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Легіон "Свобода Росії" оприлюднив втрати окупантів у Бєлгородській та Курській областях: 613 вбитими, 829 пораненими. ІНФОГРАФІКА

свобода,росії,легіон

Воїни Легіону "Свобода Росії" розповіли, що на території Курської та Бєлгородської областей вдалося взяти у полон 27 російських військових.

Про це бійці Легіону повідомили у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"За кілька днів проведення обмеженої військової операції на території Бєлгородської та Курської областей проти путінських військ, наш противник зазнав величезних втрат у живій силі та техніці. Кремлівські солдати деморалізовані масовою загибеллю своїх товаришів по службі, які стали безглуздими жертвами хворих путінських амбіцій", - йдеться в повідомленні.

Так, станом на ранок 18 березня втрати армії Росії в прикордонні склали: 613 вбитими, 829 пораненими, ще 27 осіб потрапили в полон.

Дивіться: Легіон "Свобода России" знищив дронами "Дикі шершні" дороге російське обладнання РЕР/РЕБ. ВIДЕО

Було знищено 7 танків, 20 БМП, 6 гаубиць Д-30, 4 бронетранспортери, чотири міномети, 2 протитанкові гармати "Рапіра", 2 самохідні артилерійські установки "Мста-С", 2 безпілотники Zala, одна реактивна система "Град", протитанковий гранатомет, станцію радіоелектронної боротьби, ретранслятор, 2 бронемашини, 2 екскаватори, 57 автомобілів та комплекс спостереження "Муром".

Виведено з ладу:

  • 1 танк Т-80ПВМ;
  • 1 танк Т-72;
  • 1 БМП;
  • 1 БМ 21 "Град";
  • 2 МТ-ЛБ;
  • 1 Мста-Б;
  • 1 ТОС-2;
  • 1 БМ 21 "Град";
  • 1 2С1 "Гвоздика";
  • 1 станція РЕБ;
  • 1 броньований автомобіль;
  • 20 одиниць різної автомобільної техніки (важкої та легкої).

Також знищено або пошкоджено місця зосередження особового складу, склади боєкомплекту, бліндажі, вежі з антенними комплексами, фортифікаційні споруди, камери відеоспостереження, станція стільникового зв'язку, міст у н.п. Горьківський тощо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Сибірський батальйон" і РДК підняли свої прапори в с. Козинка Бєлгородської області: "Незабаром - у всіх містах та селах". ФОТО

Легіон Свобода Росії
Легіон Свобода Росії
Легіон Свобода Росії

Автор: 

росія (66021) Бєлгород (512) Курськ (1157) Легіон Свобода Росії (62)


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Топ коментарі
+39
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18.03.2024 11:45 Відповісти
+24
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18.03.2024 12:07 Відповісти
+23
скільки би вони там насправді вбили та покалічили кацапів - неважливо. нам навіть один дохлий кацап в плюс.
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18.03.2024 11:46 Відповісти
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18.03.2024 11:45 Відповісти
ніякої дилеми: територія БНР - історичні українські землі.
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18.03.2024 11:47 Відповісти
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18.03.2024 12:07 Відповісти
Що це за БНР ? Папуг на ім'я Кеша пруд пруди ? Залишаймося розумними та свідомими на відміну від папуг.
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18.03.2024 13:17 Відповісти
Бі́лгород (Україна) 1918.
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18.03.2024 19:30 Відповісти
скільки би вони там насправді вбили та покалічили кацапів - неважливо. нам навіть один дохлий кацап в плюс.
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18.03.2024 11:46 Відповісти
NKKM: Number of Killed Katsaps Matter!
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18.03.2024 13:07 Відповісти
А ця інфа увійшла до звіту Генштаба, чи то - окремий список?
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18.03.2024 11:46 Відповісти
А вам для кого це треба??
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18.03.2024 11:52 Відповісти
Звісно що для себе. А вас це бентежить?
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18.03.2024 11:56 Відповісти
Реальна опозиція прийшла проголосувати.
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18.03.2024 11:46 Відповісти
кацапи - такі кацапи
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18.03.2024 11:46 Відповісти
Тобто за день більше, ніж вся Українська Армія.
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18.03.2024 11:47 Відповісти
там же написано, що за період 12.03 - 18.03, тобто за тиждень.
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18.03.2024 11:49 Відповісти
Дійсно...по сотні в день виходить...
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18.03.2024 11:52 Відповісти
Читайте старі підшивки Мурзилки.
Там і малювати можна…
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18.03.2024 11:51 Відповісти
- 1500 небоєздатних кацапів+техніка=гарний результат за кілька днів + паніка на болотах!!!
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18.03.2024 11:48 Відповісти
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18.03.2024 11:48 Відповісти
оце, марш прригожина на москву, за дві доби. вбито купа кацапів, збита купа самолів та вертолів.
а оцей легіон, навіть до бєлгорода не дійшов.
в чому сенс, я не розумію.
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18.03.2024 11:50 Відповісти
ВПК Вагнер більше (вдесятеро) РДК. Це ясно ?
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18.03.2024 11:58 Відповісти
а скільки в рдк?
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18.03.2024 12:05 Відповісти
Вдесятеро менше.
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18.03.2024 12:13 Відповісти
підозрюю, ви завищуєте
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18.03.2024 12:47 Відповісти
Це як казати! І як оцінювати кількість ВПК вагнер.
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18.03.2024 13:19 Відповісти
👍😁
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18.03.2024 17:04 Відповісти
Головне підтримка їхнього народонасєлєнія,інакше це буде пшик, ...прігожіна і його банду скажу так,не явно підтримували,але і не мішали просуванню на мацкву.
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18.03.2024 11:52 Відповісти
Велика робота, робиться ПОСТУПОВО! Молодці !! Вітаємо!
Ви є прикладом, для отих, що в чергах, імітували «волевиявлення» в камері таборів ГУЛАГУ2 від прутіна!!
Смерть, воєнному злочинцю прутіну! Слава Україні та РДК
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18.03.2024 11:49 Відповісти
Вірите в це ?
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18.03.2024 11:50 Відповісти
Не зрозуміло, з якими саме підрозділами російської армії вони воювали.
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18.03.2024 11:55 Відповісти
Солдатики строковики, прикордонники, росгвардія.
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18.03.2024 12:02 Відповісти
Дуже добре! Дякую!
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18.03.2024 11:50 Відповісти
Молодці звісно . !!
Ех , якби їх було , хоча б - одна повноцінна бригада . Щоб зайшли в Бєлгород , як пригожин у Ростов в минулому році .
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18.03.2024 11:52 Відповісти
Херасе количество дохлых кацапоидов. Они что там весь Белгород вырезали. Или запятую не там поставили?
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18.03.2024 11:52 Відповісти
100 дохлих кацапів за день - це щось нереальне?
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18.03.2024 11:59 Відповісти
при м'ясних штурмах авдіїївки так і було. а ось при звільнені тьоткіно, не впевнений!
звідки, там, взагалі, стільки кацапських вояк?
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18.03.2024 12:22 Відповісти
Нагнали. Було ж повідомлення що срусгвардію підігнали.
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18.03.2024 14:27 Відповісти
Щось сумнівно. Для таких втрат там мають бути пекельні бої
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18.03.2024 11:53 Відповісти
Це цілком можливо у перші дні атаки - "ефект несподіванки" А кацапи як завжди - "в расслабоне" були Та й били скоріш всього "срочников" - прямо у розташуванні в/ч І техніку можливо частково побили та затрофеїли також там Далі такого не буде Скоріш всього - пройдуть рейдом по тилах і вийдуть на територію України Для нас головне там - "наробить шарварку" Щоб вони там заметалися та почали "дірки латать"
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18.03.2024 12:07 Відповісти
Вряд ли там был эффект неожиданности. Еще за 2-3 дня в наших прикордонных селах знали, что будет какая то заворушка и массово выезжали. А на встречу к границе двигались колонны наших войск. Не могла этого не видеть и не знать москальская разведка, там дроны все время висят, да и стукачи наверняка есть.

А вражеские потери там можно объяснить довольно мощной огневой поддержкой с нашей стороны. Арта там несколько дней беспрерывно по московитам била.
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18.03.2024 12:29 Відповісти
Ви погано розумієтесь в касапах. В них зима несподівано наступає щороку.
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18.03.2024 14:35 Відповісти
Несподівано і зненацька - Російські добровольці попередили, що сьогодні, 15 березня, завдадуть масованого удару по військових об'єктах у Бєлгороді і закликали місцевих жителів сховатися на час атаки.
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18.03.2024 12:32 Відповісти
Так кацапи ж впевнені що їх "не за что" ! Та й про "русские" "Авось" та "Хусім" не забувай!
А може подумали що то - "хахляцкая правакация"?
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18.03.2024 13:06 Відповісти
Створюється позитивний образ росіянина.
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18.03.2024 11:58 Відповісти
У легіона "Свобода роZії" в таких епічних баталіях потєрь_нєт?
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18.03.2024 12:02 Відповісти
Є Алла . До речі , від вас я не очікувала цинізм до хлопців , які постійно на нулю Бахмут, Авдіївка пліч о пліч з Азовом , 72 гою, 110 тою...
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18.03.2024 12:58 Відповісти
Дуже погано , що ви не цікавитесь , де вони воюють До речі ДРК початок має в "ДУК " більшість воювала саме в легендарному "ДУК " з2014 року .І мій загиблий в 2017 році друг з позивним Гайдамака ( Дімітров Михайло ) разом з росіянами ,захищав пліч о пліч в ДУК Україну з 2014 року до своєї загибелі .
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18.03.2024 13:52 Відповісти
РДК --правка !
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18.03.2024 13:53 Відповісти
Якщо це правда ,то це мінус одна мотострілецька бригада у орди.
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18.03.2024 12:03 Відповісти
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18.03.2024 12:07 Відповісти
Це навіть не ІПСО,це повна...,накого це розраховано.
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18.03.2024 12:10 Відповісти
Та навіть на фронті нема на напрямку таких втрат кацапні. Ну от навіщо цей звіз..ж. Оживився в поганому сенсі кордон, вже неможливо жити в прикордонних сілах, бо русня зносить їх Кабами, артилерією, ракетами, шахідами. Дістається Ахтирці, Шосткі, Тростянцю, Сумам. Час покаже, що дала така акція, але не зачаровуйтесь її суперрезультативністю, якщо почнуть массово виїздити люди, то результат навряд чи буде добрий. Тримаймося далі...
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18.03.2024 12:31 Відповісти
Вони били по Сумщині і до рейду.дуже багато заходило дрг влітку та восени так що рейд ЛСР -це відповідь.
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18.03.2024 12:58 Відповісти
Не стогни! ******** прикордоння вже більше року - і тоді не було ніяких "легіонерів"
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18.03.2024 13:08 Відповісти
Є ********** - гатять. Немає - мовчать. Але враження, що вони тренують свої підрозділи саме у такий спосіб і там, де почуваються у безпеці.
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18.03.2024 13:38 Відповісти
"********" останній тиждень не тим і не так і зона обстрілу від кордону стала в 4 рази довшою але щось пояснити людям які тут не живуть і вірять в ці казки є марною справою.
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18.03.2024 14:34 Відповісти
Я теж "не розумію"? У мене повно знайомих у прикордонні Гомельщини та Брянщини! А обстріли посилилися з-за того щоб ми тримали резерви на півночі та не перекидали на південь та схід!
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18.03.2024 14:56 Відповісти
Обстріли ЗНАЧНО посилились в Сумській області після заходу РДК. Сусідніх прикордонних районів Харківської області немає в зведеннях ГШ. До чого тут знайомі на півночі, приїздіть, Вам тут бабусі 80-літні розкажуть що й до чого, вони все розуміють на відміну від коментаторів які не бачили ні війни ні окупації.
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18.03.2024 15:08 Відповісти
"Знавцю"! Я дивлюся - у когось у очах темніє і не видно що опонентом написано? З яких це пір Сумщина з Гомельщиною межує? Так - окупації я не бачив Але місяць у блокаді та під обстрілами посидів І вбитих та поранених набачився І друзів багатьох втратив! Так що не треба переді мною "тільник на грудях рвать" - ми теж не на Лазурному березі останні два роки перебуваємо!
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18.03.2024 15:20 Відповісти
Я написав про сусідні західні прикордонні райони Харківської області які не обстрілюються. Вам нічого написати так починаєте додумувати мені текст. А про обстріли - це лотерея а ось окупація та ще донецькими виродками- це так і тому у мене 26.3.22 почався "лазурний берег" (після визволення) і жили якось в розбитому містечку (вік уже ) так з'явилися "легіонери" від яких весь інет в радощах.
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18.03.2024 16:09 Відповісти
Знаєш - ти мені анекдот нагадуєш старенький:
"Їде поїзд Москва-Кисловодськ На нижніх полицях купе - мамо з дочкою років 17 На верхній полиці грузин хропе Мама вирішила з дочкою поговорить на тему сексуальної "просвіти" Дочка каже:
- Мама! Если бы я знала что лишение девственности - это так больно - ябы девочкой оставалась!
- Дура ты! Девственность - ерунда Вот рожать - это действительно больно!
Поперла суперечка
Грузин прокинувся Вертівся вертівся а потім питає маму:
- Слюшяй дарагая! Тэбе када-ныбуть вэслом па яйцам били?"
Те ж саме й у тебе! Я пишу що обстрілювать північне прикордоння України почали ще влітку 2022 року - а ти мені торочиш що виною в цьому - РДК А вони перший рейд здійснили лише торік Я тобі пишу про частину прикордоння яке мені відоме - Чернігівське - а ти мені про "два райони Сумщини Я розумію - що "своє болить болячіше" - але ж ти читай що пишуть а не те що тебе особисто зачіпає! Бо обстрілюють і сумчан і чернігівців однаково І ДРГ так само ходять Але ти ніяк з свого "хутора" виглянуть не можеш!
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18.03.2024 16:26 Відповісти
Я не писав ні про які два района Сумщини!!! Звідки Ви берете у моєму тексті то якусь Гомельщину то якісь два района Сумщини. Що з Вами, перечитайте діалог і не пишіть ахінеї. Все.
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18.03.2024 16:33 Відповісти
"Ахінею" пишеш саме ти! Бо сам не знаєш про що дряпаєш Виходить - як у кацапському прислів"ї: "Кто - в лес... А кто - по дрова..."
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18.03.2024 18:41 Відповісти
На війні отут стріляємо, а там не будемо не буває. Хочеш жити спокійніше, забирай речі й уїжджай глибше у тил. А взагалі, РДК та ЛСР - не причина обстрілів. Ворог звісно б'є "по базам хвашистів", у яких живуть саме мирні громадяни. РДК та ЛСР - це ж "найманці НАТО". Тому від ворога сподіватись на розумні дії марна справа. Маємо те, що маємо. А щоб не страждати, треба евакуюватись. Залишите все - велика втрата. Але воно не варте вашого життя, яке вам Бог дав лише раз.
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18.03.2024 13:36 Відповісти
Молодці,якщо правда.
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18.03.2024 12:31 Відповісти
в сутки
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18.03.2024 12:37 Відповісти
Це походу словесний баттл між МО Свинособакії і РДК - у кого намальовані цифри більші чи довші?)))
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18.03.2024 12:51 Відповісти
Хорошие цифры. Хотелось бы конечно хоть одну фотографию увидеть, в подтверждение. Ну, наверное не до того им было.
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18.03.2024 14:00 Відповісти
Дохлих російсян багато не буває! Вбий російського покидька!
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18.03.2024 18:05 Відповісти
 
 