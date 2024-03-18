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Новини
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Франція не визнає проведення і результати "президентських виборів РФ" на окупованих територіях України, - МЗС

франція

Міністерство закордонних справ Франції засудило проведення "президентських виборів РФ" на окупованих територіях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Франція засуджує організацію так званих виборів на тимчасово окупованих нею українських територіях: в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, а також в окремих районах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей", - зазначили там.

У міністерстві наголосили, що Франція не визнає і ніколи не визнає проведення та результати цих так званих "виборів" і підтверджує свою відданість суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України.

"Франція засуджує створення Росією виборчих дільниць у сепаратистських регіонах Абхазії та Південної Осетії, а також у Придністровському регіоні Республіки Молдова без згоди грузинської та молдовської влад", - повідомили в МЗС.

Водночас у міністерстві привітали мужність багатьох російських громадян, які мирно продемонстрували свою незгоду у день виборів.

Читайте: Російські "вибори" нелегітимні, місце Путіна – в Гаазі, - голова МЗС Естонії Цахкна

Автор: 

росія (66021) Франція (3102) Фейкові вибори (113)


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Топ коментарі
+9
А в рф визнає? О ця недосказанність і вбиває
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18.03.2024 13:04 Відповісти
+4
А це на щось впливає?
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18.03.2024 13:00 Відповісти
+4
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18.03.2024 13:07 Відповісти
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18.03.2024 13:00 Відповісти
А це на щось впливає?
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18.03.2024 13:00 Відповісти
Ну це, як на 10% вагітна.
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18.03.2024 13:27 Відповісти
А в рф визнає? О ця недосказанність і вбиває
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18.03.2024 13:04 Відповісти
немає ніякої недосказаності, все сказано.
сцяться вони сказати *****, що він покидьок, захопивший владу, а не президент держави.
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18.03.2024 13:08 Відповісти
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18.03.2024 13:05 Відповісти
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18.03.2024 13:07 Відповісти
Царь - не настоящий...
Бо багато баранів-
Зіпсувало бюлетені...
І їм допомагали олені...
В опозиції були тюлені...

Коали, ведмеді пердящі-
Клали-
Верблюди плювали...

Іншим тварям - було до фені...
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18.03.2024 13:13 Відповісти
а в мокшанії визнає Франція?

ще руку пуйлу макрон потисне?

пуйло тією ж рукою ту Європу і придушить згодом
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18.03.2024 13:31 Відповісти
в перекладі на людську:

- пуйла визнають президентом,

- дякуйте українці, що його хоч не вітають по телефону (але ще не вечір)
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18.03.2024 13:36 Відповісти
Super! Who is next
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18.03.2024 13:56 Відповісти
 
 