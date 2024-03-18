Рада ЄС сьогодні може схвалити виділення 5 млрд євро на військову допомогу Україні, - Боррель
Сьогодні, 18 березня, Рада ЄС може схвалити український фонд допомоги у розмірі 5 млрд євро.
Про це заявив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель перед початком засідання міністрів закордонних справ країн-членів Європейського Союзу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я сподіваюся, що сьогодні ми зможемо нарешті ухвалити важливі рішення. Перше - український фонд допомоги Європейський мирний фонд - у розмірі 5 млрд євро, що обговорювали тижнями. Я сподіваюся, що сьогодні міністри остаточно це затвердять", - зазначив Боррель.
Високий представник також сподівається, що міністри "досягнуть політичних домовленостей" щодо використання доходів від заморожених активів Росії.
"Я сподіваюся, що політичне рішення нарешті буде ухвалено для того, щоб узяти ці доходи - не активи, а доходи від них, - для того щоб збільшити наші спроможності фінансувати українську оборону. Я сподіваюся, що сьогодні політичного рішення буде досягнуто для того, щоб нарешті зробити (конкретні) дії", - продовжив Боррель.
Він також нагадав раніше анонсовану участь у засіданні міністрів через відеозв'язок "двох важливих гостей" - державного секретаря США Ентоні Блінкена і міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль