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Якщо у воєнний час можна замінити головнокомандувача ЗСУ, то це ж стосується і президента, - Володимир Кличко

кличко,володимир

Український боксер Володимир Кличко заявив, що воєнний стан не повинен заважати виборам в Україні. Оскільки без виборів в Україні "будуть такі ж умови, як у Росії".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Focus online.

"Якщо у воєнний час можна замінити головнокомандувача ЗСУ, то це ж стосується і президента, так? Ми живемо в умовах воєнного стану - все централізовано контролюється: суд, міліція, ЗМІ. Але ми все ще демократія", - наголосив Кличко.

За його словами, не влада повинна командувати народом, а навпаки.

"Нам потрібні вибори, інакше у нас будуть такі ж умови, як у Росії", - додав він.

Дивіться: Володимир Кличко закликав президента МОК не допускати РФ на Олімпіаду: Росіяни – чемпіони у злочинах проти мирного населення

Автор: 

Зеленський Володимир (24332) Кличко Володимир (115) Залужний Валерій (726)


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Топ коментарі
+87
Якби ти знав Володю як зєля сере кирпичами під ліжком про свій кінець.....
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18.03.2024 11:07 Відповісти
+86
Мо-ло-дець!!!
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18.03.2024 11:07 Відповісти
+49
Якщо замінити Зелю, то гірше точно не стане.
Він джерело і уособлення всіх наших помилок і бід. Епогей піздецю , так би мовити.
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18.03.2024 11:09 Відповісти
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Тут все пояснює сам Володимир:
https://www.rbc.ua/rus/styler/volodimir-klichko-poyasniv-chomu-ne-gotoviy-1696076844.html Володимир Кличко зробив заяву про війну в Україні - відео | Стайлер (rbc.ua)
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18.03.2024 12:17 Відповісти
Звичайне боягузтво і словоблуддя. Слова ухилянта. Вважає себе "илітою", але ні на що не здатною крім мордобою.
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18.03.2024 12:58 Відповісти
А ти чого досі не на фронті? Добровольцем? Це ти з окопу строчиш?
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18.03.2024 12:21 Відповісти
З окопу, з окопу. Зараз в кожного свій окоп. Тільки в мене український окоп. Твій на український зовсім не схожий.
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18.03.2024 13:01 Відповісти
Усяке гівно ще буде вирішувати, українське чи ні.
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18.03.2024 15:26 Відповісти
Бо воюють не числом,а вмінням.Всіх неможливо поставити під штик.В другу світову німці брали в полон стотисячними масами,яким видали штик і на передову,а кулеметники божеволіли від того,що перестріляли тисячі,а тисячі і далі перли під їх кулемети.Та і вислів "чому ти(він) не на фронті-улюблений вислів зеботів-кремлеботів і не лише на Цензорі.Пишуть це,ніби їх таке абсолютно не торкається,чи тут,чи позаребриком.
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18.03.2024 12:34 Відповісти
Вам, подоляцьким потворам, Кличко як пилка в сраці.
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18.03.2024 13:23 Відповісти
Але якщо Стерненко чи Залужний відмовляться балотуватись то Зе знову набере 70+%
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18.03.2024 12:00 Відповісти
Є ще багато кандидатів. Кривоніс, Червінський, навіть той же Хоренко... Але треба хтось один. Нехай хоч жереб кидають
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18.03.2024 12:14 Відповісти
Стерненко людина пінчука тому на жпль система виживе знову ...
Єдина надія Залужний
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18.03.2024 12:30 Відповісти
Щоб зробити йому броню, не треба робити його "єдиним". Нація не може залежити від єдиної людини
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18.03.2024 12:57 Відповісти
Именно поэтому его и убрали из Украины "свi т за очi".
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18.03.2024 13:13 Відповісти
100%
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18.03.2024 12:16 Відповісти
а що, головнокомандувач це виборна посада??
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18.03.2024 12:24 Відповісти
Молодець Кличко.Це виклик.Означає,що не боїться і його слова слід розуміти відносно,а не напряму.Як на мене-це наступний президент(свого часу поступився Порошенку на виборах).
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18.03.2024 12:24 Відповісти
Віталій поступився,але оба,Володимир чи Віталій, гідні бути президентом.
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18.03.2024 12:51 Відповісти
шах, мат і нокаут!
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18.03.2024 12:32 Відповісти
Красавчик,логично,просто,адекватно.Уже пора начать открытое обсуждение этой темы - что лучше для страны,президент не избранный никем,а назначивший сам себя,потому что считает сам себя наилучшим или президент избранный частью избирателей.
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18.03.2024 12:43 Відповісти
А яка частина не буде обирати Президента ?
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18.03.2024 13:24 Відповісти
Те,кто не пожелает явиться на выборы.
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18.03.2024 13:35 Відповісти
з окопу ?
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18.03.2024 17:58 Відповісти
Ты подменишь,клоуны из квартала тебе помогут,на пару часов сменят сцену на окоп.
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18.03.2024 22:25 Відповісти
Очевидно, що якщо викинути гімно з хати, перестане смердіти.
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18.03.2024 12:51 Відповісти
Браво !
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18.03.2024 12:54 Відповісти
Воєнний час - з лютого 2014: дати окупації Крима. Були вибори у 2014 та й у 2019.
По Конституції вибори Президента повинні бути й у 2024.
Стаття 103: Президент обирається на п'ять років.
Стаття 108 лише про те, що Президент виконує обов'язки до вступу на пост новообраного Президента, тобто поки Президент є діючим - у межах п'ятирічного терміну.
Інакше - стаття 5: «…Ніхто не може узурпувати державну владу».
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18.03.2024 12:56 Відповісти
100%
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18.03.2024 13:01 Відповісти
І пам'ять у вас не дуже і Гуглом користуватись не навчились. Не було ніякого воєнного стану з 2014 року. В 2018 було введено на місяць та у 2022-му.
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19.03.2024 11:12 Відповісти
"Joe Cocker cf6bf912" > Мабуть Ви ще не невчились читати: мова про "воєнний час", тобто те, що війна в Україні йде з лютого 2014. Не плутайте поняття…
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19.03.2024 11:53 Відповісти
Нема такого поняття в Конституції "воєнний час". Не маніпулюйте.
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19.03.2024 11:59 Відповісти
Ви, зелены утирки, тільки про це можете помріяти.
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18.03.2024 13:21 Відповісти
Що робити, інших форумів нема. Все схоплено олігархами і контролюєцться. Навіть Українська правда
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18.03.2024 13:14 Відповісти
"Коней на переправе не меняют"(С) , но об ослах никто ничего не говорил.
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18.03.2024 13:10 Відповісти
Мовою байки-осли коней поміняли і то на переправі.А хто вибрав ослів-це мільйони мишей,яких виявилось найбільше в зеленому царстві,бо одна миша і один вовк-мали по одному голосу.Санітарів лісу виявилось явно замало супроти мишей.
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18.03.2024 15:48 Відповісти
Це так ! Пан Володимир має рацію !
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18.03.2024 13:22 Відповісти
- Пан має рацію...
- Ні... рація у сусіда, а в мене кулемет...
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18.03.2024 20:49 Відповісти
Подоляк своїх шавок спустив. Зразу видно, понабігало лайна продажного.
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18.03.2024 13:24 Відповісти
Як влучно сказав Володимир, як шо змогли замінити Генерала Залужного то цього нелоха як зеленський ми повинні замінити і тіки тоді ми зможемо перемохти рашистів🇺🇦💙💛
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18.03.2024 17:14 Відповісти
А що, Залужного теж через всеукраїнські вибори замінили?
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19.03.2024 11:00 Відповісти
меняйте на пороха, и этот кошмар закончится.
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18.03.2024 23:55 Відповісти
Він знає, як закінчити війну за 24 години?
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19.03.2024 10:58 Відповісти
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