Китай вважає "невиправданою та дуже несправедливою" критику за допомогу Росії, - посол Ван Шитін
Китай відкидає критику на свою адресу у тому, що він допомагає Росії у війні проти України.
Про це посол Китаю у Швейцарії Ван Шитін заявив у інтерв'ю місцевому виданню NZZ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.
За його словами, КНР вважає подібну критику "невиправданою та дуже несправедливою".
"Із самого початку конфлікту Китай завжди підтримував мирні переговори", - сказав Ван.
Він зазначив, що з початку великої війни китайський правитель Сі Цзіньпін говорив з диктатором Володимиром Путіним, президентом Володимиром Зеленським, президентом США Джо Байденом, президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
"Китай активно просуває мирні переговори з самого початку кризи. Ми дуже сподіваємося, що мир незабаром буде відновлено і об'єктивне рішення буде знайдено швидко", - заявив дипломат.
Представник КНР також запевнив, що на Мюнхенській безпековій конференції в лютому міністр закордонних справ Китаю сказав своєму українському колезі Дмитру Кулебі, що його країна не продає зброю Росії.
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А він точно китаєць? Чи ім"я приховує Ван - Ваня, Іван.?