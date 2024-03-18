Пауза в масованих ракетних обстрілах пов’язана з тим, що в повітрі немає літака А-50, - ОК "Південь"

Російські загарбники не завдають масованих ракетних ударів по Україні через відсутність літака ДРЛО А-50.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.

"Ми ретельно відстежуємо активність і стратегічної авіації в тому числі. І розуміємо, що певним чином пауза пов’язана з тим, що немає в повітрі літака типу А-50 - нема навідника, розвідувального центру", - пояснила вона.

Гуменюк нагадала, що попередні "операції" РФ були "не дуже активними та не дуже результативними".

"З урахуванням "літакопаду", який влаштували Сили оборони для авіації росіян це також дуже небезпечна операція наступного разу. Тим не менш, вони не відмовилися від проведення масованих ракетних ударів, тому що це основна перевага, яку вони мають і основні перемоги, які вони підсовують своєму диктатору", - додала речниця.

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