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Новини
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Лідери Китаю, КНДР та Ірану вже привітали Путіна з "перемогою" на президентських "виборах"

путін

Російського диктатора Володимира Путіна починають вітати із "перемогою" на так званих "виборах президента РФ".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило пропагандистське видання РИА Новости.

Так, російського диктатора привітав президент Ірану Ібрагім Райсі, лідер КНДР Кім Чен Ин та голова Китаю Сі Цзіньпін.

МЗС Китаю також привітало Путіна із перемогою на так званих виборах та висловило впевненість, що "відносини Росії і КНР продовжать розвиватися".

Також із "переобранням" диктатора Путіна привітав лідер Венесуели Мадуро, президент Нікарагуа Данієль Ортега та лідер Узбекистану Шавкат Мірзійоєв.

Зазначимо, що наразі голоси виборців остаточно не підраховано.

Читайте: Путін вкрав ще одні вибори, але Україну йому не вкрасти, - міністр оборони Британії Шеппс

Автор: 

Іран (2067) Китай (4695) КНДР (1250) путін володимир (24111) Фейкові вибори (113)


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Топ коментарі
+5
рашка опинилась там де й мала бути
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18.03.2024 11:01 Відповісти
+5
вісь зла
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18.03.2024 11:03 Відповісти
+5
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18.03.2024 11:23 Відповісти
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рашка опинилась там де й мала бути
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18.03.2024 11:01 Відповісти
Три ****** кореец китаешка перс праздравили четвертого а бульбафюрер не не праздравил до сих пор...ну на подхоже такое же ********* Орбанка Фиця Пися..Кубинские ***** нигерские зоопарки африки..
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18.03.2024 11:21 Відповісти
Китай тупий, і це добре
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18.03.2024 11:02 Відповісти
вісь зла
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18.03.2024 11:03 Відповісти
Ну і компанія зібралася. Вісь зла. Будем корчувати.
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18.03.2024 11:03 Відповісти
Копать! Ортега ще живоє. Я ще маленькій був, ще дорогого Леоніда Ілліча не поховали, а ця Ортега кожен день в телевізорі США стусанів давала.
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18.03.2024 11:59 Відповісти
той привітав в четвер ще у 2022-му році.
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18.03.2024 11:16 Відповісти
Вітати треба кожного дня. Це так приємно. І кремлівські чиновники одразу стають чемними та услужливими. Лепота, БЛІН, лепота
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18.03.2024 11:50 Відповісти
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18.03.2024 11:04 Відповісти
Впевнений, що ще вчора привітали 😆
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18.03.2024 11:05 Відповісти
Який презедент такі і друзі ,ізгої терористи підтримують ,найбільшого злочинця терориста путіна ,світове зло обєднуєтся.
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18.03.2024 11:07 Відповісти
Тільки тому, що цивілізований світ обісрався. Інакше б це зло сиділо під шконкою тихенько.
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18.03.2024 13:26 Відповісти
Друзяки в основном- не словяне, странно как то....
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18.03.2024 11:08 Відповісти
Скажи кто твои друзья и я скажу кто ты
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18.03.2024 11:08 Відповісти
Их и всех кто их поддерживает типо Орбана, Фицо и тд, еще на заседаниях ООН нужно вместе садить чтобы все видели отбросов и социопатов етого мира. Интересная картина получится. Голосуешь за етих мразей пересаживайся в их клуб. И тогда всем другим станет ясно кто ты есть. Посмотрим как к ним еще Трамп присядет.
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18.03.2024 11:13 Відповісти
Ти маєш на увазі відвести їм спеціальний вугол біля параші у сесійній залі ООН?
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18.03.2024 11:40 Відповісти
***** переміг сам себе?

Китай в шоці... така несподіванка!

Іран не очікував-
Африка... мовчала з ****** в щоці...

Горіли лиш НПЗ...
По три за день... з ранку...
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18.03.2024 11:10 Відповісти
Пох ..
Головне щоб його - Буданов " привітав " ,, або Малюк . Ще одним спаленим заводом , або потопленим кораблем .
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18.03.2024 11:12 Відповісти
Краще нагордити статуеткою )
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18.03.2024 13:49 Відповісти
Всі ті хто вписується за *уйла.
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18.03.2024 11:12 Відповісти
Шось вони припізнились
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18.03.2024 11:12 Відповісти
Молодец. Выделить ему в благодарность за ето в москве целую 16-ти етажку чтобы сам с кумом поштукатурили
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18.03.2024 11:16 Відповісти
Что ето ты мне показываешь? Фотки с северной кореи? Я тебе говорю реально где таджики живут на стройках и кацапам жопы подмывают. А ты мне гостинницу какую то лепишь где видимо живет хозяин рабов. Если бы ты показал такие здания в ОАЭ то я бы поверил что ето тамошнее население так живет. Потому что я нигде не видел жителей ОАЭ которые чистят сортиры за 200 баксов где то в москве или на Западе
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18.03.2024 11:57 Відповісти
Аляксандр Рыгоравіч привітав першим, ще в четвер.
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18.03.2024 11:16 Відповісти
Разом з цією когортою привітав і Папа.
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18.03.2024 11:16 Відповісти
В камерах таборів ГУЛАГУ2, вибори/призначення пахана, але щось пішло не так…
Каддафі з Чаушеску та Мілошевичем, уже зачекалися клієнта…
Уся інша балаканина з московії, то галіматня… Свято наближається !!
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18.03.2024 11:17 Відповісти
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18.03.2024 11:23 Відповісти
осьо коаліція зла, проти якої буде воювати цивілізована коаліція , а поки Україна дає час для підготовки
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18.03.2024 11:55 Відповісти
То не лідери привітали ху...йло, то пі...дари.
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18.03.2024 11:23 Відповісти
Примечательно, что одним из первых приветствие отправил папик римский....
Ну, а шо? Спонсор - есть спонсор....
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18.03.2024 11:30 Відповісти
на сайті Ватікану, кажуть, такої інфи нема
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18.03.2024 18:44 Відповісти
Навіть набагато технологічно просунутіші за рашку країни не користуються електронним голосуванням, і не тому, що вони не можуть це запровадити технічно, а тому, що результати такого голосування в принципі неможливо перевірити стороннім спостерігачам. Так, електронну систему за бажання можна достатньо надійно захистити від стороннього втручання ззовні, але це не стосується втручання зсередини (з боку розробників програмного забезпечення та тих, хто його потім експлуатуватиме). Адже в програмний код можна прописати все, що заманеться: наприклад, що в певні проміжки часу голоси, віддані за одних кандидатів, будуть зараховані іншим (всі, чи якийсь відсоток). І це практично не ловиться, адже проміжки часу можуть бути довільними і не дуже тривалими (але частими), при такій-то масовості. Багато чого в цьому плані можна "закреативити" було б бажання, фантазія та певні знання. При цьому сторонній "зацікавленій громадськості" можна навіть представити для детального вивчення і аналізу один текст програми, а протранслювати і загрузити на обладнання дещо інший ( і файли будуть однакового розміру). І ніхто в цьому не розбереться, якщо в тому не буде волі самих організаторів виборів, тобто існуючої на цей момент влади. Можна навіть прописати, що програма буде працювати по-одному, коли її тестуватимуть в ручному режимі, а в певний момент запрацює по-іншому (активізувати зміну можна календарем, годинником, якоюсь дією або їх комбінаціями, що практично унеможливлює не санкціонований запуск фальсифікації під час тестування). У випадку з електронним голосуванням дотримання анонімності голосування і контроль щодо відсутності фальсифікації є непоєднаними речами. Тому електронні технології можна використовувати лише за умови, що той, хто їх використовує, абсолютно не зацікавлений в спотворенні результатів. Але ж це не про путлерівський режим.
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18.03.2024 12:02 Відповісти
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18.03.2024 12:17 Відповісти
А Гваделупа ? А Гондурас ? А Габон ? А Папуа і Нова Гвінея ?
Папуаси клали на путіна, співаючи і пританцьовуючи.
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18.03.2024 12:37 Відповісти
А где же папа сримский.
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18.03.2024 14:20 Відповісти
Каторава: двайника, трайника или удлинителя из халадильника.
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18.03.2024 16:50 Відповісти
 
 