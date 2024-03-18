"Вибори" президента РФ на окупованих територіях порушили суверенітет України, - Боррель

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що президентські "вибори" РФ, проведені на тимчасово окупованих територіях, порушили суверенітет України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Під час виступу перед засіданням міністрів закордонних справ ЄС, Боррель заявив, що так звані "вибори", які проходили на тимчасово окупованих територіях, порушили український суверенітет.

Також він наголосив, що вони не були вільними або ж справедливими, оскільки "базувались на репресіях та залякуванні".

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За словами Борреля, сьогодні, 18 березня, всі 27 членів ЄС опублікують спільну заяву щодо цього.

Речник Європейської Комісії Петер Стано також зауважив, що ЄС засуджує незаконні "вибори", які є "ще одним явним порушенням Росією міжнародного права".

Він додав, що ЄС ніколи не визнає результати голосування на тимчасово окупованих територіях.

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