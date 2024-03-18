Путін вкрав ще одні вибори, але Україну йому не вкрасти, - міністр оборони Британії Шеппс

Велика Британія працюватиме з союзниками над питання допомоги Україні.

Про це міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс повідомив у Твіттері (Х), інформує Цензор.НЕТ.

"Путін вкрав ще одні вибори, але Україну йому не вкрасти. Велика Британія працюватиме з нашими союзниками, щоб зупинити цього злодія, збільшуючи нашу колективну підтримку України. Як показує історія, ми повинні зупиняти диктаторів і автократів, інакше вони будуть красти ще більше", - наголосив він.

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