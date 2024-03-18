Лідери Китаю, КНДР та Ірану вже привітали Путіна з "перемогою" на президентських "виборах"

Російського диктатора Володимира Путіна починають вітати із "перемогою" на так званих "виборах президента РФ".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило пропагандистське видання РИА Новости.

Так, російського диктатора привітав президент Ірану Ібрагім Райсі, лідер КНДР Кім Чен Ин та голова Китаю Сі Цзіньпін.

МЗС Китаю також привітало Путіна із перемогою на так званих виборах та висловило впевненість, що "відносини Росії і КНР продовжать розвиватися".

Також із "переобранням" диктатора Путіна привітав лідер Венесуели Мадуро, президент Нікарагуа Данієль Ортега та лідер Узбекистану Шавкат Мірзійоєв.

Зазначимо, що наразі голоси виборців остаточно не підраховано.

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