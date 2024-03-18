РФ "включила" всі тимчасово окуповані території України до Південного військового округу, - Андрющенко

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що, окрім поновлення військового обліку на ТОТ України, кілька тижнів тому відбулося переформатування військових округів під Росію.

Про це він розповів в ефірі Еспресо, інформує Цензор.НЕТ.

"Поки на окупованих територіях відбувається призов, це фактично скрита мобілізація під призовні заходи. Перша хвиля вже була восени на окупованих територіях, зокрема й у Маріуполі приблизно 53 чоловіків забрали. А от зараз воно почнеться моцно, саме тому вони нині уточнюють дані, бо під призов підпадають всі чоловіки від 18 до 30 років. Зрозуміло, де ми їх досить швидко побачимо. І цього разу буде дійсно дуже велика хвиля. Військовий облік поновлено, окрім цього поновлення відбулася ще одна річ, коли декілька тижнів тому були переформатовані військові округи у РФ", - повідомив радник міського голови Маріуполя.

За словами Андрющенка, тепер всі окуповані території України "входять" у Південний військовий округ РФ.

"Це означає, що призов йде абсолютно у рамках російської бюрократії. Якщо восени це було не так, сама по собі "ДНР", сама по собі "ЛНР" та інше, то на сьогодні це повністю централізований російський процес. Тобто це буде по-справжньому і без всіляких тестових режимів. Це означає, що всі чоловіки, наприклад, у Маріуполі від 18 до 30 років підпадають під призов, бо жодний з них не служив у російській армії. Ми про це попереджали, ось воно настало. Тепер Путін це може робити безоглядно та за абсолютної підтримки іншого населення", - резюмував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У РФ хочуть підвищити призовний вік до 50 років для іноземців, які отримали російське громадянство