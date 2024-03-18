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Новини
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"Вибори" президента РФ на окупованих територіях порушили суверенітет України, - Боррель

боррель

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що президентські "вибори" РФ, проведені на тимчасово окупованих територіях, порушили суверенітет України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Під час виступу перед засіданням міністрів закордонних справ ЄС, Боррель заявив, що так звані "вибори", які проходили на тимчасово окупованих територіях, порушили український суверенітет.

Також він наголосив, що вони не були вільними або ж справедливими, оскільки "базувались на репресіях та залякуванні".

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За словами Борреля, сьогодні, 18 березня, всі 27 членів ЄС опублікують спільну заяву щодо цього.

Речник Європейської Комісії Петер Стано також зауважив, що ЄС засуджує незаконні "вибори", які  є "ще одним явним порушенням Росією міжнародного права".

Він додав, що ЄС ніколи не визнає результати голосування на тимчасово окупованих територіях.

Читайте також: Путін переміг на "виборах" президента РФ з "рекордним" результатом - 87,29% голосів

Автор: 

Євросоюз (13648) Боррель Жозеп (1074) Фейкові вибори (113)


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Топ коментарі
+12
Порушенню суверенітету України вже 11 рік пішов якщо що
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18.03.2024 12:42 Відповісти
+7
І шо ...?

Глубока пуста стурбованість ?! Бездари !
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18.03.2024 12:38 Відповісти
+5
Judge Rico Dredd
@**************
·
3 год
За нормами міжнародного права залучення до участі у виборах громадян іншої держави робить результати виборів нікчемними. Тобто, ***** власними руками поділив на нуль свою і так сумнівну легітимність. Чи буде реакція від міжнародної спільноти, і головне - від української влади?
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18.03.2024 12:42 Відповісти
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Ну і .. - сцарь ненастоящии! -- чи як?
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18.03.2024 12:37 Відповісти
І шо ...?

Глубока пуста стурбованість ?! Бездари !
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18.03.2024 12:38 Відповісти
Ху@ло не людина , а бидло і хробак ,
тому нічого дивного в цьому немає
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18.03.2024 12:38 Відповісти
Порушенню суверенітету України вже 11 рік пішов якщо що
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18.03.2024 12:42 Відповісти
Judge Rico Dredd
@**************
·
3 год
За нормами міжнародного права залучення до участі у виборах громадян іншої держави робить результати виборів нікчемними. Тобто, ***** власними руками поділив на нуль свою і так сумнівну легітимність. Чи буде реакція від міжнародної спільноти, і головне - від української влади?
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18.03.2024 12:42 Відповісти
***...лу пох...уй!😁
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18.03.2024 12:47 Відповісти
На то воно і х.уйло.
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18.03.2024 13:01 Відповісти
"Чи буде реакція від міжнародної спільноти,"

А яку реакцію Ви очікуєте? Занепокоєння чи засудження?
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18.03.2024 12:47 Відповісти
Краще вже стурбованість.
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18.03.2024 13:03 Відповісти
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18.03.2024 12:45 Відповісти
А те що вже 11 років іде війна, це не порушення суверінітету України???
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18.03.2024 12:46 Відповісти
Скажемо так вже все порушили 2014 році,зараз продовження.Якраз бездіяльність Європи і Світу на 2014 рік заохотили психопата на розпочаток нової інтервенції в 2022.
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18.03.2024 12:47 Відповісти
Ти ба,а ми й не знали.
Добре,що прояснив.
А ми думали,що воно суверенітет порушило у березні 2014 анексією Криму.А виявляється,вчора
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18.03.2024 12:51 Відповісти
Якщо шановний пан Боррель має проблеми зі сприйняттям оточуючої його реальності, то повідомляю йому персонально - вже пройшло 10 років, як кацапи порушили суверенітет України.
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18.03.2024 12:54 Відповісти
тобто?
гібридна війна 2014, вторгнення 2022, не порушили суверенітет, а от ці вибори порушили?
чи нє?
а от, коли пульне ядерною бомбою, може тоді, точно порушить?
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18.03.2024 13:05 Відповісти
Да, Жопез Бордель горазд "не мешки ворочать".
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18.03.2024 13:06 Відповісти
Вони його порушили ще у 2014-му! Шо тільки проснувся?
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18.03.2024 13:19 Відповісти
Та, ты шо? Проснулся? А раньше нет?
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18.03.2024 13:32 Відповісти
Ну так
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18.03.2024 13:40 Відповісти
 
 