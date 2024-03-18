У російському Бєлгороді вранці пролунали вибухи: Окупанти кажуть про роботу ППО. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Від самого ранку у російському Бєлгороді лунають вибухи, Міноборони окупантів заявило про "роботу ППО".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, о 7:33 у Бєлгородській області повідомили про ракетну небезпеку. Згодом у місті почали лунати вибухи. ЗМІ повідомляли про роботу ППО та падіння уламків від збитих снарядів на території промислової зони міста.

Водночас Міноборони РФ повідомило про нібито атаку реактивною системою залпового вогню RM-70 Vampire.

"Черговими засобами ППО десять реактивних снарядів знищено в повітрі над Бєлгородською областю", - додали в міністерстві країни-окупанта.

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