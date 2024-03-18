Путін переміг на "виборах" президента РФ з "рекордним" результатом - 87,29% голосів
Російський диктатор Володимир Путін "перемагає" на так званих "виборах" президента РФ із "рекордним" результатом. ЦВК РФ "нарахував" понад 87% голосів після опрацювання 99,75% протоколів виборчих комісій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЦВК РФ.
Згідно з попередніми даними російського ЦВК, за Путіна проголосували 87,29% виборців.
Друге місце нібито посідає Микола Харитонов, який брав участь у виборах від КПРФ. У нього 4,30% голосів. Владислав Даванков від партії "Нові люди" - 3,84%, а Леонід Слуцький з ЛДПР - 3,21% голосів.
У ЦВК повідомили, що явка на "виборах" стала рекордною в історії сучасної Росії: на дільниці прийшли понад 87,1 млн росіян, тобто 77,44% виборців.
Водночас, за даними ЦВК, Путін програв щонайменше на шести дільницях за кордоном. Зокрема, у Варшаві за нього проголосували 19,78% виборців, за Даванкова - 51,01%.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Стадо прийшло...
Навіть опозиція!
Явилась -
Гівном давилась-
Брикалась-
Демонструвала позицію...
Але скінчалась...
Фінансується із зовні...
Потім ліквідація...
Диктатора-
Та всіх, хто з'язки мав кровні...
Далі - прозріння народу-
Овації-
Новий президент-
Та зі світом інтеграція...
Та певно що нічого не домалювали..
...
Результати " виборів" та привітання з "перемогою" були надруковані ще в ..
в минулому році..
..
Так що дописати щось і ще просто було не можливо..
...
..
Охотно верю
прафєсораокурка Доуела*****.
Головний результат: ********** - мразота, виборці - ******** !
А взагалі - какаяразніца - 87 чи 78 .? Чи й навіть 870 % . ?
***** як був - ****** так ним і залишиться ,, і це не залежно від того скільки процентів він собі намалює .
Как сообщил Севастьянов, папа Римский полагает, что Ватикан мог бы частично заменить функции ООН в качестве международной площадки,
Нагадало старий анекдот.
- Ти чув, Рабинович у казіно виграв мільон доларів!
- Так, це правда. Тільки не мільйон, а 1000; не доларів, а рублів; не у казино а в "Спортлото"; і не виграв, а програв.
Ну в етом конечно и Навальная помогла ***** со статистикой призвав своих поклонников прийти и просто постоять.
А на разных независимых телеграм каналах опросники показывают что 41%вообще не ходили на выборы. Так что кремлевская хунта пи*дит что дышит. Хотя даже из тех кто ходил ***** таки реально побеждает в разы.
Расияне радуются, что Папа поздравил кровавого убийцу и международного террориста пу
классика, сэр
Бо вимальовується дуже хрінова картина, коли в паРаші буде "легітимний президент", а у нас, через "вибори не на часі" - нелегітимний узурпатор.