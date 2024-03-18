Лідери Китаю, КНДР та Ірану вже привітали Путіна з "перемогою" на президентських "виборах"
Російського диктатора Володимира Путіна починають вітати із "перемогою" на так званих "виборах президента РФ".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило пропагандистське видання РИА Новости.
Так, російського диктатора привітав президент Ірану Ібрагім Райсі, лідер КНДР Кім Чен Ин та голова Китаю Сі Цзіньпін.
МЗС Китаю також привітало Путіна із перемогою на так званих виборах та висловило впевненість, що "відносини Росії і КНР продовжать розвиватися".
Також із "переобранням" диктатора Путіна привітав лідер Венесуели Мадуро, президент Нікарагуа Данієль Ортега та лідер Узбекистану Шавкат Мірзійоєв.
Зазначимо, що наразі голоси виборців остаточно не підраховано.
Топ коментарі
+5 A San
показати весь коментар18.03.2024 11:01 Відповісти Посилання
+5 Ivan Iktor
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+5 частный сектор
показати весь коментар18.03.2024 11:23 Відповісти Посилання
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біля парашіу сесійній залі ООН?
Китай в шоці... така несподіванка!
Іран не очікував-
Африка... мовчала з ****** в щоці...
Горіли лиш НПЗ...
По три за день... з ранку...
Головне щоб його - Буданов " привітав " ,, або Малюк . Ще одним спаленим заводом , або потопленим кораблем .
Каддафі з Чаушеску та Мілошевичем, уже зачекалися клієнта…
Уся інша балаканина з московії, то галіматня… Свято наближається !!
Ну, а шо? Спонсор - есть спонсор....
Папуаси клали на путіна, співаючи і пританцьовуючи.