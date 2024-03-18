Російські "вибори" нелегітимні, місце Путіна - в Гаазі, - голова МЗС Естонії Цахкна
Нинішні вибори в РФ не були демократичним процесом. Російський диктатор Володимир Путін має понести відповідальність як воєнний злочинець у Гаазі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.
"Вчора у Росії відбулись деякі дії, вони називають це "виборами". Але це не були вибори. Те, що ми бачили, не було демократичним виборчим процесом", – сказав Цахкна.
Він наголосив, що це було "номінування Путіна" лідером Росії. Цахкна переконаний, що Путін повинен понести відповідальність як воєнний злочинець у Гаазі.
"Це не були легітимні вибори. Легітимне місце Путіна – бути в Гаазі як воєнний злочинець. Порушення міжнародного права із проведенням так званих "виборів" на окупованих територіях, примушування людей до участі у так званих "виборах"... ми розуміємо, що це фарс", – додав міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
чи ви думаєте що Україна сама впорається з таким монстром ?
Як гарно получилось! Путіна в Гаазі голова
можна сподіватися, що вони чекають на офіційне оголошення результату "виборів" на паРаші, але особисто я сумніваюся, що це так.