"Вибори" президента РФ є фальсифікацією та трагічним фарсом, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Литва вважає фальсифікацією президентські "вибори" у Росії, оскільки ця процедура не відповідала загальновизнаним стандартам демократії та верховенства закону.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу литовського МЗС.

За його словами, у Росії відбулися не вибори, а процедура імітації голосування в умовах безпрецедентних обмежень громадянських та політичних прав.

"Закон не може виникнути з несправедливості, а легітимність, шанована в міжнародному просторі, не може виникнути з примусу, гноблення та підробки", - наголосив Ландсбергіс.

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Він зазначив, що Литва вважає "вибори" президента РФ фальсифікованою процедурою, яка більше схожа на "трагічний фарс".

"Ця процедура не була ні справедливою, ні вільною, вона не відповідала загальновизнаним стандартам демократії та верховенства закону", - додав литовський дипломат.

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