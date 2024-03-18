Китай може взяти участь в українському саміті миру у Швейцарії, але не вірить, що тиск на РФ зупинить війну, - Bloomberg

Посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін не виключає, що КНР візьме участь в українському саміті миру у Швейцарії, який планують провести цієї весни, однак додав, що не вірить у надто велику зовнішньополітичну активність.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на інтерв'ю посла виданню Neue Zuercher Zeitung.

"Китай виступає за сприяння мирним переговорам і завжди був відданий цьому. І ми також представили стратегію політичного припинення конфлікту: необхідно поважати територіальний суверенітет усіх країн і дотримуватись Статуту ООН. Крім того, всі сторони повинні працювати над припиненням війни. Ми повинні запобігти погіршенню кризи або навіть виходу з-під контролю. Ми уважно стежимо за українською конференцією, яку прийматиме Швейцарія, і розглядаємо можливість участі", - сказав Ван Шіхтін.

Він вкотре від імені Китаю розкритикував санкції проти Росії, оскільки "вони не вирішать жодної проблеми".

"Односторонні санкції не можуть припинити конфлікт. Вони лише створюють нові проблеми. Тому Китай відкидає односторонні санкції, які не були схвалені Радою Безпеки ООН", - зазначив посол.

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На зауваження журналіста, що не тиснучи на Росію, Китай допомагає агресору, Ван Шіхтін сказав, що вважає цю критику Китаю невиправданою та дуже несправедливою, оскільки "Китай завжди підтримував мирні переговори".

На уточнення, чи підтримує КНР Росію військовими засобами, посол запевнив, що Китай "не підливає масла у вогонь і не наживається на цьому. … Китай не продає летальну зброю регіонам конфлікту та залученим сторонам".