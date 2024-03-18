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Російські "вибори" нелегітимні, місце Путіна - в Гаазі, - голова МЗС Естонії Цахкна

цахкна,маргус

Нинішні вибори в РФ не були демократичним процесом. Російський диктатор Володимир Путін має понести відповідальність як воєнний злочинець у Гаазі.

 Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

"Вчора у Росії відбулись деякі дії, вони називають це "виборами". Але це не були вибори. Те, що ми бачили, не було демократичним виборчим процесом", – сказав Цахкна.

Він наголосив, що це було "номінування Путіна" лідером Росії. Цахкна переконаний, що Путін повинен понести відповідальність як воєнний злочинець у Гаазі.

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"Це не були легітимні вибори. Легітимне місце Путіна – бути в Гаазі як воєнний злочинець. Порушення міжнародного права із проведенням так званих "виборів" на окупованих територіях, примушування людей до участі у так званих "виборах"... ми розуміємо, що це фарс", – додав міністр.

Автор: 

путін володимир (24111) Цахкна Маргус (69) Фейкові вибори (113)


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Топ коментарі
+6
Так, але щоб ***** туди доставити потрібна військова коаліція з 5-10 країн.

чи ви думаєте що Україна сама впорається з таким монстром ?
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18.03.2024 12:56 Відповісти
+6
усі кажуть красиві слова, але ще жоден з лідерів так званих цивілізованих країн не сказав, що не визнає ***** легітимним правителем держави.
можна сподіватися, що вони чекають на офіційне оголошення результату "виборів" на паРаші, але особисто я сумніваюся, що це так.
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18.03.2024 12:59 Відповісти
+3
Прогнозовано, ніхто крім балтійців не наважився назвати ***** нелегитимним узурпатором.
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18.03.2024 13:14 Відповісти
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Так, але щоб ***** туди доставити потрібна військова коаліція з 5-10 країн.

чи ви думаєте що Україна сама впорається з таким монстром ?
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18.03.2024 12:56 Відповісти
Російські "вибори" нелегітимні, місце Путіна - в Гаазі, - голова МЗС Естонії Цахкна Джерело:

Як гарно получилось! Путіна в Гаазі голова
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18.03.2024 12:58 Відповісти
Иого місце коло параші! -- помагаите!
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18.03.2024 12:58 Відповісти
усі кажуть красиві слова, але ще жоден з лідерів так званих цивілізованих країн не сказав, що не визнає ***** легітимним правителем держави.
можна сподіватися, що вони чекають на офіційне оголошення результату "виборів" на паРаші, але особисто я сумніваюся, що це так.
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18.03.2024 12:59 Відповісти
Гаага то ще не поганий варіант. На пилорамі по шматку різати і сіллю посипати.
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18.03.2024 13:01 Відповісти
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18.03.2024 13:10 Відповісти
Прогнозовано, ніхто крім балтійців не наважився назвати ***** нелегитимним узурпатором.
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18.03.2024 13:14 Відповісти
Я так розумію, що непризнання виборів на окремих територіях автоматом повинно приводити до нелегітимності ху-ла. Інакше - який сенс у цьому непризнані? Будуть вибирати іншого президента?
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18.03.2024 13:33 Відповісти
 
 