виборчі кампанії", – сказав Санден.

Ключовим завданням для American Ukraine PAC буде підтримка так званої Групи підтримки України, яка включає більше 90 законодавців із двох коаліційних партій.

Наразі PAC "Американська Україна" заявила, що розпочала "успішний" збір коштів для конгресмена Брендана Бойла члена групи підтримки України в Конгресі.

PAC "Американська Україна" працюватиме над "поглибленням зв’язків із кандидатами в Палату представників і Сенат США, які просувають життєво важливий альянс між Сполученими Штатами та Україною", - повідомляє Санден.

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