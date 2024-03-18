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Новини
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У США почала роботу кампанія зі збору коштів для конгресменів, які підтримують Україну

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У США розпочала роботу нова група активістів, яка отримала назву "Американська Україна". Організація збиратиме кошти для конгресменів, які виступають за підтримку України у війні з Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Засновником нової організації є Джед Санден, який раніше створив Kyiv Post - найстарішу англомовну газету України, раніше він був її власником.

"Ми хочемо зібрати гроші на підтримку конгресменів, які підтримують Україну", – сказав Санден у коментарі виданню The Hill. American Ukraine PAC прагне зібрати "гроші на їхні кампанії".

Для обох американських партій протягом наступних місяців організація планує зібрати кошти під час двадцяти заходів.

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"Українська громада має багато союзників у Конгресі, які підтримують нас і підтримують Україну. Ми зобов’язані підтримувати їхні виборчі кампанії", – сказав Санден.

Ключовим завданням для American Ukraine PAC буде підтримка так званої Групи підтримки України, яка включає більше 90 законодавців із двох коаліційних партій.

Наразі PAC "Американська Україна" заявила, що розпочала "успішний" збір коштів для конгресмена Брендана Бойла члена групи підтримки України в Конгресі.

PAC "Американська Україна" працюватиме над "поглибленням зв’язків із кандидатами в Палату представників і Сенат США, які просувають життєво важливий альянс між Сполученими Штатами та Україною", - повідомляє Санден.

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Конгрес США (1236) США (23375) допомога і підтримка (1166)


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Топ коментарі
+4
Це як? На зарплатню їм збирають?
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18.03.2024 09:51 Відповісти
+4
Замість купляти Україні зброю.будемо спонсорувати американським конгресменам "дрінка"
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18.03.2024 10:03 Відповісти
+3
Наскільки я розумію лоббі це такий собі легальний хабар?
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18.03.2024 10:25 Відповісти
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Це як? На зарплатню їм збирають?
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18.03.2024 09:51 Відповісти
Це лоббі...
По чемодану кожній особі-
Демократія...
-Спалимо Техас...
Якщо вирішить Трампа партія...
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18.03.2024 10:05 Відповісти
Це деградація...
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18.03.2024 10:14 Відповісти
Наскільки я розумію лоббі це такий собі легальний хабар?
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18.03.2024 10:25 Відповісти
Ну, так...
Це ідея Бенжаміна Франкліна!
Триста років назад-

Грошей було мало-
Британія за яйця тримала-

Тож, питання стало клином-
В конституцію замисали-

Хто дасть чемодан-
Інвестицій...

Той і буде суддею-
Американської юстиції...
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18.03.2024 10:56 Відповісти
Ми зобов'язані підтримувати їхні виборчі кампанії", - сказав Санден Джерело:
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18.03.2024 10:36 Відповісти
це так як написано в тексті, почитай.
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18.03.2024 10:53 Відповісти
як скажете
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18.03.2024 09:58 Відповісти
Джізас...
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18.03.2024 10:02 Відповісти
Замість купляти Україні зброю.будемо спонсорувати американським конгресменам "дрінка"
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18.03.2024 10:03 Відповісти
А ти до чого тут, йлп? То звернення до американців.
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19.03.2024 03:19 Відповісти
Значить Ти протів того, щоб "американці" збирали гроші і купляли зброю,яка так потрібна для захисту України і її народу,япм?
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19.03.2024 10:02 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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18.03.2024 10:05 Відповісти
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18.03.2024 10:51 Відповісти
Походу пора банку відкривати для збору конгресменам на премії після голосування)
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18.03.2024 10:34 Відповісти
Я так понимаю это деньги на предвыборную компанию? Тогда это хорошо. Россия давно споснирует предвыборные компании конгресменов и потом мы удивляемся почему Джонсон не хочет ставить на голосование закон о военной помощи Украине. В США польностью законно и нормально спонсировать предвыборную компанию кандидата а он в ответ пролоббирует твои интересы. В Украине все то-же самое но только НЕЛЕГАЛЬНО:олигархат спонсирует почти весь состав ВР тем самым защищая себя и свой бизнес от налогов и расследований. А вы думали что наши депутаты работают за зарплату?)))))
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18.03.2024 10:36 Відповісти
Наскільки мені відомо,американський президент може напряму,без рішень Конгресу надавати допомогу Україні.Все інше,замилювання очей.Якщо задіяти логіку,судячи с заяв американської влади,що росія є загрозою національній безпеки США,то логічно було би якнайшвидше надати все необхідне Україні,але влаштовують цирк з спікером Конгресу Джонсоном,який блокує голосування за надання допомоги.Значить що,загрози для США немає з боку росії ,і американську владу влаштовує,що ЗСУ без *********** не може втримати свою землю
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18.03.2024 10:39 Відповісти
Наскільки тобі невідомо, Грошима в США розпоряджається конграс.
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19.03.2024 03:17 Відповісти
Розкажить мені будь ласка,чому ленд-ліз не запрацював?
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20.03.2024 13:11 Відповісти
Можно было бы одновременно отнимать деньги у тех, кто против.
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18.03.2024 10:42 Відповісти


Мечтаешь грабить кого-то??.
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19.03.2024 03:16 Відповісти


Наскільки я розумію лоббі це такий собі легальний хабар?_______________Не розумієте ви нічого в американському житті.
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19.03.2024 03:14 Відповісти
Головне, щоб розумів різницю між "лоббіюванням " і "легальний хабар" , яким до лампочки (БЕЗ РІЗНИЦІ)приналежність до тієї ,чи іншої держави.
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19.03.2024 10:06 Відповісти
 
 