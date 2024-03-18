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Україна розраховує розпочати переговори щодо вступу до ЄС у першій половині 2024 року, - Шмигаль

шмигаль

Україна очікує, що переговори про вступ до Європейського Союзу розпочнуться в першій половині 2024 року.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю виданню Euractiv, повідомляє Цензор.НЕТ 

"Ми чекаємо і хочемо отримати схвалення Європейської ради на її найближчому засіданні (цього тижня, - ред.) і вважаємо, що зможемо розпочати переговори про вступ у першій половині цього року", - сказав він.

Минулого тижня Європейська комісія направила державам-членам проєкт рамок переговорів про вступ України відповідно до рішення лідерів ЄС, ухваленого у грудні.

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"Ми сподіваємось, що наші європейські партнери схвалить його без будь-яких додаткових поправок, як пропонує Єврокомісія", - зазначив глава уряду.

За словами Шмигаля, президент Європейської ради Шарль Мішель назвав 2030 можливим цільовим роком для подальшого розширення ЄС.

"Але ми зробимо все можливе для України, щоб це сталося раніше, одразу після нашої перемоги", - наголосив прем'єр.

"Ми виконаємо нашу домашню роботу дуже швидко - я думаю, що це займе у нас не більше двох років", - додав Шмигаль.

Наступні кроки щодо вступу України до ЄС лідери держав Євросоюзу розглянуть на саміті цього тижня 21-22 березня.

Читайте також: Шмигаль: 100% членів ЄС підтримують вступ України. Дискусії можуть бути лише в деталях

Автор: 

членство в ЄС (1297) Шмигаль Денис (4645)


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Топ коментарі
+4
ну, розпочни...розпочни....Дурінь думкой багатіє
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18.03.2024 10:35 Відповісти
+4
А в грудні 2023, на початку 2024 - вже нє? А чого?
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18.03.2024 10:37 Відповісти
+3
Бо тягнуть час. Очікують, що ще трохи, і Європа закриє двері. Для України.
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18.03.2024 10:44 Відповісти
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ну, розпочни...розпочни....Дурінь думкой багатіє
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18.03.2024 10:35 Відповісти
А в грудні 2023, на початку 2024 - вже нє? А чого?
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18.03.2024 10:37 Відповісти
Бо тягнуть час. Очікують, що ще трохи, і Європа закриє двері. Для України.
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18.03.2024 10:44 Відповісти
Та ото ж. Паралельно і за НАТО візьмуться.
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18.03.2024 11:08 Відповісти
Судячи по бикуванню у Вільнюсі, вже взялись.
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18.03.2024 12:54 Відповісти
Євросоюз хоче побачити адекватний уряд України у першому півріччі 2024 року, з яким можна вести переговори.
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18.03.2024 10:38 Відповісти
І що ви реального зробили, для успішності цих переговорів?
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18.03.2024 10:42 Відповісти
Ви що, не дивитесь "єдиний марафє" і "вечірній хриплосик"? (що правда - я теж)
Там же стільки перемог і досягнень, що то не Україна має вести перемовини про вступ до ЄС та НАТО, а навпаки: ці організації повинні на колінах благати найвеличнішого і його 5-6 менеджерів приєднатися до України! От чес-слово! Спитайте у будь-якого зєлєбобіка - вони ж не збрешуть!
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18.03.2024 11:15 Відповісти
А ЩО ТИ ДЛЯ ЦЬОГО ЗРОБИВ? ШАРОВИКИ.
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18.03.2024 10:46 Відповісти
Ти краще зайнявся поставкою снарядів для ЗСУ та створення фортефікаційних споруд на фронті ,добре що є такі друзі як Петер Павел, а яка від вас користь ,як і від 5-6 менеджерів ?
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18.03.2024 10:46 Відповісти
Пропіарені розрахунки перемовин на початок весни, "бо ми вже все виконали", вже не в тренді? "Ми обіцяли виконати, ми обіцяємо виконати, ми будемо обіцяти виконати! Але нічого не виконуємо"
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18.03.2024 10:51 Відповісти
Унило
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18.03.2024 10:58 Відповісти
А що це за одяг на шмизі? У нас уже є воєнний кабмін чи кабмін воєнного стану? Я щось прогавив?

"Ми чекаємо...", "ми сподіваємось...", "ми зробимо..." (с) шмига
"Ми чекаємо...", "ми спостерігаємо...", "ми сподіваємось..." (с) Маркарова

Ситуації різні, результат один: "ми нічого не робили і не робимо, щоб покращити ситуацію. Може почнемо щось робити... колись... у майбутньому..." (але це не точно).

"Пачіму ми єщо нє в натє і ЄС?" (с)
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18.03.2024 11:12 Відповісти
В ЄС татарових,єрмаків, шмигалів і зелене шапіто не беруть. Вони про них знають більше за українців і в них немає марафону, а є розвідка і професійні аналітики.
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18.03.2024 11:23 Відповісти
вчора ти менеджер ахметова сьогодні ти "премʼєр" ...
ну то чого ми не в нато і єс думаю зрозуміло
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18.03.2024 13:01 Відповісти
 
 