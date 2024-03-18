Кабмін ухвалив план Ukraine Facility для отримання 50 млрд євро від ЄС

Кабінет Міністрів ухвалив план для Ukraine Facility - інструменту, що передбачає можливість отримання Україною у 2024-2027 роках фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро.

Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд ухвалив План для Ukraine Facility. Він є основою надання фінансової підтримки в межах програми, яка розрахована на 4 роки й має загальний обсяг 50 млрд євро", - йдеться в повідомленні.

За словами прем'єра, план містить структурні реформи, яким відповідають понад 100 квартальних індикаторів

"Це європейські підходи до реформи державного управління, до боротьби з корупцією, до економічних та секторальних реформ в різних сферах: від енергетики та аграрної галузі. Крім того, у документі прописані наскрізні напрями як "зелений" перехід, цифровізація, євроінтеграція.



План розроблявся спільно з європейськими партнерами, аби посилити нашу країну та наблизити членство в ЄС. Найближчим часом ми передамо його на розгляд Єврокомісії. Завдяки реалізації реформ Плану для Ukraine Facility Україна зможе отримати близько 16 млрд євро цього року", - пояснив Шмигаль.

Ukraine Facility - інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024-2027 роках фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро.

Як повідомлялося, Європейський парламент та Рада ЄС досягли попередньої згоди щодо нового механізму підтримки України, зокрема створення Українського фонду у розмірі 50 мільярдів євро упродовж наступних 4 років. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що перший транш від ЄС Україна отримає у березні.

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