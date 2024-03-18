Зеленський провів розмову з президентом Індонезії Субіанто: Запросив долучитися до саміту миру

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з обраним президентом Індонезії Прабово Субіанто.

Про це повідомив Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Привітав із перемогою на виборах і висловив надію на продовження взаємовигідних двосторонніх відносин.



У 2022 році я представив Формулу миру – реальний шлях до справедливого миру – саме в Індонезії. Тепер ми готуємо інавгураційний саміт миру, і участь Індонезії в ньому для нас принципово важлива.



Запросив приєднатися до участі в саміті та реалізації пунктів щодо продовольчої та ядерної безпеки, а також щодо обміну полоненими", - йдеться в повідомленні.

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