Легіон "Свобода Росії" оприлюднив втрати окупантів у Бєлгородській та Курській областях: 613 вбитими, 829 пораненими. ІНФОГРАФІКА
Воїни Легіону "Свобода Росії" розповіли, що на території Курської та Бєлгородської областей вдалося взяти у полон 27 російських військових.
Про це бійці Легіону повідомили у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"За кілька днів проведення обмеженої військової операції на території Бєлгородської та Курської областей проти путінських військ, наш противник зазнав величезних втрат у живій силі та техніці. Кремлівські солдати деморалізовані масовою загибеллю своїх товаришів по службі, які стали безглуздими жертвами хворих путінських амбіцій", - йдеться в повідомленні.
Так, станом на ранок 18 березня втрати армії Росії в прикордонні склали: 613 вбитими, 829 пораненими, ще 27 осіб потрапили в полон.
Було знищено 7 танків, 20 БМП, 6 гаубиць Д-30, 4 бронетранспортери, чотири міномети, 2 протитанкові гармати "Рапіра", 2 самохідні артилерійські установки "Мста-С", 2 безпілотники Zala, одна реактивна система "Град", протитанковий гранатомет, станцію радіоелектронної боротьби, ретранслятор, 2 бронемашини, 2 екскаватори, 57 автомобілів та комплекс спостереження "Муром".
Виведено з ладу:
- 1 танк Т-80ПВМ;
- 1 танк Т-72;
- 1 БМП;
- 1 БМ 21 "Град";
- 2 МТ-ЛБ;
- 1 Мста-Б;
- 1 ТОС-2;
- 1 БМ 21 "Град";
- 1 2С1 "Гвоздика";
- 1 станція РЕБ;
- 1 броньований автомобіль;
- 20 одиниць різної автомобільної техніки (важкої та легкої).
Також знищено або пошкоджено місця зосередження особового складу, склади боєкомплекту, бліндажі, вежі з антенними комплексами, фортифікаційні споруди, камери відеоспостереження, станція стільникового зв'язку, міст у н.п. Горьківський тощо.
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Там і малювати можна…
а оцей легіон, навіть до бєлгорода не дійшов.
в чому сенс, я не розумію.
Ви є прикладом, для отих, що в чергах, імітували «волевиявлення» в камері таборів ГУЛАГУ2 від прутіна!!
Смерть, воєнному злочинцю прутіну! Слава Україні та РДК
Ех , якби їх було , хоча б - одна повноцінна бригада . Щоб зайшли в Бєлгород , як пригожин у Ростов в минулому році .
звідки, там, взагалі, стільки кацапських вояк?
А вражеские потери там можно объяснить довольно мощной огневой поддержкой с нашей стороны. Арта там несколько дней беспрерывно по московитам била.
А може подумали що то - "хахляцкая правакация"?
"Їде поїзд Москва-Кисловодськ На нижніх полицях купе - мамо з дочкою років 17 На верхній полиці грузин хропе Мама вирішила з дочкою поговорить на тему сексуальної "просвіти" Дочка каже:
- Мама! Если бы я знала что лишение девственности - это так больно - ябы девочкой оставалась!
- Дура ты! Девственность - ерунда Вот рожать - это действительно больно!
Поперла суперечка
Грузин прокинувся Вертівся вертівся а потім питає маму:
- Слюшяй дарагая! Тэбе када-ныбуть вэслом па яйцам били?"
Те ж саме й у тебе! Я пишу що обстрілювать північне прикордоння України почали ще влітку 2022 року - а ти мені торочиш що виною в цьому - РДК А вони перший рейд здійснили лише торік Я тобі пишу про частину прикордоння яке мені відоме - Чернігівське - а ти мені про "два райони Сумщини Я розумію - що "своє болить болячіше" - але ж ти читай що пишуть а не те що тебе особисто зачіпає! Бо обстрілюють і сумчан і чернігівців однаково І ДРГ так само ходять Але ти ніяк з свого "хутора" виглянуть не можеш!