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Новини
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"Вибори" президента РФ є фальсифікацією та трагічним фарсом, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

габріелюс,ландсбергіс

Литва вважає фальсифікацією президентські "вибори" у Росії, оскільки ця процедура не відповідала загальновизнаним стандартам демократії та верховенства закону.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу литовського МЗС.

За його словами, у Росії відбулися не вибори, а процедура імітації голосування в умовах безпрецедентних обмежень громадянських та політичних прав.

"Закон не може виникнути з несправедливості, а легітимність, шанована в міжнародному просторі, не може виникнути з примусу, гноблення та підробки", - наголосив Ландсбергіс.

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Він зазначив, що Литва вважає "вибори" президента РФ фальсифікованою процедурою, яка більше схожа на "трагічний фарс".

"Ця процедура не була ні справедливою, ні вільною, вона не відповідала загальновизнаним стандартам демократії та верховенства закону", - додав литовський дипломат.

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Автор: 

росія (66021) Ландсбергіс Габріелюс (214) Фейкові вибори (113)


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Топ коментарі
+2
Теперка ***** расстроітся, піде та повіситься.
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18.03.2024 10:05 Відповісти
+2
Якби ж то... Його упоротий електорат проголосував би за нього навіть і без фальсифікацій. І так само була б ібльшість голосів.

По суті, ці вибори засвідчили повну та безумовну підтримку народом росії війни в Україні. Ще один урок для тупого заходу - це не путінська війна, а війна всього російського народу...
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18.03.2024 10:09 Відповісти
+1
А ЩО В 3,14ДЕРАЦІЇ ПОЧИНАЮЧИ З 1917 РОКУ БУЛО ЩОСЬ ІНШЕ.АБО ЯКОСЬ ІНШЕ...???
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18.03.2024 10:00 Відповісти
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Трампушці скажи. Той скаже, що в цьому винний піаніст.
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18.03.2024 09:58 Відповісти
А ЩО В 3,14ДЕРАЦІЇ ПОЧИНАЮЧИ З 1917 РОКУ БУЛО ЩОСЬ ІНШЕ.АБО ЯКОСЬ ІНШЕ...???
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18.03.2024 10:00 Відповісти
Пригадую як старші ходили голосувати то вкидали бюлетні з вписаними раніше позначками. А виходячи прямували до буфету який завжди під час виборів туди привозили.
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18.03.2024 10:11 Відповісти
Саме через голосування на тимчасово окупованих територіях України, *****- фіктивний преп.здент. І саме на цьому мали б наполягати ВР та Бубачка у зверненні до світу.
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18.03.2024 10:02 Відповісти
Комуніст на другому місці.
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18.03.2024 10:04 Відповісти
Теперка ***** расстроітся, піде та повіситься.
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18.03.2024 10:05 Відповісти
Якби ж то... Його упоротий електорат проголосував би за нього навіть і без фальсифікацій. І так само була б ібльшість голосів.

По суті, ці вибори засвідчили повну та безумовну підтримку народом росії війни в Україні. Ще один урок для тупого заходу - це не путінська війна, а війна всього російського народу...
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18.03.2024 10:09 Відповісти
С победой на президентских выборах Путина поздравили главы КНДР, Венесуэлы, Боливии, Гондураса, Никарагуа, Мьянмы, Таджикистана и Узбекистана
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18.03.2024 10:14 Відповісти
Жив прутін, грішно, і подохне смішно! А цей балаган/шапіто, з вибором в камері пахана, на болоті мацкофскам, то для лохів, яким за 40+, щоб він їм енурезом лікував голови дурнуваті…
Слава Україні
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18.03.2024 10:17 Відповісти
але при цьому ***** ви всі визнаєте і будете називати президентом.
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18.03.2024 10:59 Відповісти
 
 