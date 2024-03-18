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Новини
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Китай може взяти участь в українському саміті миру у Швейцарії, але не вірить, що тиск на РФ зупинить війну, - Bloomberg

ван,шіхтін

Посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін не виключає, що КНР візьме участь в українському саміті миру у Швейцарії, який планують провести цієї весни, однак додав, що не вірить у надто велику зовнішньополітичну активність.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на інтерв'ю посла виданню Neue Zuercher Zeitung.

"Китай виступає за сприяння мирним переговорам і завжди був відданий цьому. І ми також представили стратегію політичного припинення конфлікту: необхідно поважати територіальний суверенітет усіх країн і дотримуватись Статуту ООН. Крім того, всі сторони повинні працювати над припиненням війни. Ми повинні запобігти погіршенню кризи або навіть виходу з-під контролю. Ми уважно стежимо за українською конференцією, яку прийматиме Швейцарія, і розглядаємо можливість участі", - сказав Ван Шіхтін.

Він вкотре від імені Китаю розкритикував санкції проти Росії, оскільки "вони не вирішать жодної проблеми".

"Односторонні санкції не можуть припинити конфлікт. Вони лише створюють нові проблеми. Тому Китай відкидає односторонні санкції, які не були схвалені Радою Безпеки ООН", - зазначив посол.

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На зауваження журналіста, що не тиснучи на Росію, Китай допомагає агресору, Ван Шіхтін сказав, що вважає цю критику Китаю невиправданою та дуже несправедливою, оскільки "Китай завжди підтримував мирні переговори".

На уточнення, чи підтримує КНР Росію військовими засобами, посол запевнив, що Китай "не підливає масла у вогонь і не наживається на цьому. … Китай не продає летальну зброю регіонам конфлікту та залученим сторонам".

Автор: 

Китай (4695) саміт (789) Швейцарія (871) Формула миру (96)


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Топ коментарі
+5
Китайська влада була та залишаєжться владою брехливих та лицемірних покидьків-саме тому довіряти та мати справу з ними не варто...
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18.03.2024 10:14 Відповісти
+2
Якщо тиск на кацапів не зупинить війну,то просто потрібно кацапів знищити. Шантаж не може тривати вічно
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18.03.2024 10:28 Відповісти
+2
А могли би залишитися у виграші якби кацапів нагнули - але здається розрекламоване китайське планування на століття вперед це пусте місце, річ яка ніби є але свою функцію коли тре не виконує - як китайська стіна .
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18.03.2024 10:51 Відповісти
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погадайте на жасмине придурки узкопленочные.. желторотые...
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18.03.2024 10:10 Відповісти
росия это желудок а китай - позвоночник
нажмешь на желудок - болит позвоночник
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18.03.2024 11:46 Відповісти
Нагуя стіко старання, китайози? Я й без того вас ненавидів!
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18.03.2024 10:14 Відповісти
Китайська влада була та залишаєжться владою брехливих та лицемірних покидьків-саме тому довіряти та мати справу з ними не варто...
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18.03.2024 10:14 Відповісти
Поїдуть на саміт щоб розмити, зменшити тиск на мордор.
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18.03.2024 10:16 Відповісти
І як ви тиснете ? Якби не китай, рашисти давно би вже здались
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18.03.2024 10:27 Відповісти
Якщо тиск на кацапів не зупинить війну,то просто потрібно кацапів знищити. Шантаж не може тривати вічно
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18.03.2024 10:28 Відповісти
І чого це санкції односторонні.Кацапи відповіли дуже потужно - заборонили ж комусь приїзд на шопінг до оркостану.
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18.03.2024 10:31 Відповісти
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18.03.2024 10:32 Відповісти
а ви хоч намагалися?
спробуйте, а потім патякайте
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18.03.2024 10:39 Відповісти
А могли би залишитися у виграші якби кацапів нагнули - але здається розрекламоване китайське планування на століття вперед це пусте місце, річ яка ніби є але свою функцію коли тре не виконує - як китайська стіна .
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18.03.2024 10:51 Відповісти
Китаи в себе не вірить? -- ви ж *********** на роль всесвітнього гегемона
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18.03.2024 10:52 Відповісти
Так так, поки є всебічна підтримка кацапів
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18.03.2024 11:03 Відповісти
як можна вірити комунякам
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18.03.2024 11:35 Відповісти
 
 