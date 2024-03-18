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Думаємо, як не позбавити людей з інвалідністю догляду і закрити лазівку ухилянтам, - "слуга народу" Чернєв про законопроєкт щодо мобілізації

військовий,мобілізація,квиток

Наразі комітет ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки думає над тим, як забезпечити людей з інвалідністю необхідним доглядом і водночас перекрити лазівку для ухилянтів, які воліють скористатися нормою.

Про це заявив народний депутат, заступник голови профільного комітету Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу"), коментуючи положення законопроєкту про мобілізацію, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

"Ми почули проблему людей з інвалідністю і тих, хто їх доглядає. Зараз шукаємо формулу, при якій люди з інвалідністю не будуть позбавлені необхідного догляду. З іншого боку, ми маємо перекрити лазівку, якою користуються деякі ухилянти", - сказав він.

За словами нардепа, ухилянти знаходять людей з інвалідністю, і в однієї такої людини може бути, умовно кажучи, дев’ять доглядачів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет ВР з нацбезпеки не має остаточної позиції щодо термінів демобілізації військовослужбовців, - "слуга народу" Чернєв

"Цього не має бути. Повинен бути тільки один доглядач", - пояснив Чернєв.

Автор: 

люди з інвалідністю (262) мобілізація (3116) Чернєв Єгор (122)


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Топ коментарі
+42
Зеля ухилився, бо він інвалід по розуму. Єрмак ухилився бо доглядає за інвалідом.
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18.03.2024 11:06 Відповісти
+17
Як завжди тупий совок думає в протилежний бік, замість того щоб думати як заохочувати людей мобілізуватись. Ідіоти вважають що наловлять армію примушених ухилянтів, яка буде захищати їхні статки.
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18.03.2024 11:54 Відповісти
+16
після завершення повноважень ВР так можна вважати згідно закону
а взагалі якщо порахувати що за 700 з гаком днів війни парламент збирався всього 100 разів, бо монобільшість десь тусила і рішала свої справи, то можна сказати вони ухиляються давно.
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18.03.2024 11:08 Відповісти
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18.03.2024 11:04 Відповісти
А депутати - УХИЛЯНТИ ?
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18.03.2024 11:06 Відповісти
після завершення повноважень ВР так можна вважати згідно закону
а взагалі якщо порахувати що за 700 з гаком днів війни парламент збирався всього 100 разів, бо монобільшість десь тусила і рішала свої справи, то можна сказати вони ухиляються давно.
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18.03.2024 11:08 Відповісти
Они все инвалиды умственного труда и тяжелой потери совести.
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18.03.2024 13:14 Відповісти
Зеля ухилився, бо він інвалід по розуму. Єрмак ухилився бо доглядає за інвалідом.
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18.03.2024 11:06 Відповісти
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18.03.2024 11:11 Відповісти
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18.03.2024 11:13 Відповісти
Складається враження, що доглядачі за батьками-інвалідами - це останній ресурс Зельца у війні. Вся Зе-бригада думає як їх відправити на фронт! Пропоную рішення - до кожного інваліда прикріпити доглядача-молодика віком 18-25 років, а доглядача-старичка - на фронт. Як вам таке - шах і мат, зеледурні!)))
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18.03.2024 18:16 Відповісти
Ну то закривайте лазівку для 95кагалу. Чи там всі розумові дебіли
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18.03.2024 11:10 Відповісти
ухилянти в законі закривають лазівки
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18.03.2024 11:21 Відповісти
Ухилянт думає як "закрити лазівку" звичайним людям, за кошти яких цей ухилянт отримує зарплату, надбавки, компенсації, пільги і тд
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18.03.2024 11:25 Відповісти
А так же требую от властей обяснения логики етого закона. Зачем выпускаете *многодетных* отцов за границу под видом беженцев если отец выезжает а его дети при етом остаются в Украине под обстрелами и на шее украинского государства? Хоть логику включите, от кого реально етот папаша бежит и кому вы помогаете? А так же почему етот так называемый многодетный отец не может скажем если не на фронте так в тылу работать на военном предприятии?
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18.03.2024 11:37 Відповісти
Багатодітним більше компенсації платити у разі смерті батька на війні. Ніякого альтруїзму тільки меркантильність.
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18.03.2024 20:11 Відповісти
Протів всєх дєтєй уже возбуждєни уголовниє дєла.
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18.03.2024 12:38 Відповісти
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18.03.2024 13:43 Відповісти
Точьно! Дєті лєйтенанта Шмідта.

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18.03.2024 13:50 Відповісти
Мало того что отцы выезжают так еще и детей вывозят. Некому же будет батрачить в неньке.
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18.03.2024 12:50 Відповісти
От негідники. Сміють про своє і благополуччя сім'ї думати, замість того щоб помирати за щасливе багате дитинство дітей і онуків Зеленського і його команди.
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18.03.2024 20:12 Відповісти
Аристович та Резніков теж ухилянти, а колишній начальник штабу України та Залужний не придатні до військової служби.
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18.03.2024 11:33 Відповісти
Головне, щоб не забули про нардепів ВРУ!! Вони теж громадяни України і Зобов'язані захищати Україну! А всі оті «забалакування цього питання» то все ухиляння їх особисте, як і Зеленського від захисту України!!
Сьогодні ухилянт, а завтра,- зрадник+коригувальник!!

18.‎03.‎2024 754 доба війни

15 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського….
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18.03.2024 11:46 Відповісти
Всі депутати теж ухилянти, термін на який їх обирали люди сплив, а відстрочки для минулих держдепів у нас не має.
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18.03.2024 11:49 Відповісти
Раніше який був наратив від Зєлі? - "Кожен з вас президент". (с)

А тепер - "Кожен з вас ухилянт". Прєлєстно...

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18.03.2024 14:02 Відповісти
Як завжди тупий совок думає в протилежний бік, замість того щоб думати як заохочувати людей мобілізуватись. Ідіоти вважають що наловлять армію примушених ухилянтів, яка буде захищати їхні статки.
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18.03.2024 11:54 Відповісти
грошей ніц нема, тому залишився батіг..
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18.03.2024 15:28 Відповісти
отсрочек на такие кейзы не дают. Просто не принимают документы. Спросите любого адвоката. Нет таких случаев.
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18.03.2024 11:58 Відповісти
І знову все буде через жопу єрмачка
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18.03.2024 12:24 Відповісти
Тут один мудрый "********" писал, что нада мужиков на фринт, а за хворым родычем будет сиделка. Будь ты проклят мудила, кто такое "шептанул" Знаем мы этих сиделок в лучем случае щелбаны будет больному давать, в худшем ******* чтонибудь из хаты
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18.03.2024 12:56 Відповісти
за хворым родычем будет сиделка
*********
Або сідєлєц.

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18.03.2024 14:12 Відповісти
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19.03.2024 06:34 Відповісти
Вірно, думайте... З такою зарплатнею та привілеями можна не поспішати.
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18.03.2024 12:57 Відповісти
Перше, що робить "сідєлка" - забирає у хворого картку для виплат з ПІНом.
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18.03.2024 13:01 Відповісти
и много этот горе воен навоюет зная что его родич в опасносте?
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18.03.2024 13:07 Відповісти
Завдання таких "воєнів" - збільшити витрати ворожих *********** в одиницю часу. Ніякої іншої користі від них нема.
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18.03.2024 13:13 Відповісти
так никто от ****************** и не ожидал другой стратегии. завалим фронт мясом
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18.03.2024 13:15 Відповісти
Вот все вот эти нафронтницы и нафронтники, когда ты этим тупорылым амебам доказываешь на пальцах, что когда депутаты и их дети, менты, плокулолы, сбвушники, дбровцы, и остальная сволочь, пойдут на фронт, то война закончится на следующий день - они апелируют шо ты мудак и иди у тцк как вся вот эта ******* там окажется, поверьте, война кончится
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18.03.2024 13:05 Відповісти
Тут нема про що думати, за інвалідами мають догладити лише жінки, всіх хто покинув лави ЗСУ по цій лазійці повернути на фронт.
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18.03.2024 13:09 Відповісти
а если некому, ну только один человек у больного остался, тогда что?
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18.03.2024 13:10 Відповісти
Ну, мабуть, треба лишити виключно першу ступінь спорідненості. Тоді питання відпадуть самі. Ці люди згідно сімейного кодексу зобов'язані піклуватися. Усих інших розглядати призовною комісією в індивідуальному порядку з правом оскарження у вищіх інстанціях.
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18.03.2024 13:20 Відповісти
А якщо немає жінок, зобовʼязаних доглядати? Уявимо ситуацію, коли у чоловіка є дружина з інвалідністю, дітей немає або вони неповнолітні, а батьки дружини вже старі і не здатні доглядати її, а можливі і померли давно. Хто буде її доглядати?

Чи ще одна ситуація. Жінка - інвалід. З чоловіком давно розлучилась, але є діти, син та донька. Батьки старі, доглядати за нею не можуть. Донька ще на початку повномасштабного вторгнення звалила за кордон, залишивши маму на брата, і повертатись наміру не має, бо вже там влаштувалась. Що пропонуєте робити?
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18.03.2024 13:36 Відповісти
Нічого не робити? Ну, ви прям розкрили стратегічний план Зеленського. )))

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18.03.2024 14:25 Відповісти
Ботан, так може ще й інвалідів мобілізовувати бо прийдуть кацапи? Якби у тебе, ідіота, був у сім'ї рідний інвалід, і у нього крім тебе нікого не було, ти б заскулило б як щеня якби з тобою обійшлися так як ти пропонуєш. І не треба тут розповідати про сиділок. Ти б свою матір чи іншу рідну людину чужій незрозумілій сиділці не довірив би.
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18.03.2024 14:33 Відповісти
багатії і здорові бики завжди безжалісні.
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18.03.2024 18:03 Відповісти
За день световой минимум 400 гр, за сутки по хорошему 600 гр. Работают так обычно три сиделки вместе, берут 2-3 инвалидов. В среднем надо реально только на оплату сиделки 13-15 тыс гр! Без еды, лекарств, оплаты жилья. Реально штука зелени в месяц. Данные реальны.
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19.03.2024 07:30 Відповісти
Ти чекаєш?
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18.03.2024 17:30 Відповісти
Нікого я не чекаю, але якщо не буде кому воювати, то прийдуть незалежно від нашого бажання.
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18.03.2024 19:15 Відповісти
Так роби щось. Щоб не прийшли. Я робив. Зараз інвалід. Ти інвалід?
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18.03.2024 19:44 Відповісти
як добре, що я заховався.
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19.03.2024 02:45 Відповісти
Арантар - это временно. Куда можно спрятаться в подводной лодке ?
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19.03.2024 07:49 Відповісти
"Думаємо" ,а що є чим думати??? Бо там де повинна бути голова для "думання" виросла жирна попа. Як вже осточортіло читати--"ми думаємо", "ми обговорили" , "ми плануємо" ,маємо план А Б В", скликаємо форум" "буде каоліція" і т.п. Фронту потрібні підготовлені воїни,потрібно озброєння,потрібні ракети,патрони,снаряди. ,а в нас одні видосики,піар і базікання.
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18.03.2024 13:11 Відповісти
ми ******** (с) Арєстовіч
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18.03.2024 13:13 Відповісти
Щоб слугі так потужно закривали лазійки в своїй корупції , як вони стараються для мобілізованих.
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18.03.2024 13:22 Відповісти
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18.03.2024 13:25 Відповісти
Наразі комітет ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки думає над тим, як забезпечити людей з інвалідністю необхідним доглядом Джерело:
***********
"Тіхо, гражданє! Чапай думать будєт!.." (с)

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18.03.2024 13:42 Відповісти
Краще б думали, як мир в Україну повернути...
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18.03.2024 14:56 Відповісти
як це ще влада не запропонувала як у спартанців послуг по "соціальній" евтзаназії хворих людей..вони ж тягар для держави пенсії плати реабілітації догляданти ухилянти ...
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18.03.2024 15:36 Відповісти
Чого ж? Навіть на Цензорі зустрічаються коментатори, що розказують про "баласт".
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18.03.2024 16:00 Відповісти
Ага думайють вони, думають як відкрити мільйон приватних "незалежних" клінік, які будуть "підверджувати" інвалідність, тобто ще раз зістригти з "інвалідів" грошенят, усіж розуміють що купити собі інвалідність спроможна людина в якої є від 10к євро, і в зільоних аж свирбить що то одноразовий платіж
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18.03.2024 19:13 Відповісти
" ... ми маємо перекрити лазівку, якою користуються деякі ухилянти" .
А кто такие "ухилянти"? "Ухилянтами" могут быть только те, кто уже давали присягу и отказываются ее выполнять, брать повестку и т.д. ! Все остальные не "ухилянти" , а обычные мирные граждане , которые имеют полное право действовать по формуле Зеленского - "Я вам ничего не должен! Я должен только своим родителям!"( так он заявил в январе 2019 года журналистам программы "Схемы" ).
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18.03.2024 19:22 Відповісти
Паскуда, ти сам ухилянт!
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18.03.2024 19:35 Відповісти
Мільярдер Віктор Поліщук, власник "Ельдорадо", під час повномасштабної війни виїжджав за кордон як волонтер та водій вантажівки, хоча жодного вантажу не привіз із собою.

Мільярдеру 47 років, тому він призовного віку.

Керівник компанії «Транс-Соджус» підтвердив, що Поліщук працевлаштувався в його компанію водієм вантажівки.

Це було влаштовано. Був випробувальний термін, але він не впорався з роботою, тому його звільнили.
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18.03.2024 20:53 Відповісти
***** б вам би хто битою закрив, чмошники людожери
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19.03.2024 00:56 Відповісти
Цікаво скільки дітей або внуків воюють воюють депутатів ВРУ?
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19.03.2024 05:58 Відповісти
Темні часи охоплюють нас…
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19.03.2024 07:42 Відповісти
 
 