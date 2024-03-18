Легіон "Свобода Росії" оприлюднив втрати окупантів у Бєлгородській та Курській областях: 613 вбитими, 829 пораненими. ІНФОГРАФІКА

Воїни Легіону "Свобода Росії" розповіли, що на території Курської та Бєлгородської областей вдалося взяти у полон 27 російських військових.

Про це бійці Легіону повідомили у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"За кілька днів проведення обмеженої військової операції на території Бєлгородської та Курської областей проти путінських військ, наш противник зазнав величезних втрат у живій силі та техніці. Кремлівські солдати деморалізовані масовою загибеллю своїх товаришів по службі, які стали безглуздими жертвами хворих путінських амбіцій", - йдеться в повідомленні.

Так, станом на ранок 18 березня втрати армії Росії в прикордонні склали: 613 вбитими, 829 пораненими, ще 27 осіб потрапили в полон.

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Було знищено 7 танків, 20 БМП, 6 гаубиць Д-30, 4 бронетранспортери, чотири міномети, 2 протитанкові гармати "Рапіра", 2 самохідні артилерійські установки "Мста-С", 2 безпілотники Zala, одна реактивна система "Град", протитанковий гранатомет, станцію радіоелектронної боротьби, ретранслятор, 2 бронемашини, 2 екскаватори, 57 автомобілів та комплекс спостереження "Муром".

Виведено з ладу:

1 танк Т-80ПВМ;

1 танк Т-72;

1 БМП;

1 БМ 21 "Град";

2 МТ-ЛБ;

1 Мста-Б;

1 ТОС-2;

1 БМ 21 "Град";

1 2С1 "Гвоздика";

1 станція РЕБ;

1 броньований автомобіль;

20 одиниць різної автомобільної техніки (важкої та легкої).

Також знищено або пошкоджено місця зосередження особового складу, склади боєкомплекту, бліндажі, вежі з антенними комплексами, фортифікаційні споруди, камери відеоспостереження, станція стільникового зв'язку, міст у н.п. Горьківський тощо.

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