Якщо у воєнний час можна замінити головнокомандувача ЗСУ, то це ж стосується і президента, - Володимир Кличко

Український боксер Володимир Кличко заявив, що воєнний стан не повинен заважати виборам в Україні. Оскільки без виборів в Україні "будуть такі ж умови, як у Росії".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Focus online.

"Якщо у воєнний час можна замінити головнокомандувача ЗСУ, то це ж стосується і президента, так? Ми живемо в умовах воєнного стану - все централізовано контролюється: суд, міліція, ЗМІ. Але ми все ще демократія", - наголосив Кличко.

За його словами, не влада повинна командувати народом, а навпаки.

"Нам потрібні вибори, інакше у нас будуть такі ж умови, як у Росії", - додав він.

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