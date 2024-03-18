Путін відкинув пропозицію Макрона щодо припинення вогню на час Олімпійських ігор: "Ми за мирні переговори, а не за паузу"

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що проситиме Росію про припинення вогню під час проведення Олімпійських ігор у Парижі. Однак російський диктатор Володимир Путін відкинув цю пропозицію та заявив, що він виступає нібито за мирні переговори, а не за "паузу для переозброєння"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням заяву Путіна, якого цитує Meduza.

Під час пресконференції за підсумками президентських "виборів", коментуючи пропозицію Макрона, Путін зауважив, що він виступає нібито за мирні переговори, а не за "паузу для переозброєння".

"Знаєте, я весь час говорив, ще раз повторю, що ми за мирні переговори, але тільки не тому, що у противника патрони закінчуються, а за те, якщо вони дійсно по-серйозному, у довгостроковій перспективі хочуть вибудувати мирні добросусідські відносини між двома державами, а не взяти паузу для переозброєння на півтора-два роки", - зазначив російський диктатор.

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