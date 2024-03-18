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Зеленський провів розмову з президентом Індонезії Субіанто: Запросив долучитися до саміту миру

зеленський

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з обраним президентом Індонезії Прабово Субіанто.

Про це повідомив Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Привітав із перемогою на виборах і висловив надію на продовження взаємовигідних двосторонніх відносин.

У 2022 році я представив Формулу миру – реальний шлях до справедливого миру – саме в Індонезії. Тепер ми готуємо інавгураційний саміт миру, і участь Індонезії в ньому для нас принципово важлива.

Запросив приєднатися до участі в саміті та реалізації пунктів щодо продовольчої та ядерної безпеки, а також щодо обміну полоненими", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський запросив Індонезію приєднатися до ініціативи Grain from Ukraine

Автор: 

Зеленський Володимир (24332) Індонезія (150) саміт (789)


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Топ коментарі
+6
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18.03.2024 13:01 Відповісти
+6
πі$даболи всіх країн єднайтесь...
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18.03.2024 13:16 Відповісти
+4
архистатиг з паралельної реальності
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18.03.2024 13:02 Відповісти
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18.03.2024 13:01 Відповісти
архистатиг з паралельної реальності
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18.03.2024 13:02 Відповісти
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18.03.2024 13:03 Відповісти
Кишеньковий Черчіль ніяк сі не вгамує.
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18.03.2024 13:03 Відповісти
ІБД... Як вже нудить від цього дурноплига...
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18.03.2024 13:08 Відповісти
πі$даболи всіх країн єднайтесь...
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18.03.2024 13:16 Відповісти
Президент Індонезії---- Україно небійтеся,я вас захищу від путіна ..і...тишина.
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18.03.2024 13:24 Відповісти
Когда визит в Гондурас, нах?
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18.03.2024 13:34 Відповісти
Індонезія далеко не Гондурас.
інша річ що навряд Зе може досягти там якихось результатів.
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18.03.2024 14:17 Відповісти
Тепер вже з самітом носиться. Підписи вже набридло збирати? Чи посилати почали?
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18.03.2024 13:37 Відповісти
Самое важное сейчас - отношения с Индонезией. Мудрый политик.
https://www.youtube.com/watch?v=x1ZlViCnYmc
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18.03.2024 13:47 Відповісти
 
 