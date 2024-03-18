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Санду назвала повідомлення про атаку дрона на військову частину в Придністров’ї "провокацією"

санду

Президентка Молдови Майя Санду назвала "провокацією" повідомлення про атаку ударного дрона на військову частину в невизнаному Придністров’ї.

Про це вона заявила під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Санду, згідно з інформацією Кишинева, інцидент більше схожий на провокацію.

"Для підтримки напруженості та страху серед людей", - додала вона.

Нагадаємо, раніше у Придністров’ї заявили про атаку дрона на військову частину та знищення вертольота Мі-8.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кишинів спростував повідомлення про атаку дрона в невизнаному Придністров’ї

Автор: 

Молдова (2088) Придністров’я (476) дрони (4892) Мая Санду (259)


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Шкода так би хотілося той кацапський гнидник знищити.
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18.03.2024 12:54 Відповісти
Дрони...
Їм до спини кордони-
Може і провокація-
А може і вдар по локації-
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18.03.2024 12:57 Відповісти
Санду, кацапи саме так і починають війни. Не заблокуєте помідорʼє, буде лихо і у вас
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18.03.2024 13:00 Відповісти
назвала "провокацією" повідомлення Джерело:

То тільки повідомлення - провокація?
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18.03.2024 13:02 Відповісти
Невідомий добрий беззахісний беспілотник заблукав, розгубився, хотів щось спитати у МІ-вісім...
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18.03.2024 13:03 Відповісти
Молдова за підтримки Румунії та України може розчавити цей кацапо-совковий, сепаратиській, окупаційний гад'юшник за лічені години, а одно можна і з так званою "гагаузією" можна розібратися, щоб зайвий раз не заморочуватися !!! але на все бракує політичної волі !!!
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18.03.2024 13:05 Відповісти
 
 