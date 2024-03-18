Санду назвала повідомлення про атаку дрона на військову частину в Придністров’ї "провокацією"
Президентка Молдови Майя Санду назвала "провокацією" повідомлення про атаку ударного дрона на військову частину в невизнаному Придністров’ї.
Про це вона заявила під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Санду, згідно з інформацією Кишинева, інцидент більше схожий на провокацію.
"Для підтримки напруженості та страху серед людей", - додала вона.
Нагадаємо, раніше у Придністров’ї заявили про атаку дрона на військову частину та знищення вертольота Мі-8.
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Їм до спини кордони-
Може і провокація-
А може і вдар по локації-
То тільки повідомлення - провокація?