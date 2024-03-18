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У російському Бєлгороді вранці пролунали вибухи: Окупанти кажуть про роботу ППО. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Від самого ранку у російському Бєлгороді лунають вибухи, Міноборони окупантів заявило про "роботу ППО".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, о 7:33 у Бєлгородській області повідомили про ракетну небезпеку. Згодом у місті почали лунати вибухи. ЗМІ повідомляли про роботу ППО та падіння уламків від збитих снарядів на території промислової зони міста.

Водночас Міноборони РФ повідомило про нібито атаку реактивною системою залпового вогню RM-70 Vampire.

"Черговими засобами ППО десять реактивних снарядів знищено в повітрі над Бєлгородською областю", - додали в міністерстві країни-окупанта.

Читайте: "Сибірський батальйон" і РДК підняли свої прапори в с. Козинка Бєлгородської області: "Незабаром - у всіх містах та селах". ФОТО

Обстріл Бєлгорода
Обстріл Бєлгорода
Обстріл Бєлгорода
Обстріл Бєлгорода
Обстріл Бєлгорода
Обстріл Бєлгорода
Обстріл Бєлгорода

Автор: 

обстріл (29128) Бєлгород (512)


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Топ коментарі
+13
У чувака якась стара лада "восьмерка" розвалилась від старості, а списали на атаку дронів...
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18.03.2024 10:31 Відповісти
+11
Та дістали вже кацапи тим Вампіром . Ну як він може лупити по Бєлгороду , коли дальність стрільби в нього близько 20 км . А до Бєлгорода від кордону України - 40 . Хоч би головою своєю подумали .
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18.03.2024 10:10 Відповісти
+11
Блін.. На другій фотографії лада поржавіла від страху
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18.03.2024 10:14 Відповісти
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Тримають мокшів у тонусі. Хоча Білгороду попадає в 10000 разів менше ніж Харкову.
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18.03.2024 10:04 Відповісти
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18.03.2024 10:38 Відповісти
то рос ппо саме бомбить кацапів?
бачу справляються непогано, можна тільки лякати і не напружуватись
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18.03.2024 10:04 Відповісти
так, на світлині запчастина від С-300 ))
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18.03.2024 11:23 Відповісти
"Черговими засобами ППО десять реактивних снарядів знищено в повітрі над Бєлгородською областю", Джерело:

Цікаво чим збивають? С-400 чи "калашами"?
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18.03.2024 10:05 Відповісти
більше язиками..
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18.03.2024 10:09 Відповісти
У чувака якась стара лада "восьмерка" розвалилась від старості, а списали на атаку дронів...
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18.03.2024 10:31 Відповісти
на фото 122 мм калибр от пушки лежит ага поверим...
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18.03.2024 10:09 Відповісти
Може... то чим сбивають?
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18.03.2024 10:12 Відповісти
останнє фото на прийомке металобрухту
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18.03.2024 10:35 Відповісти
пташок шкода - вони завжди дуже страждають від такого звуків, від дурних людей
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18.03.2024 10:09 Відповісти
Та дістали вже кацапи тим Вампіром . Ну як він може лупити по Бєлгороду , коли дальність стрільби в нього близько 20 км . А до Бєлгорода від кордону України - 40 . Хоч би головою своєю подумали .
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18.03.2024 10:10 Відповісти
Вони це навмисно кажуть про Вампіра.Типу , ось подивіться, як Україна використовує західну зброю.
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18.03.2024 10:17 Відповісти
А в нас є суперпуперекстрамегавампир. Ці снаряди можуть бити на стопицот км
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18.03.2024 10:19 Відповісти
Бо на даний момент Чехія є одним із лобістів постачання зброї Україні - саме президент Павел є ініціатором закупівлі майже 1 млн снарядів для ЗСУ.
А ще в Чехії досить великий російський вплив, згадайте один із найбільших протестів в Європі де вимагали припинити постачати озброєння Україні. От саме на це росіяни й розраховують, пхаючи ці "вампіри" в кожну новину про обстріли.
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3603279-u-prazi-vidbuvsa-protest-proti-cinnogo-uradu-ta-dopomogi-ukraini-zmi.html
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18.03.2024 10:36 Відповісти
Але ж навіть найтупішому чеху який прочитає кацапську маячню , буде зрозуміло що кацапи брешуть , бо не може чеська рсзв Вампір обстрілювати Бєлгород . !!
Кацапи такими повідомленнями лише виставляють себе на посміховисько , і збільшують до себе недовіру .
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18.03.2024 11:05 Відповісти
Я вас прошу, хто буде розбиратися в таких дрібницях. В тій же Польщі українське зерно заборонено ввозити майже рік, а те що російське спокійно постачалось про це замовчували - пропаганда та гроші роблять свою справу.
Ви послухайте, що кажуть на мітингах прихильники хамаз в США про Ізраіль, чи "виборці" Трампа про Україну - таке враження, що вони черпають інформацію виключно з російського тб.
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18.03.2024 11:21 Відповісти
Ну не всі ж в Чехії такі вже - зовсім тупі барани . ! Щоб не не розуміти очевидного. ! Все ж таки - Чехія це не паРаша ,, де процент ідіотів і справді - перевищує процент адекватних .
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18.03.2024 11:38 Відповісти
Звісно не всі, але ж змогли зібрати фактично "антиукраїнські" багатотисячні протести?
https://proukrainu.blesk.cz/zabyrajtesja-v-svoju-krajinu-ne-povezu-taku-hydotu-kiljkist-antyukrajinsjkych-incydentiv-u-cechiji-zrostaje/ Кількість антиукраїнських інцидентів у Чехії зростає
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18.03.2024 11:51 Відповісти
П.С. Польщі теж не всі, але як виявилось достатньо кілька сот "активних" протестувальників щоб заблокувати кордон.
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18.03.2024 11:56 Відповісти
Протести про які ви говорите відбулися ще позаминулий рік , і були організовані ультранаціоналістами і евроскептиками . І лозунги там звучали не проти України , а проти ЄС і тодішньої чеської влади . Україну згадували так би мовити - за компанію .
Станом на зараз , у Чехії ніяких антиукраїнських мітингів немає .
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18.03.2024 12:02 Відповісти
Станом на зараз , у Чехії ніяких антиукраїнських мітингів немає

Так, а я Вам про що кажу від самого початку:
"згадайте один із найбільших протестів в Європі де вимагали припинити постачати озброєння Україні"
А путін намагається відновити ці протести, бо люди які підтримували росію нікуди не поділись(навіть в Україні).
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18.03.2024 12:09 Відповісти
Так я вам теж кажу що - ***** хоче відновити протести роблячи з чехів ідіотів . Але навряд чи їм це сподобається . Гадаю що навпаки , тільки більше розлютить . Навіть націоналістів .
Протестів тому й нема , бо чехи не ведуться на цей кацапський розводняк про обстріл Бєлгорода їхніми " Вампірами . "
Якщо ***** хоче якоїсь реакції чехів - йому треба вигадувати щось більш схоже на правду .
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18.03.2024 12:19 Відповісти
Та більшість не буде дивитись ттх зброї, та шукати Бєлгород на мапі. Коли б всі були такі розумні, то і війни не було б. Згадайте кормильців України з Донбасу, чи Ви вважаєте що таких дурнів нема там?
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18.03.2024 12:31 Відповісти
Хтось же обирає Орбана та Фіцо. Чи може кудись зникли прихильники "Альтернативи для Німеччини" чи польська "Конфедерація"? Ці люди та партії підтримують росію, але ж хіба не очивидно що путін веде загарбницьку війну, порушуючи Міжнародне право.
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18.03.2024 12:40 Відповісти
А ось і підвербження того про що я писав. І повірте за рік-два така статистика буде в більшості країнах які нам допомагають, росія використовує "свободу слова" та гроші для розповсюдження своєї пропаганди та наративів.

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21.03.2024 10:00 Відповісти
Блін.. На другій фотографії лада поржавіла від страху
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18.03.2024 10:14 Відповісти
А прикинь как водятел тех жигулей поржавел после прилёта
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18.03.2024 10:20 Відповісти
В районе седалища
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18.03.2024 10:29 Відповісти
Я в шоцi... У нас в старих дiдусiв такого немае...
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18.03.2024 11:19 Відповісти
лякають горобців і ворон
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18.03.2024 10:15 Відповісти
"Міноборони РФ повідомило про нібито атаку реактивною системою залпового вогню RM-70 Vampire.", а те, що RM-70 "Vampire" б'є на 20 км. кацапам ні про, що не говорить?
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18.03.2024 10:23 Відповісти
Це в нас вже діти у садочку знають ТТХ всіх основних артсистем, танків і літаків.

В кацапії ніхто нічого не знає, воно їм нахєра - це десь далеко від дяревні Зауральські *****...
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18.03.2024 11:10 Відповісти
Ушлый же у ржавого корыта хозяин! Наверное это он рассказал про установку Вампир стреляющую ...серной кислотой?
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18.03.2024 10:34 Відповісти
Тьфу ты! ДОШЛО! Хозяин ржавого корыта фотографируя доказательства обстрела в панике забыл, что фото не передаёт запах отложенной в машине кучи кирпичей!
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18.03.2024 10:36 Відповісти
А, може, то гівном обляпало...
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18.03.2024 10:36 Відповісти
Не-не-не. Вот та ржавая арка и стойка уж точно не от обстрела! Нас не проведешь!
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18.03.2024 10:36 Відповісти
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18.03.2024 10:41 Відповісти
Пора уже включить молодые республики БНР и КНР в состав Украины и ввести войска для их защиты.
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18.03.2024 10:42 Відповісти
тільки вату переселити за полярне коло ))
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18.03.2024 11:26 Відповісти
Кацапи схожі на полохливих дівчаток 🤣
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18.03.2024 18:59 Відповісти
Бьют то с Курска..только идиот не может єтого увидеть..С Курска то бьют то по Белгороду!..
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18.03.2024 21:44 Відповісти
 
 