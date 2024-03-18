"Вибори" президента РФ на окупованих територіях порушили суверенітет України, - Боррель
Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що президентські "вибори" РФ, проведені на тимчасово окупованих територіях, порушили суверенітет України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
Під час виступу перед засіданням міністрів закордонних справ ЄС, Боррель заявив, що так звані "вибори", які проходили на тимчасово окупованих територіях, порушили український суверенітет.
Також він наголосив, що вони не були вільними або ж справедливими, оскільки "базувались на репресіях та залякуванні".
За словами Борреля, сьогодні, 18 березня, всі 27 членів ЄС опублікують спільну заяву щодо цього.
Речник Європейської Комісії Петер Стано також зауважив, що ЄС засуджує незаконні "вибори", які є "ще одним явним порушенням Росією міжнародного права".
Він додав, що ЄС ніколи не визнає результати голосування на тимчасово окупованих територіях.
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Глубока пуста стурбованість ?! Бездари !
тому нічого дивного в цьому немає
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3 год
За нормами міжнародного права залучення до участі у виборах громадян іншої держави робить результати виборів нікчемними. Тобто, ***** власними руками поділив на нуль свою і так сумнівну легітимність. Чи буде реакція від міжнародної спільноти, і головне - від української влади?
А яку реакцію Ви очікуєте? Занепокоєння чи засудження?
Добре,що прояснив.
А ми думали,що воно суверенітет порушило у березні 2014 анексією Криму.А виявляється,вчора
гібридна війна 2014, вторгнення 2022, не порушили суверенітет, а от ці вибори порушили?
чи нє?
а от, коли пульне ядерною бомбою, може тоді, точно порушить?