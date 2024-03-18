Завдаючи ударів ракетами по Одесі та Миколаєву, росіяни випробовують нову тактику, - ОК "Південь"

Окупанти за останні дні здійснили схожі ракетні удари по Миколаєву та Одесі, поціливши в одне місце два рази. Такі сплановані удари можуть свідчити про те, що окупанти цілеспрямовано випускали снаряди для більшого ураження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця пресцентру Сил оборони півдня об’єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Вона наголосила, що росіяни не припиняють тиску на мирне населення та інфраструктуру півдня України.

"Очевидно, що ворог намагається знайти чергову тактику чи тактичний прийом для того, щоб тиснути на населення та інфраструктуру південних регіонів України. Вони просували цей наратив тиску на південь ще перед початком передвиборчої кампанії в РФ і зараз продовжують його просувати як намагання переконати, що південь чекає "русский мир"", - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що під час ракетних обстрілів окупанти використовували схожу стратегію атак. Так, вони випускали ракети в ідентичні місця, витримуючи невелику паузу між обстрілами. Таким чином, агресор намагався завдати якомога більшої шкоди серед працівників рятувальних служб та мирного населення.

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"Пауза між одним і другим ударом саме передбачає прибуття на місце події відповідних служб і їх негайне реагування. Саме тому під час візиту міністра в Одесу відбувалася нарада з приводу відпрацювання правильного алгоритму для збереження життів людей, в тому числі співробітників екстрених служб. Завдяки цьому вдалося уникнути подібної трагедії в Миколаєві безпосередньо. Пауза була всього декілька хвилин, дві ракети влучили. Очевидно, що ворог намагався поцілити в саме місто Миколаїв і один з його районів, промисловий", - пояснила речниця ОК "Південь".

Нагадаємо, 17 березня внаслідок удару балістичними ракетами по Миколаєву загинув чоловік, а 9 осіб дістали поранення, зокрема двоє дітей. Схожим був удар і по Одесі 15 березня. Ворог використав балістичне озброєння, через обстріл зазнали пошкоджень об'єкти цивільної інфраструктури. Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч. Кількість загиблих - 21 особа, ще 73 дістали поранення. Внаслідок ракетного удару РФ по Одесі загинув командир батальйону "Цунамі" Олександр Гостіщев. А через декілька днів у лікарні помер рятувальний ДСНС.