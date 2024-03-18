Рада ЄС сьогодні може схвалити виділення 5 млрд євро на військову допомогу Україні, - Боррель

Сьогодні, 18 березня, Рада ЄС може схвалити український фонд допомоги у розмірі 5 млрд євро.

Про це заявив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель перед початком засідання міністрів закордонних справ країн-членів Європейського Союзу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я сподіваюся, що сьогодні ми зможемо нарешті ухвалити важливі рішення. Перше - український фонд допомоги Європейський мирний фонд - у розмірі 5 млрд євро, що обговорювали тижнями. Я сподіваюся, що сьогодні міністри остаточно це затвердять", - зазначив Боррель.

Високий представник також сподівається, що міністри "досягнуть політичних домовленостей" щодо використання доходів від заморожених активів Росії.

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"Я сподіваюся, що політичне рішення нарешті буде ухвалено для того, щоб узяти ці доходи - не активи, а доходи від них, - для того щоб збільшити наші спроможності фінансувати українську оборону. Я сподіваюся, що сьогодні політичного рішення буде досягнуто для того, щоб нарешті зробити (конкретні) дії", - продовжив Боррель.

Він також нагадав раніше анонсовану участь у засіданні міністрів через відеозв'язок "двох важливих гостей" - державного секретаря США Ентоні Блінкена і міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.