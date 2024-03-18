Китай вважає "невиправданою та дуже несправедливою" критику за допомогу Росії, - посол Ван Шитін

Китай відкидає критику на свою адресу у тому, що він допомагає Росії у війні проти України.

Про це посол Китаю у Швейцарії Ван Шитін заявив у інтерв'ю місцевому виданню NZZ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

За його словами, КНР вважає подібну критику "невиправданою та дуже несправедливою".

"Із самого початку конфлікту Китай завжди підтримував мирні переговори", - сказав Ван.

Він зазначив, що з початку великої війни китайський правитель Сі Цзіньпін говорив з диктатором Володимиром Путіним, президентом Володимиром Зеленським, президентом США Джо Байденом, президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Китай активно просуває мирні переговори з самого початку кризи. Ми дуже сподіваємося, що мир незабаром буде відновлено і об'єктивне рішення буде знайдено швидко", - заявив дипломат.

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Представник КНР також запевнив, що на Мюнхенській безпековій конференції в лютому міністр закордонних справ Китаю сказав своєму українському колезі Дмитру Кулебі, що його країна не продає зброю Росії.