Російські "вибори" нелегітимні, місце Путіна - в Гаазі, - голова МЗС Естонії Цахкна

Нинішні вибори в РФ не були демократичним процесом. Російський диктатор Володимир Путін має понести відповідальність як воєнний злочинець у Гаазі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

"Вчора у Росії відбулись деякі дії, вони називають це "виборами". Але це не були вибори. Те, що ми бачили, не було демократичним виборчим процесом", – сказав Цахкна.

Він наголосив, що це було "номінування Путіна" лідером Росії. Цахкна переконаний, що Путін повинен понести відповідальність як воєнний злочинець у Гаазі.

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"Це не були легітимні вибори. Легітимне місце Путіна – бути в Гаазі як воєнний злочинець. Порушення міжнародного права із проведенням так званих "виборів" на окупованих територіях, примушування людей до участі у так званих "виборах"... ми розуміємо, що це фарс", – додав міністр.