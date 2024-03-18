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Новини
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Путін вкрав ще одні вибори, але Україну йому не вкрасти, - міністр оборони Британії Шеппс

путін

Велика Британія працюватиме з союзниками над питання допомоги Україні.

Про це міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс повідомив у Твіттері (Х), інформує Цензор.НЕТ.

"Путін вкрав ще одні вибори, але Україну йому не вкрасти. Велика Британія працюватиме з нашими союзниками, щоб зупинити цього злодія, збільшуючи нашу колективну підтримку України. Як показує історія, ми повинні зупиняти диктаторів і автократів, інакше вони будуть красти ще більше", - наголосив він.

Також читайте: Після виборів Путін ще більше зміцнився, все може стати набагато гірше, - глава МЗС Фінляндії Валтонен

Автор: 

Велика Британія (5661) вибори (6720) путін володимир (24111) Шеппс Грант (63)


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Топ коментарі
+4
Шо за маячня? У кого він вкрав ті вибори? Результат на 100% очикуваний, і те, що кацапня на болотах підтримує Пітуна - всим відомо. Єдине, що я не очикував, це що за нього намалюють такий відсоток підтримки. При чесному голосуванні він набрав-би не меньше 60% підтримки ватоголового населення.
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18.03.2024 09:56 Відповісти
+2
Не вкрав, а холуї подали "на блюдєчкє с голубой кайомочкой".
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18.03.2024 09:52 Відповісти
+2
Знов гучні заяви. Ви ж його все одно визнаєте легітимним...
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18.03.2024 09:52 Відповісти
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Не вкрав, а холуї подали "на блюдєчкє с голубой кайомочкой".
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18.03.2024 09:52 Відповісти
Чехи начебто знайшли ще 700000 тисяч снарядів для ЗСУ Отак можливо і обійдемось без милостей трампа.
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18.03.2024 10:01 Відповісти
Це чотири місяці не дуже інтенсивої кампанії. А потім що?
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18.03.2024 10:10 Відповісти
До речі, ракети для петріота ніхто окрім них нам не дасть. Навіть якщо у когось вони є, все одно потрібен їхній дозвіл. А балістику збивати можуть лише вони...
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18.03.2024 10:13 Відповісти
Знов гучні заяви. Ви ж його все одно визнаєте легітимним...
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18.03.2024 09:52 Відповісти
не вкрав
цапи самі йому віддали
навіть біженці від війни у Чехії стоять чергою проголосувати за *******
https://twitter.com/i/status/1769457363818352956
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18.03.2024 09:52 Відповісти
Якось пошустріще - бо путлєр на "виборах" сказав шо в Украіни вже кінчаються патрони
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18.03.2024 09:53 Відповісти
Как можно украсть то, чего не существует?
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18.03.2024 09:53 Відповісти
Шо за маячня? У кого він вкрав ті вибори? Результат на 100% очикуваний, і те, що кацапня на болотах підтримує Пітуна - всим відомо. Єдине, що я не очикував, це що за нього намалюють такий відсоток підтримки. При чесному голосуванні він набрав-би не меньше 60% підтримки ватоголового населення.
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18.03.2024 09:56 Відповісти
Кацапи не знають , що таке справжні вибори , бо те що відбувається
у них , то фальшивка , а не вибори !

Кремлівське одоробало вчора ,
знову себе призначив себе плєшивим сцарьом
для того , щоби лякати весь світ ядерною війною !
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18.03.2024 09:58 Відповісти
Це можна назвати фарсом...
***** переміг ******-

Нагадив кремлівським анусом-
У черепи руських голів...
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18.03.2024 09:59 Відповісти
Велика Британія працюватиме з союзниками над питання допомоги Україні

Мгм...
Можна просто простягти руку людині, яка тоне, а можна працювати над питанням допомоги їй.
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18.03.2024 09:59 Відповісти
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18.03.2024 10:43 Відповісти
***..... сколько же словоблудия.... Пусть лучше скажет ТОЧНО : Великобритания ПРИЗНАЕТ или НЕ ПРИЗНАЕТ ху.ло президентом Рашки. И Великобритания ДАСТ хотя бы 100 F- 16 или нет? Остальное бесконечный пустопорожний трёп.
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18.03.2024 11:01 Відповісти
 
 