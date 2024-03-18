Країни ЄС на цей момент не здатні домовитися про спільну позицію щодо західних військ в Україні, - Ландсбергіс

Європейські країни зараз не здатні виробити єдину позицію стосовно потенційного відправлення західних військ на територію України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Ландсбергіс відповідав на питання про те, чи обговорюватимуть міністри можливість вироблення єдиної позиції стосовно розміщення західних військ в Україні.

"Я не думаю, що є можливість погодити щось на кшталт цього", – сказав Ландсбергіс.

"Ми довели у минулому неспроможність домовитись стосовно менш чутливих питань… Тож я не вірю, що ми зможемо домовитись про щось на кшталт цього", – додав очільник МЗС Литви.

Він зауважив, що позицією Литви є готовність "розглянути усі опції та бути частиною коаліції, яка допоможе Україні виграти цю війну".

Заява Макрона про західні війська в Україні

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

14 березня президент Макрон дав інтерв'ю французьким ЗМІ, в якому відповів на "ядерні" погрози Путіна, заявивши, що у Франції також є ядерна зброя.

Також французький лідер заявив, що якщо Росія виграє цю війну, довіра до Європи буде зведена до нуля. Також в контексті заяви про відправки військ в Україну Макрон зазначив, що Франція готова вкласти ресурси, щоб не дозволити Росії перемогти.