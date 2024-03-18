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Путін відкинув пропозицію Макрона щодо припинення вогню на час Олімпійських ігор: "Ми за мирні переговори, а не за паузу"

путін

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що проситиме Росію про припинення вогню під час проведення Олімпійських ігор у Парижі. Однак російський диктатор Володимир Путін відкинув цю пропозицію та заявив, що він виступає нібито за мирні переговори, а не за "паузу для переозброєння"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням заяву Путіна, якого цитує Meduza.

Під час пресконференції за підсумками президентських "виборів", коментуючи пропозицію Макрона, Путін зауважив, що він виступає нібито за мирні переговори, а не за "паузу для переозброєння".

"Знаєте, я весь час говорив, ще раз повторю, що ми за мирні переговори, але тільки не тому, що у противника патрони закінчуються, а за те, якщо вони дійсно по-серйозному, у довгостроковій перспективі хочуть вибудувати мирні добросусідські відносини між двома державами, а не взяти паузу для переозброєння на півтора-два роки", - зазначив російський диктатор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон має намір просити РФ припинити вогонь на час Олімпійських ігор

Автор: 

путін володимир (24111) росія (66021) Макрон Емманюель (1515)


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Топ коментарі
+28
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18.03.2024 12:03 Відповісти
+22
Та що всі носяться з цим Утіпутіним? Просто ігноруйте його, не пишіть про нього, не читайте про нього, не думайте про нього - і ви побачите, як швидко воно здохне... ви його живите своєю увагою!
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18.03.2024 12:00 Відповісти
+17
Та він починав війни під час Олімпійських ігор, яка зупинка.
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18.03.2024 12:00 Відповісти
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Сгинь, гнида!
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18.03.2024 11:59 Відповісти
"хочуть вибудувати мирні добросусідські відносини між двома державами " - ботоксний недопалок думає, що ще є в світі міські божевільні ,які повірять божевільному з боліт
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18.03.2024 13:55 Відповісти
Та що всі носяться з цим Утіпутіним? Просто ігноруйте його, не пишіть про нього, не читайте про нього, не думайте про нього - і ви побачите, як швидко воно здохне... ви його живите своєю увагою!
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18.03.2024 12:00 Відповісти
***** ***** хто і що про нього думає чи говорить. Смартфона нема, компьютера нема. Боїться вірусів від них підчепити. Нещодавно показували відео з його підземного робочого кабінету, так там ще Windows XP стоїть. Сидить собі в бункері, дивиться мультики про Тома і Джері, про вовка і зайця, Міккі Мауса, та як ракети аналогавнєти летять на Флориду. Та цілує в пузіко мальчиків в трусіках. Я що там за дверима бункєра, то не його справи.
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18.03.2024 12:18 Відповісти
все - енергія, і наша увага - теж енергія, і не важливо що воно думає, ми самі формуємо своїми думками, та своєю увагою поля енергії та з ними ж потім воюємо. А цей гній просто користується тим що ми самі ж створили, він просто підкидає гівна через ЗМІ, тем для розмов - решту ми робимо самі.
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18.03.2024 13:11 Відповісти
Та він починав війни під час Олімпійських ігор, яка зупинка.
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18.03.2024 12:00 Відповісти
В Парижі треба провести Олімпійські ігри московії і її союзників. А вже потім ... десь у приличном месте справжні Олімпійські ігри. Наприклад в Афінах.
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18.03.2024 12:01 Відповісти
...якщо вони дійсно по-серйозному, у довгостроковій перспективі хочуть вибудувати мирні добросусідські відносини між двома державами, Джерело:

Оце висрався!!!!
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18.03.2024 12:01 Відповісти
Кацапам теж треба переозброїтися та підготувати бидло на м'ясо. Ще невідомо кому би пауза була вигідніша.
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18.03.2024 12:02 Відповісти
У ***** все по плану. Це у наших ЗМІ тільки "***** хоче переговорів, щоб отримати паузу"! Хвороба "пропаганда" все більш вражає наших журналістів. Та канали ТБ. Треба вже вакцину застосовувати.
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18.03.2024 12:06 Відповісти
По якому плану? Знімати т-55 з консервації? Чи рогатками збивати бпла навколо кацапських НПЗ бо ППО не вистачає?
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18.03.2024 12:21 Відповісти
Ну з Лондона видніше.
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18.03.2024 12:32 Відповісти
Давай розкажи хлопцям на нулі про т-55..
Жертва ЗЕ-марафону
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18.03.2024 13:47 Відповісти
Хто це тут в нас? 43 разовий ходок за лінію фронту?
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18.03.2024 15:00 Відповісти
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18.03.2024 12:03 Відповісти
зіганули братюням чехам
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18.03.2024 12:50 Відповісти
Коли в Чехії наступні президентські?
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18.03.2024 13:31 Відповісти
Щоб ти здох ще до Олімпіади, владімір путін!
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18.03.2024 12:04 Відповісти
Ху-йло, всі ці заяви "про мир", використовує тільки щоб зайвий раз обісрати опонента.
Пора б вже зрозуміти, але макронам все мало...
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18.03.2024 12:04 Відповісти
Макрон даремно надіеться, що з ****** можливо домовитись. Даремно, ***** е *****, і він розуміе тільки тоді, коли одержить по свойому свинячому рилу ногою.
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18.03.2024 12:08 Відповісти
ні на що він вже не сподівається, це була стандартна пропозиція яку роблять всім вооючим країнам на час проведення Олімпіад, ну і у випадку с Рашкою ще разх всім продемонструвати що розмови про мир від них це брехня
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18.03.2024 12:35 Відповісти
Я думаю, хіба важко без всяких заяв просто переламати ручки-ножки російським спортсменам які прибудуть на Олімпіаду? Хіба мало в Парижі всяких вуличних бандитів.Чи автобус перевернеться з русделегацією. Чи вони отруяться несвіжою спаржою на сніданок. Чи ліфт обірветься із спортсменами всередині. Чи арабський терорист переїде їх на тротуарі. Та безліч методів як убезпечити ігри від цих покидьків. Головне етанєми, настамнєстаялє, навєрноє Зінка. Хай верещать що захочуть.
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18.03.2024 12:10 Відповісти
Візу кацапським спортсменам не давайте!!!
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18.03.2024 12:16 Відповісти
Немає більшої радості для гопника, як принизити свого ворога. А Європа ведеться на "демократію в очах *****". Як у свій час наш зеленСКИЙ ще щось там побачив ... вночі.
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18.03.2024 12:11 Відповісти
Тепер у відповідь Франція може сказати, що він не президент, а самозванець.
Що виборів не було, і росія окупована бандитською диктатурою.
Ще можна представити кілька різних ДНК від різних "путінів" і спитати
хто конкретно є президентом цієї території, чи нею ніхто не керує ?
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18.03.2024 12:13 Відповісти
Як це ніхто не керує? Патрушев ось уже стільки років не виймає свої руки із дупи персонажів, що грають роль ***** ...
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18.03.2024 16:30 Відповісти
Ця Європа - невиправна. Грається в політику з терористом і бандидтом замість того щоб знищити без всяких розмов.
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18.03.2024 12:14 Відповісти
Кацапско-путинские скрепы:

- войну начали ради мирных переговоров !?
- трахаемся ради целомудрия !?
- бухаем ради здоровья !?
- грабим народ ради его благополучия !?
- врём ради правды !?
- зэков отпускаем с тюрем ради справедливости !?
- неугодных убиваем ради стабильности !?
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18.03.2024 12:14 Відповісти
Макрон, ти ще досі не зрозумів, що ***...ло ***...нуте, з ним домовлятися марно!!! Обдурить полюбому!
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18.03.2024 12:15 Відповісти
Ну і чого Макрон добився своєю заявою, того що пуйло вкотре посадив його у калюжу. Коли вже ті західні політики зрозуміють, що звєртаючись до цього ман'яка з цивілізованимі пропозиціями вони сами себе тільки принижують.
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18.03.2024 12:16 Відповісти
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18.03.2024 12:19 Відповісти
Ну що, Макрон-миротворець, ти вже заспокоївся?
Чи ще мирні ініціативи будуть?
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18.03.2024 12:19 Відповісти
Та годі вам, Макрон швидко випраляється.
Надійшли рахунки за телефон.
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18.03.2024 12:23 Відповісти
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18.03.2024 12:55 Відповісти
Дотискає. Відчув, що може реабілітуватися за поразки у Харківській та Херсонській областях. Тому оцими пропозиціями еуропейці просто посилюють його впевненість, що у України справи кепські. І тому треба посилювати наступ.
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18.03.2024 12:21 Відповісти
З ху.....йлом не потрібно розмовляти. Невже це не зрозуміло на третьому році війни. Ху....йло і цю ******** націю, в якій 86 з половиною дегенератів, потрібно пи...дити, і, не тільки ногами, а й зброєю, яку ви боїтесь надати Україні. Пам'ятайте, у найгіршому сценарії, ви наступні.
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18.03.2024 12:21 Відповісти
Все як раніше - Макрон зателефонував Путіну, тільки от Безугла мовчить чомусь, як гівна в рот набрала.
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18.03.2024 12:24 Відповісти
так і є їй гівна в рот поклали і поки вказівки його витягати не давали тому тиша
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18.03.2024 12:39 Відповісти
Ой,яке припинення.
Почитайте їхні пабліки,вони поголовно кайф ловлять від смерті українців і руйнування інфрастуктури.Вчора була прощена неділя,то шахедами і ракетами наші міста закидали.Тільки ефективні удари у відповдь його зупинять.
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18.03.2024 12:28 Відповісти
На время Олимпийских игр войны останавливаются - не не для БЫДЛА!
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18.03.2024 12:30 Відповісти
НО не для ...
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18.03.2024 12:33 Відповісти
Ну тоді Макрон вводь армію свою закрий нас для початку від білорідарів і кацапів з приндістровʼя
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18.03.2024 12:36 Відповісти
Да эти западные страны проститутки ещё те.Я уверен что как только Украина выгонит русских ********* с Крыма и Донбасса эти западные ублюдки начнут кричать чтобы не трогали Россию и не разваливали ее.
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18.03.2024 12:39 Відповісти
Ї.онат кінчений, Олімпійські ігри продовжуються півтора-два роки?
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18.03.2024 12:46 Відповісти
Эта тварь блевотиной изрыгает о мире,расчитывая на мозги выродков,которые этому могут поверить.На самом же деле этот фашист никакого мира не хочет и всяких переговоров по этой теме.Уже сам себя в задницу имеет,весь обосранный дешёвый шулер и крайне брезглив для мыслящих и порядочных людей.
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18.03.2024 12:55 Відповісти
Чудово що він так твердолобо висрав Макрону на стіл. У Емі останні ілюзії розсіються, а нам не треба буде французам пояснювати, чому не можна робити жодних пауз для зализування ран здихаючою рашкою.
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18.03.2024 13:05 Відповісти
Тобто ***** нарешті визнало, що воює з державою, а не з режимом, хунтою, бандою нацистів і т. ін. І напало воно заради добросусідських відносин. Воно не контролює себе і свої розпатякання, - світова психіатрія має терміново прийняти заходи з усмірення буйнопомішаного..
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18.03.2024 13:25 Відповісти
Ми ***** бачимо і чуємо частіше ніж нашого гундосіка. Подумайте про що, це свідчить.
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18.03.2024 13:41 Відповісти
І про що це свідчить? Не тримайте в собі. Розкрийте нам тут всім очі.
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18.03.2024 14:41 Відповісти
СТаріє *****... раніше він би погоджувався, а потім би порушував перемирʼя. Тільки ЗСУ би не стріляло.
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18.03.2024 14:40 Відповісти
Ось як "********* життєдайна" діє: від "Київ за три дні" до "ми за мирні переговори". Гопники інших аргументів не розуміють. Відповідати на їхнє "розпальцювання" треба не словами а рішучою дією і без рефлексії ...
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18.03.2024 16:47 Відповісти
 
 