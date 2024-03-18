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Новини Війна
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РФ "включила" всі тимчасово окуповані території України до Південного військового округу, - Андрющенко

ворог,кацап,русня,орк

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що, окрім поновлення військового обліку на ТОТ України, кілька тижнів тому відбулося переформатування військових округів під Росію.

Про це він розповів в ефірі Еспресо, інформує Цензор.НЕТ.

"Поки на окупованих територіях відбувається призов, це фактично скрита мобілізація під призовні заходи. Перша хвиля вже була восени на окупованих територіях, зокрема й у Маріуполі приблизно 53 чоловіків забрали. А от зараз воно почнеться моцно, саме тому вони нині уточнюють дані, бо під призов підпадають всі чоловіки від 18 до 30 років. Зрозуміло, де ми їх досить швидко побачимо. І цього разу буде дійсно дуже велика хвиля. Військовий облік поновлено, окрім цього поновлення відбулася ще одна річ, коли декілька тижнів тому були переформатовані військові округи у РФ", - повідомив радник міського голови Маріуполя.

За словами Андрющенка, тепер всі окуповані території України "входять" у Південний військовий округ РФ.

"Це означає, що призов йде абсолютно у рамках російської бюрократії. Якщо восени це було не так, сама по собі "ДНР", сама по собі "ЛНР" та інше, то на сьогодні це повністю централізований російський процес. Тобто це буде по-справжньому і без всіляких тестових режимів. Це означає, що всі чоловіки, наприклад, у Маріуполі від 18 до 30 років підпадають під призов, бо жодний з них не служив у російській армії. Ми про це попереджали, ось воно настало. Тепер Путін це може робити безоглядно та за абсолютної підтримки іншого населення", - резюмував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У РФ хочуть підвищити призовний вік до 50 років для іноземців, які отримали російське громадянство

Автор: 

окупація (6746) призов (433) мобілізація (3116) Андрющенко Петро (697)


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Топ коментарі
+9
"Радник міського голови Маріуполя" ??? Що це? Про що і з ким він радиться?! Чому цей радник не на фронті?!

"Петро Андрющенко народився 18 травня 1975 року у місті Маріуполь. Вищу освіту здобув у Донецькому училищі міліції, де навчався з 1992 до 1997 року."

Тобто він вже навіть вміє користуватися зброєю! ЧОМУ ЙОГО НЕ МОБІЛІЗУЮТЬ???!!!
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18.03.2024 09:53 Відповісти
+7
Маріуполь окуповано. З якого дива і за що держава платить зарплату меру Маріуполя і купі його радників? Це паразити і ухилянти!
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18.03.2024 09:47 Відповісти
+2
Ми про це попереджали, ось воно настало. "Зе зрадники" зробили все.по вказівці куйла.щоб настало те, про що вони попереджали.
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18.03.2024 09:57 Відповісти
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Долбо....би. як включили, так і виключите. ***** вже не довго залишилось.
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18.03.2024 09:44 Відповісти
*****, як таке, вже дохлий давно, можливо спалений і розвіяний. А замінювачів тримають до пори-часу. Тримають, бо ще багатьом ця війна дуже потрібна. А ось коли вона почне виходити з під контролю, тоді і похорони будуть і прозріння. Але це буде не скоро, особливо враховуючи руцьку упороту інфантильність.
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18.03.2024 09:52 Відповісти
Ще шість років, і вийде за терміном справжня Гальська війна Путіна в Україні. І кандидата на роль Брута в Росії поки не видно.
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18.03.2024 09:54 Відповісти
Маріуполь окуповано. З якого дива і за що держава платить зарплату меру Маріуполя і купі його радників? Це паразити і ухилянти!
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18.03.2024 09:47 Відповісти
"Радник міського голови Маріуполя" ??? Що це? Про що і з ким він радиться?! Чому цей радник не на фронті?!

"Петро Андрющенко народився 18 травня 1975 року у місті Маріуполь. Вищу освіту здобув у Донецькому училищі міліції, де навчався з 1992 до 1997 року."

Тобто він вже навіть вміє користуватися зброєю! ЧОМУ ЙОГО НЕ МОБІЛІЗУЮТЬ???!!!
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18.03.2024 09:53 Відповісти
Ми про це попереджали, ось воно настало. "Зе зрадники" зробили все.по вказівці куйла.щоб настало те, про що вони попереджали.
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18.03.2024 09:57 Відповісти
Довго не довго-це самому Господу тільки відомо,але мене будоражить така думка.Це хто будуть як ми повернемо території---ЗРАДНИКИ,і автоматично будуть попадати під статтю-зрада? Я не можу зрозуміти,зараз тікають,топляться,вени ріжуть-тільки щоб не йти на захист Батьківщини,а коли приходять кацапи,йдуть до їхніх лав і вбивають українців!!! Це якась нісенітниця,там їх ніхто не питає хочеш чи ні,а в нас приносять повістки,вони їх ігнорують,тікають,а коли їх ловлять то велика кількість населення стає на їх захист,не маєте права!! ШОК!!!!! Я не розумію,якщо ти УКРАЇНЕЦЬ,в тіх краях є де сховатись,пересидіти,зрозуміло що не один день,можливо якимось чином втекти,та в крайнім разі коли вже попав на передок,не вбивай,а збери чоловік 10 таких як сам,перестріляй кацапню(ну звісно,якщо там їх не багато) і драпай. Якщо хтось буде заперечувати,що так не можливо,мені на пам*ять спала розповідь одного афганця,який говорив,що там не було дідовщини і командири зачасту їли вмісті з солдатами,і не викаблучувались---бо боялись отримати пулю в спину.
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18.03.2024 09:58 Відповісти
Там ждуни, українці виїхали. Як виняток лишилися старі, та інваліди.
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18.03.2024 10:03 Відповісти
 
 