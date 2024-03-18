Путін вкрав ще одні вибори, але Україну йому не вкрасти, - міністр оборони Британії Шеппс
Велика Британія працюватиме з союзниками над питання допомоги Україні.
Про це міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс повідомив у Твіттері (Х), інформує Цензор.НЕТ.
"Путін вкрав ще одні вибори, але Україну йому не вкрасти. Велика Британія працюватиме з нашими союзниками, щоб зупинити цього злодія, збільшуючи нашу колективну підтримку України. Як показує історія, ми повинні зупиняти диктаторів і автократів, інакше вони будуть красти ще більше", - наголосив він.
Топ коментарі
+4 Red_Sky_On
показати весь коментар18.03.2024 09:56 Відповісти Посилання
+2 НБ
показати весь коментар18.03.2024 09:52 Відповісти Посилання
+2 Randall Flag #387882
показати весь коментар18.03.2024 09:52 Відповісти Посилання
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цапи самі йому віддали
навіть біженці від війни у Чехії стоять чергою проголосувати за *******
https://twitter.com/i/status/1769457363818352956
у них , то фальшивка , а не вибори !
Кремлівське одоробало вчора ,
знову себе призначив себе плєшивим сцарьом
для того , щоби лякати весь світ ядерною війною !
***** переміг ******-
Нагадив кремлівським анусом-
У черепи руських голів...
Мгм...
Можна просто простягти руку людині, яка тоне, а можна працювати над питанням допомоги їй.