Зеленський провів розмову з президентом Індонезії Субіанто: Запросив долучитися до саміту миру
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з обраним президентом Індонезії Прабово Субіанто.
Про це повідомив Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Привітав із перемогою на виборах і висловив надію на продовження взаємовигідних двосторонніх відносин.
У 2022 році я представив Формулу миру – реальний шлях до справедливого миру – саме в Індонезії. Тепер ми готуємо інавгураційний саміт миру, і участь Індонезії в ньому для нас принципово важлива.
Запросив приєднатися до участі в саміті та реалізації пунктів щодо продовольчої та ядерної безпеки, а також щодо обміну полоненими", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+6 саша паламарчук
показати весь коментар18.03.2024 13:01 Відповісти Посилання
+6 Ivan Snigirenko
показати весь коментар18.03.2024 13:16 Відповісти Посилання
+4 polini orop
показати весь коментар18.03.2024 13:02 Відповісти Посилання
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інша річ що навряд Зе може досягти там якихось результатів.
https://www.youtube.com/watch?v=x1ZlViCnYmc