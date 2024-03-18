Путін переміг на "виборах" президента РФ з "рекордним" результатом - 87,29% голосів

Російський диктатор Володимир Путін "перемагає" на так званих "виборах" президента РФ із "рекордним" результатом. ЦВК РФ "нарахував" понад 87% голосів після опрацювання 99,75% протоколів виборчих комісій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЦВК РФ.

Згідно з попередніми даними російського ЦВК, за Путіна проголосували 87,29% виборців.

Друге місце нібито посідає Микола Харитонов, який брав участь у виборах від КПРФ. У нього 4,30% голосів. Владислав Даванков від партії "Нові люди" - 3,84%, а Леонід Слуцький з ЛДПР - 3,21% голосів.

У ЦВК повідомили, що явка на "виборах" стала рекордною в історії сучасної Росії: на дільниці прийшли понад 87,1 млн росіян, тобто 77,44% виборців.

Водночас, за даними ЦВК, Путін програв щонайменше на шести дільницях за кордоном. Зокрема, у Варшаві за нього проголосували 19,78% виборців, за Даванкова - 51,01%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лідери Китаю, КНДР та Ірану вже привітали Путіна з "перемогою" на президентських "виборах"