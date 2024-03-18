Думаємо, як не позбавити людей з інвалідністю догляду і закрити лазівку ухилянтам, - "слуга народу" Чернєв про законопроєкт щодо мобілізації
Наразі комітет ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки думає над тим, як забезпечити людей з інвалідністю необхідним доглядом і водночас перекрити лазівку для ухилянтів, які воліють скористатися нормою.
Про це заявив народний депутат, заступник голови профільного комітету Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу"), коментуючи положення законопроєкту про мобілізацію, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.
"Ми почули проблему людей з інвалідністю і тих, хто їх доглядає. Зараз шукаємо формулу, при якій люди з інвалідністю не будуть позбавлені необхідного догляду. З іншого боку, ми маємо перекрити лазівку, якою користуються деякі ухилянти", - сказав він.
За словами нардепа, ухилянти знаходять людей з інвалідністю, і в однієї такої людини може бути, умовно кажучи, дев’ять доглядачів.
"Цього не має бути. Повинен бути тільки один доглядач", - пояснив Чернєв.
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а взагалі якщо порахувати що за 700 з гаком днів війни парламент збирався всього 100 разів, бо монобільшість десь тусила і рішала свої справи, то можна сказати вони ухиляються давно.
Сьогодні ухилянт, а завтра,- зрадник+коригувальник!!
18.03.2024 754 доба війни
15 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського….
А тепер - "Кожен з вас ухилянт". Прєлєстно...
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Або сідєлєц.
Чи ще одна ситуація. Жінка - інвалід. З чоловіком давно розлучилась, але є діти, син та донька. Батьки старі, доглядати за нею не можуть. Донька ще на початку повномасштабного вторгнення звалила за кордон, залишивши маму на брата, і повертатись наміру не має, бо вже там влаштувалась. Що пропонуєте робити?
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"Тіхо, гражданє! Чапай думать будєт!.." (с)
А кто такие "ухилянти"? "Ухилянтами" могут быть только те, кто уже давали присягу и отказываются ее выполнять, брать повестку и т.д. ! Все остальные не "ухилянти" , а обычные мирные граждане , которые имеют полное право действовать по формуле Зеленского - "Я вам ничего не должен! Я должен только своим родителям!"( так он заявил в январе 2019 года журналистам программы "Схемы" ).
Мільярдеру 47 років, тому він призовного віку.
Керівник компанії «Транс-Соджус» підтвердив, що Поліщук працевлаштувався в його компанію водієм вантажівки.
Це було влаштовано. Був випробувальний термін, але він не впорався з роботою, тому його звільнили.