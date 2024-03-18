У російському Бєлгороді вранці пролунали вибухи: Окупанти кажуть про роботу ППО. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Від самого ранку у російському Бєлгороді лунають вибухи, Міноборони окупантів заявило про "роботу ППО".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, о 7:33 у Бєлгородській області повідомили про ракетну небезпеку. Згодом у місті почали лунати вибухи. ЗМІ повідомляли про роботу ППО та падіння уламків від збитих снарядів на території промислової зони міста.
Водночас Міноборони РФ повідомило про нібито атаку реактивною системою залпового вогню RM-70 Vampire.
"Черговими засобами ППО десять реактивних снарядів знищено в повітрі над Бєлгородською областю", - додали в міністерстві країни-окупанта.
Топ коментарі
+13 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар18.03.2024 10:31 Відповісти Посилання
+11 Maksim Perepelitca
показати весь коментар18.03.2024 10:10 Відповісти Посилання
+11 Web Sergii
показати весь коментар18.03.2024 10:14 Відповісти Посилання
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бачу справляються непогано, можна тільки лякати і не напружуватись
Цікаво чим збивають? С-400 чи "калашами"?
А ще в Чехії досить великий російський вплив, згадайте один із найбільших протестів в Європі де вимагали припинити постачати озброєння Україні. От саме на це росіяни й розраховують, пхаючи ці "вампіри" в кожну новину про обстріли.
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3603279-u-prazi-vidbuvsa-protest-proti-cinnogo-uradu-ta-dopomogi-ukraini-zmi.html
Кацапи такими повідомленнями лише виставляють себе на посміховисько , і збільшують до себе недовіру .
Ви послухайте, що кажуть на мітингах прихильники хамаз в США про Ізраіль, чи "виборці" Трампа про Україну - таке враження, що вони черпають інформацію виключно з російського тб.
https://proukrainu.blesk.cz/zabyrajtesja-v-svoju-krajinu-ne-povezu-taku-hydotu-kiljkist-antyukrajinsjkych-incydentiv-u-cechiji-zrostaje/ Кількість антиукраїнських інцидентів у Чехії зростає
Станом на зараз , у Чехії ніяких антиукраїнських мітингів немає .
Так, а я Вам про що кажу від самого початку:
"згадайте один із найбільших протестів в Європі де вимагали припинити постачати озброєння Україні"
А путін намагається відновити ці протести, бо люди які підтримували росію нікуди не поділись(навіть в Україні).
Протестів тому й нема , бо чехи не ведуться на цей кацапський розводняк про обстріл Бєлгорода їхніми " Вампірами . "
Якщо ***** хоче якоїсь реакції чехів - йому треба вигадувати щось більш схоже на правду .
В кацапії ніхто нічого не знає, воно їм нахєра - це десь далеко від дяревні Зауральські *****...