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Путін переміг на "виборах" президента РФ з "рекордним" результатом - 87,29% голосів

путін

Російський диктатор Володимир Путін "перемагає" на так званих "виборах" президента РФ із "рекордним" результатом. ЦВК РФ "нарахував" понад 87% голосів після опрацювання 99,75% протоколів виборчих комісій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЦВК РФ.

Згідно з попередніми даними російського ЦВК, за Путіна проголосували 87,29% виборців.

Друге місце нібито посідає Микола Харитонов, який брав участь у виборах від КПРФ. У нього 4,30% голосів. Владислав Даванков від партії "Нові люди" - 3,84%, а Леонід Слуцький з ЛДПР - 3,21% голосів.

У ЦВК повідомили, що явка на "виборах" стала рекордною в історії сучасної Росії: на дільниці прийшли понад 87,1 млн росіян, тобто 77,44% виборців.

Водночас, за даними ЦВК, Путін програв щонайменше на шести дільницях за кордоном. Зокрема, у Варшаві за нього проголосували 19,78% виборців, за Даванкова - 51,01%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лідери Китаю, КНДР та Ірану вже привітали Путіна з "перемогою" на президентських "виборах"

Автор: 

путін володимир (24111) росія (66021) Фейкові вибори (113)


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Топ коментарі
+10
прямо неочікувано.
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18.03.2024 11:38 Відповісти
+9
За полдня подсчитали 99,75%?
Охотно верю
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18.03.2024 11:36 Відповісти
+8
А головне - нічого не домалювали!
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18.03.2024 11:35 Відповісти
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А головне - нічого не домалювали!
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18.03.2024 11:35 Відповісти
Поголовне голосування-
Стадо прийшло...

Навіть опозиція!
Явилась -

Гівном давилась-
Брикалась-
Демонструвала позицію...

Але скінчалась...
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18.03.2024 11:51 Відповісти
Диктатор Румынии социалистической незадолго до своего расстрела набрал типа 97,8% голосов и как это помешало его снести осудить за 2 суток и тут же на улице Бухареста вместе с жинкой его тупорылой шлепнуть простым солдатам румынской армии???..
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18.03.2024 13:08 Відповісти
Переворот - це спец операція-
Фінансується із зовні...

Потім ліквідація...
Диктатора-
Та всіх, хто з'язки мав кровні...

Далі - прозріння народу-
Овації-
Новий президент-

Та зі світом інтеграція...
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18.03.2024 13:24 Відповісти
--
Та певно що нічого не домалювали..
...
Результати " виборів" та привітання з "перемогою" були надруковані ще в ..
в минулому році..
..
Так що дописати щось і ще просто було не можливо..
...
..
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18.03.2024 11:54 Відповісти
ха ха ха
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18.03.2024 11:36 Відповісти
Ну він і куйло..
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18.03.2024 11:36 Відповісти
За полдня подсчитали 99,75%?
Охотно верю
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18.03.2024 11:36 Відповісти
Як навчили, так і рахують
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18.03.2024 11:39 Відповісти
Як було замовлено так і "нарахували"
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18.03.2024 11:46 Відповісти
Ківалова-підрахуя узяли у допомогу
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18.03.2024 12:05 Відповісти
На цвк рассєї замінили рахівниці (счеты) на калькулятори, тому й така швидкість, тим паче там всього мільонів сто виборців, **** там рахувать!!!🤣
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18.03.2024 13:06 Відповісти
Це не може вважатися виборами, це цирк на дроті і ті країни які визнають путіна президентом РФ, нічим не кращі.
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18.03.2024 11:37 Відповісти
За два тижня вже був витік з кремля, що буде "перемога" саме з 87%.
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18.03.2024 11:37 Відповісти
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18.03.2024 11:37 Відповісти
Нашому ******* ще є куди "рости"...
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18.03.2024 11:38 Відповісти
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18.03.2024 11:38 Відповісти
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18.03.2024 11:43 Відповісти
Галава прафєсора окурка Доуела *****.
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18.03.2024 11:52 Відповісти
Резиновая галава мечтает о резиновой попе.
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18.03.2024 13:37 Відповісти
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18.03.2024 11:55 Відповісти
прямо неочікувано.
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18.03.2024 11:38 Відповісти
Маячня шизофренічна, від воєнного злочинця-убивці з московії!
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18.03.2024 11:39 Відповісти
Узурпатор,самозванець та покидьок який має доступ до ЯЗ. Куди котиться цей світ.🤦
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18.03.2024 11:39 Відповісти
Тут цифри вже не мають значення!
Головний результат: ********** - мразота, виборці - ******** !
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18.03.2024 11:40 Відповісти
ні, він прої.ав, де 146%, це означає що 58,71% проти або ці голоси вкрали
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18.03.2024 11:41 Відповісти
Найвеличніший зараз щиро заздрить ***...лу!!! В Україні таке шапіто вдруге не проканає!
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18.03.2024 11:42 Відповісти
Надо же как они быстро голоса *подсчитывают* как для такой огромной страны где в многих поселках даже дорог нету. Даже в Украине в 5 раз меньшей и то неделю считают а потом еще неделю дерутся и уточняют.
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18.03.2024 11:43 Відповісти
Тепер за всі скоєні злочини проти українського народу відповідальний не лише путін ,а і все зомбоване рашиське било ,це треба бути таким тупим що б обрати воєного злочинця, світового терориста №1 ,невїзного в 123 країни світу ( нагадаю в усі країни що ратифікували римський статут. )
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18.03.2024 11:43 Відповісти
Афуєть . Яка несподіванка .!!
А взагалі - какаяразніца - 87 чи 78 .? Чи й навіть 870 % . ?
***** як був - ****** так ним і залишиться ,, і це не залежно від того скільки процентів він собі намалює .
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18.03.2024 11:45 Відповісти
Воно, *****, просто СЛАБАК. Справжні диктатори отримують всі 99,99% на перший відмах руки. А це ***** якесь нікчемне. Всього 87 %. Це ж смішно ! Це ж обурливо ! Такий провал ! Самого кращого диктатора всіх часів.
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18.03.2024 11:46 Відповісти
так ще ж не вечір..
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18.03.2024 15:32 Відповісти
Папа Римский Франциск передал поздравление Владимиру Путину с переизбранием на высший пост в стране

Как сообщил Севастьянов, папа Римский полагает, что Ватикан мог бы частично заменить функции ООН в качестве международной площадки,
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18.03.2024 11:48 Відповісти
У заголовку кожне слово треба в лапки брати: "Путін" "переміг" на "виборах".

Нагадало старий анекдот.
- Ти чув, Рабинович у казіно виграв мільон доларів!
- Так, це правда. Тільки не мільйон, а 1000; не доларів, а рублів; не у казино а в "Спортлото"; і не виграв, а програв.
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18.03.2024 11:48 Відповісти
У ЦВК повідомили, що явка на "" стала рекордною в історії ******** Росії: на дільниці прийшли понад 87,1 млн росіян, тобто 77,44% виборців.
Ну в етом конечно и Навальная помогла ***** со статистикой призвав своих поклонников прийти и просто постоять.

А на разных независимых телеграм каналах опросники показывают что 41%вообще не ходили на выборы. Так что кремлевская хунта пи*дит что дышит. Хотя даже из тех кто ходил ***** таки реально побеждает в разы.
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18.03.2024 11:49 Відповісти
77.44 + 41 % = приблизно 100. Ну, пачті 100. Ну, нє савсєм 100.
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18.03.2024 11:54 Відповісти
московія така московія
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18.03.2024 11:51 Відповісти
Які 87? Брехня, 146% 😆
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18.03.2024 11:53 Відповісти
Та ще й та дурочка - Юлія (Бутерброд) Навальная допомогла...
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18.03.2024 11:53 Відповісти
Є ще куди рости, чи вірніше - падати. До круглої сотки ще бракує 12,61 відсоток. Тобто знищити ще треба близько 5-7 мільйонів незгодного власного населення.
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18.03.2024 11:55 Відповісти
Кто бы сомневался. Тем более , что ЭТОТ и ЭТИ , устроив мутный курско-белгородский перфоманс за несколько дней до "выборов", по факту подыграли Путлу и в явке и в "результате". Вот теперь Путло и варнякает про продолжение войны и необходимость устройства некой "санитарной зоны" на территории Украины. Молодец, Военный Вождь , хорошо крышуемая тобою ФСБшная агентура перед "выборами" сработала в Белгородской и Курской областях ... Путло очень довольно! Собственно и Военный Вождь может быть доволен - война затягивается на бесконечно долгое время и соответственно власть Военного Вождя и его ЗЕбригады сохраняется без всяких там перевыборов . А Украина ? Да плевать Вова хотел на Украину и ВСЕГДА на нее плевал - достаточно послушать его квартальный "юмор" , который всегда заключался в обгаживании Украины , ее политиков и украиномовного населения , которое сейчас массово истребляется на фронтах , а в тылу отлавливается ЗЕ-ТЦК!
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18.03.2024 11:58 Відповісти
Вова старшенький и Вова младшенький...
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18.03.2024 12:03 Відповісти


Расияне радуются, что Папа поздравил кровавого убийцу и международного террориста пу
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18.03.2024 12:01 Відповісти
на поводке понтифик... согрешил где то, и не покаялся, а товарисчи на карандаш его...
классика, сэр
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18.03.2024 13:54 Відповісти
Зараз буде цікаво спостерігати хто визнає цей шабаш в світі.Навіть за те що провів вибори на зруйнованих і окупованих тереторіях України він є нелегітимним.
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18.03.2024 12:09 Відповісти
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18.03.2024 12:19 Відповісти
87,29% от клоуны, зря запятую поставили.
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18.03.2024 12:47 Відповісти
Слабо якось дуже! А чому не 99,99%, як у Брежнєва завжди було? Недопрацювали органи?
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18.03.2024 12:53 Відповісти
Навіщо ви легімітизуєте *****? Вибори - сфальсифіковані, ***** - нелегітимний. І це має заявити увесь цивілізований світ.
Бо вимальовується дуже хрінова картина, коли в паРаші буде "легітимний президент", а у нас, через "вибори не на часі" - нелегітимний узурпатор.
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18.03.2024 13:00 Відповісти
В ссср завжди був тільки ожин кандидат- брєжнєв, а в "демократичній" рассєї, аж 4 підари!😁
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18.03.2024 13:00 Відповісти
"Алльо, хто ето гаваріт? Гаваріт дарагой Леонід Ільїч" !
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18.03.2024 13:40 Відповісти
шапіто @лядь, головне навальністи неістово бунтували прям аж - ух показали силушку руцькую
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18.03.2024 13:45 Відповісти
Зупиніть планету, я зійду..... ***** тепер вічне і переживе всіх і кожного. Це гірше за самий стрьомний серіал...
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18.03.2024 13:49 Відповісти
вопрос для ботиков: кого победил?
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18.03.2024 13:51 Відповісти
НАС РАТЬ.
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18.03.2024 14:23 Відповісти
Чаушеску тоже имел всерумынскую любовь.. СЛАВА УКРАИНЕ!
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18.03.2024 14:37 Відповісти
Про Путіна без коментів, але для клоуна то була як школа за якою він слідкував біль ніж за фронтом. Все конспектував як перемагати.
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18.03.2024 14:53 Відповісти
Ну все,теперича пу до труни, "господар землі кацапської"
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18.03.2024 15:41 Відповісти
 
 