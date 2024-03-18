Думаємо, як не позбавити людей з інвалідністю догляду і закрити лазівку ухилянтам, - "слуга народу" Чернєв про законопроєкт щодо мобілізації

Наразі комітет ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки думає над тим, як забезпечити людей з інвалідністю необхідним доглядом і водночас перекрити лазівку для ухилянтів, які воліють скористатися нормою.

Про це заявив народний депутат, заступник голови профільного комітету Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу"), коментуючи положення законопроєкту про мобілізацію, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

"Ми почули проблему людей з інвалідністю і тих, хто їх доглядає. Зараз шукаємо формулу, при якій люди з інвалідністю не будуть позбавлені необхідного догляду. З іншого боку, ми маємо перекрити лазівку, якою користуються деякі ухилянти", - сказав він.

За словами нардепа, ухилянти знаходять людей з інвалідністю, і в однієї такої людини може бути, умовно кажучи, дев’ять доглядачів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет ВР з нацбезпеки не має остаточної позиції щодо термінів демобілізації військовослужбовців, - "слуга народу" Чернєв

"Цього не має бути. Повинен бути тільки один доглядач", - пояснив Чернєв.