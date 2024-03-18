Якщо у воєнний час можна замінити головнокомандувача ЗСУ, то це ж стосується і президента, - Володимир Кличко
Український боксер Володимир Кличко заявив, що воєнний стан не повинен заважати виборам в Україні. Оскільки без виборів в Україні "будуть такі ж умови, як у Росії".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Focus online.
"Якщо у воєнний час можна замінити головнокомандувача ЗСУ, то це ж стосується і президента, так? Ми живемо в умовах воєнного стану - все централізовано контролюється: суд, міліція, ЗМІ. Але ми все ще демократія", - наголосив Кличко.
За його словами, не влада повинна командувати народом, а навпаки.
"Нам потрібні вибори, інакше у нас будуть такі ж умови, як у Росії", - додав він.
Топ коментарі
+87 саша паламарчук
показати весь коментар18.03.2024 11:07 Відповісти Посилання
+86 Alex123QAlex123
показати весь коментар18.03.2024 11:07 Відповісти Посилання
+49 Ksenia VB
показати весь коментар18.03.2024 11:09 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.rbc.ua/rus/styler/volodimir-klichko-poyasniv-chomu-ne-gotoviy-1696076844.html Володимир Кличко зробив заяву про війну в Україні - відео | Стайлер (rbc.ua)
Єдина надія Залужний
По Конституції вибори Президента повинні бути й у 2024.
Стаття 103: Президент обирається на п'ять років.
Стаття 108 лише про те, що Президент виконує обов'язки до вступу на пост новообраного Президента, тобто поки Президент є діючим - у межах п'ятирічного терміну.
Інакше - стаття 5: «…Ніхто не може узурпувати державну владу».
- Ні... рація у сусіда, а в мене кулемет...