Франція не визнає проведення і результати "президентських виборів РФ" на окупованих територіях України, - МЗС

Міністерство закордонних справ Франції засудило проведення "президентських виборів РФ" на окупованих територіях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Франція засуджує організацію так званих виборів на тимчасово окупованих нею українських територіях: в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, а також в окремих районах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей", - зазначили там.

У міністерстві наголосили, що Франція не визнає і ніколи не визнає проведення та результати цих так званих "виборів" і підтверджує свою відданість суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України.

"Франція засуджує створення Росією виборчих дільниць у сепаратистських регіонах Абхазії та Південної Осетії, а також у Придністровському регіоні Республіки Молдова без згоди грузинської та молдовської влад", - повідомили в МЗС.

Водночас у міністерстві привітали мужність багатьох російських громадян, які мирно продемонстрували свою незгоду у день виборів.

Читайте: Російські "вибори" нелегітимні, місце Путіна – в Гаазі, - голова МЗС Естонії Цахкна