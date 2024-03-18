Україна розраховує розпочати переговори щодо вступу до ЄС у першій половині 2024 року, - Шмигаль

Україна очікує, що переговори про вступ до Європейського Союзу розпочнуться в першій половині 2024 року.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю виданню Euractiv, повідомляє Цензор.НЕТ

"Ми чекаємо і хочемо отримати схвалення Європейської ради на її найближчому засіданні (цього тижня, - ред.) і вважаємо, що зможемо розпочати переговори про вступ у першій половині цього року", - сказав він.

Минулого тижня Європейська комісія направила державам-членам проєкт рамок переговорів про вступ України відповідно до рішення лідерів ЄС, ухваленого у грудні.

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"Ми сподіваємось, що наші європейські партнери схвалить його без будь-яких додаткових поправок, як пропонує Єврокомісія", - зазначив глава уряду.

За словами Шмигаля, президент Європейської ради Шарль Мішель назвав 2030 можливим цільовим роком для подальшого розширення ЄС.

"Але ми зробимо все можливе для України, щоб це сталося раніше, одразу після нашої перемоги", - наголосив прем'єр.

"Ми виконаємо нашу домашню роботу дуже швидко - я думаю, що це займе у нас не більше двох років", - додав Шмигаль.

Наступні кроки щодо вступу України до ЄС лідери держав Євросоюзу розглянуть на саміті цього тижня 21-22 березня.

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