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Новини Війна
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Пауза в масованих ракетних обстрілах пов’язана з тим, що в повітрі немає літака А-50, - ОК "Південь"

дрло,а50

Російські загарбники не завдають масованих ракетних ударів по Україні через відсутність літака ДРЛО А-50.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.

"Ми ретельно відстежуємо активність і стратегічної авіації в тому числі. І розуміємо, що певним чином пауза пов’язана з тим, що немає в повітрі літака типу А-50 - нема навідника, розвідувального центру", - пояснила вона.

Гуменюк нагадала, що попередні "операції" РФ були "не дуже активними та не дуже результативними". 

"З урахуванням "літакопаду", який влаштували Сили оборони для авіації росіян це також дуже небезпечна операція наступного разу. Тим не менш, вони не відмовилися від проведення масованих ракетних ударів, тому що це основна перевага, яку вони мають і основні перемоги, які вони підсовують своєму диктатору", - додала речниця.

Також читайте: Одесу атакували, ймовірно, двома ракетами "Іскандер-М", - ОК "Південь"

Автор: 

обстріл (29128) Гуменюк Наталія (804)


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Топ коментарі
+3
Нащо літак-розвідник, якщо ракетами рашисти били по об'єктах які на гугл-мапі можна побачити? Додаємо зрадників які за гроші все "здадуть". Хоча що тут очікувати від "телемарафону" де погане не скажуть, а "переможне" помножують на 10, щоб крутіше було.
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18.03.2024 11:30 Відповісти
+1
ееххх....
нема ігната. гуменюк, сама не витягує.
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18.03.2024 11:35 Відповісти
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Нащо літак-розвідник, якщо ракетами рашисти били по об'єктах які на гугл-мапі можна побачити? Додаємо зрадників які за гроші все "здадуть". Хоча що тут очікувати від "телемарафону" де погане не скажуть, а "переможне" помножують на 10, щоб крутіше було.
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18.03.2024 11:30 Відповісти
Цей літак надає дані для підготовки наступних атак, а не поточної.
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18.03.2024 11:37 Відповісти
цей літак для виявлення обʼєктів, яких нема на гугл-мапі: випромінювання радарів і пусків ппо.
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18.03.2024 11:50 Відповісти
ееххх....
нема ігната. гуменюк, сама не витягує.
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18.03.2024 11:35 Відповісти
Зелень якогось " балаганного Петрушку" , впарать , щоб собі по ранжиру.
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18.03.2024 15:30 Відповісти
Зараз новий речник ВПС з Г+Г розповість шо то особиста Зеленського заслуга.
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18.03.2024 11:40 Відповісти
чому прибрали Ігната, що він не те сказав...
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18.03.2024 11:40 Відповісти
Посмів критикувати згортання виробництва установки "Грім-2", яка б"є на 500 км і становила БИ загрозу для маськви - цього не міг допустити крот ОПи
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18.03.2024 11:51 Відповісти
це підказка ворогу?
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18.03.2024 11:43 Відповісти
здали тайну ворогу, зрадаа!!!
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18.03.2024 11:51 Відповісти
Падляк, не істери так, бо пайку від ze не отримаєш)
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18.03.2024 11:53 Відповісти
 
 