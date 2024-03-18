УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9545 відвідувачів онлайн
Новини
3 699 16

Китай вважає "невиправданою та дуже несправедливою" критику за допомогу Росії, - посол Ван Шитін

китай,росія

Китай відкидає критику на свою адресу у тому, що він допомагає Росії у війні проти України.

Про це посол Китаю у Швейцарії Ван Шитін заявив у інтерв'ю місцевому виданню NZZ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

За його словами, КНР вважає подібну критику "невиправданою та дуже несправедливою".

"Із самого початку конфлікту Китай завжди підтримував мирні переговори", - сказав Ван.

Він зазначив, що з початку великої війни китайський правитель Сі Цзіньпін говорив з диктатором Володимиром Путіним, президентом Володимиром Зеленським, президентом США Джо Байденом, президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Китай активно просуває мирні переговори з самого початку кризи. Ми дуже сподіваємося, що мир незабаром буде відновлено і об'єктивне рішення буде знайдено швидко", - заявив дипломат.

Також читайте: Китай розвиватиме співпрацю та зміцнюватиме дружбу з РФ, - глава МЗС Ван Ї

Представник КНР також запевнив, що на Мюнхенській безпековій конференції в лютому міністр закордонних справ Китаю сказав своєму українському колезі Дмитру Кулебі, що його країна не продає зброю Росії.

Автор: 

Китай (4695) росія (66021)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Авжеж, гопнику допомагати це свята справа, особливо коли ти сам такий.
показати весь коментар
18.03.2024 11:18 Відповісти
+8
Для Китаю допомагати агресору це норм?
показати весь коментар
18.03.2024 11:18 Відповісти
+6
показати весь коментар
18.03.2024 11:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для Китаю допомагати агресору це норм?
показати весь коментар
18.03.2024 11:18 Відповісти
Авжеж, гопнику допомагати це свята справа, особливо коли ти сам такий.
показати весь коментар
18.03.2024 11:18 Відповісти
показати весь коментар
18.03.2024 11:18 Відповісти
"...посол Китаю у Швейцарії Ван Шитін" Джерело:

А він точно китаєць? Чи ім"я приховує Ван - Ваня, Іван.?
показати весь коментар
18.03.2024 11:19 Відповісти
Іоан...
показати весь коментар
18.03.2024 11:35 Відповісти
Якби КНР не гадила, то і не смерділо б! Онукам хунвейбінів, треба знову читати Ден Сяо піна..
показати весь коментар
18.03.2024 11:21 Відповісти
Добре дЕпломатично ви...буватись, коли ти на цьому рубаєш бабло і на твоїй териорії не йде заруба. Добре вчились у свій час в "таваріщей іс сесесере".
показати весь коментар
18.03.2024 11:21 Відповісти
Типо обиделись. Ранили в самое сердце))
показати весь коментар
18.03.2024 11:22 Відповісти
Так їм же ж ніхто дорогу не вказав, куди треба йти. На **** - це наліво від парашинських сосен.
показати весь коментар
18.03.2024 11:23 Відповісти
Ганд..ни узкоокі. Помножили післявоєнний порядок на нуль. Прийде час, і в них почнеться свій "Белгород"
показати весь коментар
18.03.2024 11:25 Відповісти
Мабуть мало китайцам сини Аматерасу мозок вправляли.
показати весь коментар
18.03.2024 11:26 Відповісти
Почекайте піздоглазі, і до вас черга дійде..
показати весь коментар
18.03.2024 11:28 Відповісти
Козлы косоглазые! Тайвань на ваши головы!
показати весь коментар
18.03.2024 11:51 Відповісти
показати весь коментар
18.03.2024 12:17 Відповісти
Спасибо идиоту кисинжеру что дал поднятся этим людоедам.
показати весь коментар
18.03.2024 14:22 Відповісти
Лицеміри!
показати весь коментар
18.03.2024 14:23 Відповісти
 
 