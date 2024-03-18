УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9508 відвідувачів онлайн
Новини
400 3

Рада ЄС сьогодні може схвалити виділення 5 млрд євро на військову допомогу Україні, - Боррель

боррель

Сьогодні, 18 березня, Рада ЄС може схвалити український фонд допомоги у розмірі 5 млрд євро.

Про це заявив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель перед початком засідання міністрів закордонних справ країн-членів Європейського Союзу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я сподіваюся, що сьогодні ми зможемо нарешті ухвалити важливі рішення. Перше - український фонд допомоги Європейський мирний фонд - у розмірі 5 млрд євро, що обговорювали тижнями. Я сподіваюся, що сьогодні міністри остаточно це затвердять", - зазначив Боррель.

Високий представник також сподівається, що міністри "досягнуть політичних домовленостей" щодо використання доходів від заморожених активів Росії.

Також читайте: "Вибори" президента РФ на окупованих територіях порушили суверенітет України, - Боррель

"Я сподіваюся, що політичне рішення нарешті буде ухвалено для того, щоб узяти ці доходи - не активи, а доходи від них, - для того щоб збільшити наші спроможності фінансувати українську оборону. Я сподіваюся, що сьогодні політичного рішення буде досягнуто для того, щоб нарешті зробити (конкретні) дії", - продовжив Боррель.

Він також нагадав раніше анонсовану участь у засіданні міністрів через відеозв'язок "двох важливих гостей" - державного секретаря США Ентоні Блінкена і міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Автор: 

допомога (8442) Євросоюз (13648) Боррель Жозеп (1074)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З орбаном і фіцо узгодили?
показати весь коментар
18.03.2024 12:56 Відповісти
одразу ж засилайте на трильон дронів на розпил хведоріву поки інші конкуренти не зкиздили
показати весь коментар
18.03.2024 13:27 Відповісти
А українська влада вже давно схвалила виділення 430 млн.€ на дороги (еквівалент 17 млрд.₴).
показати весь коментар
18.03.2024 15:59 Відповісти
 
 